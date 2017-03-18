Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
«нью-йорк уже никому не нужен, все переселились в пригороды и другие штаты, у городов не будущего, блаблабла…»
Стоимость аренды жилья в Нью-Йорке оказалась самой высокой в США. Впервые за долгое время Нью-Йорк опередил по этому показателю Сан-Франциско. Ныне средняя стоимость аренды квартиры с одной спальней в Сан-Франциско составляет 2 800 долларов в месяц, аренда такой же квартиры в Нью-Йорке обойдется в 2 810 долларов, в столице страны - Вашингтоне - 2 160 долларов. Причиной изменений названа эпидемия COVID-19: из Сан-Франциско уехали многие жители - сотрудники технологических компаний, перешедшие на удаленный режим работы
kingkongovets написав:то шо я давно и говорю - для некоторых организмов единственным эффективным методом общения является только насилие аргументированный диалог, как и вообще все, кроме насилия, эти животные воспринимают исключительно как слабость
https://www.epravda.com.ua/publications ... 27/677240/ Очень интересная статья про рынок в целом. Свободной земли для новостроек в Киеве сейчас нет. Планируют за 6 лет и 450 млрд. грн застроить 20% промзон, которые и без жилья активно застраиваются офисами. В этот объем входят огромные сомнительные площади на Левом берегу - возле Дарницкого моста и танкоремонтного завода.
Сама сумма в 16 млрд. долларов выглядит ерундой по сравнению с оценками налички в матрацах украинцев (до 100 млрд. долларов). А объем строительства в Киеве (75 млрд. грн в год) - достаточно смешным относительно всего ВВП - 1,45%.
И в конце концов все это свидетельствует о конечности рынка недвижимости в Киеве.
Denik написав:https://www.epravda.com.ua/publications/2021/08/27/677240/ Очень интересная статья про рынок в целом. Свободной земли для новостроек в Киеве сейчас нет. Планируют за 6 лет и 450 млрд. грн застроить 20% промзон, которые и без жилья активно застраиваются офисами. В этот объем входят огромные сомнительные площади на Левом берегу - возле Дарницкого моста и танкоремонтного завода.
Сама сумма в 16 млрд. долларов выглядит ерундой по сравнению с оценками налички в матрацах украинцев (до 100 млрд. долларов). А объем строительства в Киеве (75 млрд. грн в год) - достаточно смешным относительно всего ВВП - 1,45%.
И в конце концов все это свидетельствует о конечности рынка недвижимости в Киеве.
К Киеву потом начнут присовокуплять районы и он станет в 5 раз бОльшим по площади. А вот артерия - линия метро - НЕТ.
Investor_K написав:К Киеву потом начнут присовокуплять районы и он станет в 5 раз бОльшим по площади. А вот артерия - линия метро - НЕТ.
Не станут по той же причине, что и сейчас - область от Киева отрезана автомобильными пробками, которые будут только усиливаться. А новые дороги, когда вся прибыль выводится через 5% налоги ФОПов, строить не за что.
Investor_K написав:К Киеву потом начнут присовокуплять районы и он станет в 5 раз бОльшим по площади. А вот артерия - линия метро - НЕТ.
Не станут по той же причине, что и сейчас - область от Киева отрезана автомобильными пробками, которые будут только усиливаться. А новые дороги, когда вся прибыль выводится через 5% налоги ФОПов, строить не за что.
в киеве земель под застройку - полно а шо вы имели в виду под «конечностью киевского рынка недвиги»?
зы: ваши рассуждения о невозможности присоединения новых районов к киеву тоже мягко говоря не выдерживает критики