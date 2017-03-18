Поясню позицію. Київ відокремлений від області автомобільними заторами.
Розширити дороги, або збудувати швидкісний рейковий транспорт можна лише за податки. А місцева влада отримує в основному 5% доходів ФОП, за які нічого серйозного не збудувати (не забуваємо про видатки на освіту, медицину, підтримання поточного стану доріг). Тому автомобілі купуються в 10 разів, ніж будуються дороги для них.
Тому допоки є 5% податок ФОП - Київ знаходиться на острові від автомобільних заторів. Формальне приєднання нових територій нічого не дасть.
Після реформи ФОП піде ще років 10, щоб щось покращилось. Перевибори Президента за 2,5 роки, виборча кампанія почнеться восени 2023 року - з прийняттям бюджету. Малоймовірно, що щось реформувати будуть перед виборами. Зараз не ведеться ніяких розмов про реформу ФОП.
Тому реформа ФОП можлива лише з 2025 року, відповідно покращення транспорту - з 2035.
Земля в Києві під нове будівництво може завершитися в 2030. Ось тому і скінченність ринку.