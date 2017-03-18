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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 8394839583968397

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.2 5 69
1. Не вище 900
10%
7
2. 901 - 1050
4%
3
3. 1050 - 1200
12%
8
4. 1201 - 1300
10%
7
5. 1301 - 1400
13%
9
6. 1401 - 1500
20%
14
7. 1501 - 1650
12%
8
8. 1651 - 1800
9%
6
9. Більше 1800
10%
7
Всього голосів : 69
Повідомлення Додано: Суб 28 сер, 2021 10:16

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

zРадио написав:airmax78
Хочешь понимать рынок - возьми массовый сегмент и следи за его динамикой. Меньше "иксы" мерещится будут - меньше полтосиков раздаришь по разным рукам...
Тут не один год шли дебаты, что такое типичный (массовый) сегмент. Так что же, по вашему, отслеживать?
Faceless
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Повідомлення Додано: Суб 28 сер, 2021 11:06

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

«нью-йорк уже никому не нужен, все переселились в пригороды и другие штаты, у городов не будущего, блаблабла…»

Стоимость аренды жилья в Нью-Йорке оказалась самой высокой в США. Впервые за долгое время Нью-Йорк опередил по этому показателю Сан-Франциско. Ныне средняя стоимость аренды квартиры с одной спальней в Сан-Франциско составляет 2 800 долларов в месяц, аренда такой же квартиры в Нью-Йорке обойдется в 2 810 долларов, в столице страны - Вашингтоне - 2 160 долларов. Причиной изменений названа эпидемия COVID-19: из Сан-Франциско уехали многие жители - сотрудники технологических компаний, перешедшие на удаленный режим работы

https://www.facebook.com/144776752025/p ... 02026/?d=n
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Суб 28 сер, 2021 11:19

Китайський підхід до новобудів:

"15 недобудованих висоток одночасно підірвали в Китаї.
Одній будівлі вдалося встояти.
Недобудови вирішили знести, бо забудовник не закінчив зведення в установлений семирічний термін"

https://censor.net/ua/video_news/328498 ... tayi_video
Frant
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Повідомлення Додано: Суб 28 сер, 2021 12:10

Знову на Подолі було "весело"
https://t.me/KyivOperativ/80129

правий Конг -
  kingkongovets написав:то шо я давно и говорю - для некоторых организмов единственным эффективным методом общения является только насилие
аргументированный диалог, как и вообще все, кроме насилия, эти животные воспринимают исключительно как слабость

Бидло посеред нас ... сумно, бл*
stas_rst
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Повідомлення Додано: Суб 28 сер, 2021 12:17

https://www.epravda.com.ua/publications ... 27/677240/
Очень интересная статья про рынок в целом. Свободной земли для новостроек в Киеве сейчас нет.
Планируют за 6 лет и 450 млрд. грн застроить 20% промзон, которые и без жилья активно застраиваются офисами. В этот объем входят огромные сомнительные площади на Левом берегу - возле Дарницкого моста и танкоремонтного завода.

Сама сумма в 16 млрд. долларов выглядит ерундой по сравнению с оценками налички в матрацах украинцев (до 100 млрд. долларов). А объем строительства в Киеве (75 млрд. грн в год) - достаточно смешным относительно всего ВВП - 1,45%.

И в конце концов все это свидетельствует о конечности рынка недвижимости в Киеве.
Denik
 
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Повідомлення Додано: Суб 28 сер, 2021 12:22

  Denik написав:https://www.epravda.com.ua/publications/2021/08/27/677240/
Очень интересная статья про рынок в целом. Свободной земли для новостроек в Киеве сейчас нет.
Планируют за 6 лет и 450 млрд. грн застроить 20% промзон, которые и без жилья активно застраиваются офисами. В этот объем входят огромные сомнительные площади на Левом берегу - возле Дарницкого моста и танкоремонтного завода.

Сама сумма в 16 млрд. долларов выглядит ерундой по сравнению с оценками налички в матрацах украинцев (до 100 млрд. долларов). А объем строительства в Киеве (75 млрд. грн в год) - достаточно смешным относительно всего ВВП - 1,45%.

И в конце концов все это свидетельствует о конечности рынка недвижимости в Киеве.


К Киеву потом начнут присовокуплять районы и он станет в 5 раз бОльшим по площади. А вот артерия - линия метро - НЕТ. :)
Investor_K
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Повідомлення Додано: Суб 28 сер, 2021 12:44

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Investor_K написав:К Киеву потом начнут присовокуплять районы и он станет в 5 раз бОльшим по площади. А вот артерия - линия метро - НЕТ.

Не станут по той же причине, что и сейчас - область от Киева отрезана автомобильными пробками, которые будут только усиливаться. А новые дороги, когда вся прибыль выводится через 5% налоги ФОПов, строить не за что.
Denik
 
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Повідомлення Додано: Суб 28 сер, 2021 12:58

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Denik написав:
  Investor_K написав:К Киеву потом начнут присовокуплять районы и он станет в 5 раз бОльшим по площади. А вот артерия - линия метро - НЕТ.

Не станут по той же причине, что и сейчас - область от Киева отрезана автомобильными пробками, которые будут только усиливаться. А новые дороги, когда вся прибыль выводится через 5% налоги ФОПов, строить не за что.
в киеве земель под застройку - полно
а шо вы имели в виду под «конечностью киевского рынка недвиги»?

зы: ваши рассуждения о невозможности присоединения новых районов к киеву тоже мягко говоря не выдерживает критики
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Суб 28 сер, 2021 13:05

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  kingkongovets написав:зы: ваши рассуждения о невозможности присоединения новых районов к киеву тоже мягко говоря не выдерживает критики
Поддерживаю.
Investor_K
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Повідомлення Додано: Суб 28 сер, 2021 13:06

  Denik написав:Свободной земли для новостроек в Киеве сейчас нет.

Київ - знаходиться на острові? Чи біля підніжжя гір, в ущелині?

Місця навколо - повно.
Frant
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