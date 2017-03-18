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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 8394839583968397

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.2 5 69
1. Не вище 900
10%
7
2. 901 - 1050
4%
3
3. 1050 - 1200
12%
8
4. 1201 - 1300
10%
7
5. 1301 - 1400
13%
9
6. 1401 - 1500
20%
14
7. 1501 - 1650
12%
8
8. 1651 - 1800
9%
6
9. Більше 1800
10%
7
Всього голосів : 69
Повідомлення Додано: Суб 28 сер, 2021 10:16

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

zРадио написав:airmax78
Хочешь понимать рынок - возьми массовый сегмент и следи за его динамикой. Меньше "иксы" мерещится будут - меньше полтосиков раздаришь по разным рукам...
Тут не один год шли дебаты, что такое типичный (массовый) сегмент. Так что же, по вашему, отслеживать?
Faceless
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Повідомлення Додано: Суб 28 сер, 2021 11:06

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

«нью-йорк уже никому не нужен, все переселились в пригороды и другие штаты, у городов не будущего, блаблабла…»

Стоимость аренды жилья в Нью-Йорке оказалась самой высокой в США. Впервые за долгое время Нью-Йорк опередил по этому показателю Сан-Франциско. Ныне средняя стоимость аренды квартиры с одной спальней в Сан-Франциско составляет 2 800 долларов в месяц, аренда такой же квартиры в Нью-Йорке обойдется в 2 810 долларов, в столице страны - Вашингтоне - 2 160 долларов. Причиной изменений названа эпидемия COVID-19: из Сан-Франциско уехали многие жители - сотрудники технологических компаний, перешедшие на удаленный режим работы

https://www.facebook.com/144776752025/p ... 02026/?d=n
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Суб 28 сер, 2021 11:19

Китайський підхід до новобудів:

"15 недобудованих висоток одночасно підірвали в Китаї.
Одній будівлі вдалося встояти.
Недобудови вирішили знести, бо забудовник не закінчив зведення в установлений семирічний термін"

https://censor.net/ua/video_news/328498 ... tayi_video
Frant
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