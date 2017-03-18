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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.3 5 70
1. Не вище 900
10%
7
2. 901 - 1050
4%
3
3. 1050 - 1200
11%
8
4. 1201 - 1300
10%
7
5. 1301 - 1400
13%
9
6. 1401 - 1500
20%
14
7. 1501 - 1650
13%
9
8. 1651 - 1800
9%
6
9. Більше 1800
10%
7
Всього голосів : 70
Повідомлення Додано: Суб 28 сер, 2021 15:12

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Frant написав:Київ - знаходиться на острові? Чи біля підніжжя гір, в ущелині?

Місця навколо - повно.

Поясню позицію. Київ відокремлений від області автомобільними заторами.
Розширити дороги, або збудувати швидкісний рейковий транспорт можна лише за податки. А місцева влада отримує в основному 5% доходів ФОП, за які нічого серйозного не збудувати (не забуваємо про видатки на освіту, медицину, підтримання поточного стану доріг). Тому автомобілі купуються в 10 разів, ніж будуються дороги для них.
Тому допоки є 5% податок ФОП - Київ знаходиться на острові від автомобільних заторів. Формальне приєднання нових територій нічого не дасть.
Після реформи ФОП піде ще років 10, щоб щось покращилось. Перевибори Президента за 2,5 роки, виборча кампанія почнеться восени 2023 року - з прийняттям бюджету. Малоймовірно, що щось реформувати будуть перед виборами. Зараз не ведеться ніяких розмов про реформу ФОП.
Тому реформа ФОП можлива лише з 2025 року, відповідно покращення транспорту - з 2035.
Земля в Києві під нове будівництво може завершитися в 2030. Ось тому і скінченність ринку.
Denik
 
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Повідомлення Додано: Суб 28 сер, 2021 15:34

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Grand Touring написав:Denik почаще выходите на улицу и дышите свежим воздухом

Только что оттуда. Тянучка в полувыходной день на пр. Науки не позволяет дышать совсем свежим воздухом...
Denik
 
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Повідомлення Додано: Суб 28 сер, 2021 15:44

  Grand Touring написав:Denik почаще выходите на улицу и дышите свежим воздухом

та да. Любопытный чел, Либо отдыхает. На полном серьезе утверждает, что зеленая энергетика за 3-4 года всех победит, мегаурожай пшеницы не приведет к обвалу цен на таковую, но опустит курс бакса на 25, теперь ФОПы ему мешают делать дороги.
sequence
 
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Повідомлення Додано: Суб 28 сер, 2021 15:50

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  sequence написав:та да. Любопытный чел, Либо отдыхает. На полном серьезе утверждает, что зеленая энергетика за 3-4 года всех победит, мегаурожай пшеницы не приведет к обвалу цен на таковую, но опустит курс бакса на 25, теперь ФОПы ему мешают делать дороги.

Не передергивайте.
Мои тезисы:
- зеленая энергетика вкупе с отказом от массового майнинга крипты обвалят цены на уголь в течении 2х лет;
- до 2025 года в ЕС и Китае будет 10% электромобилей в парке, что сместит баланс рынка нефти от продавцов к покупателям и обвалит цены на нефть.
- мегаурожай пшеницы только в Украине и ЕС (в РФ недоурожай), это поддержит гривну курс 25 - реален, но прогноз на осень 26 к ноябрю.
- пробки в Киеве и вокруг только будут расти, как и цены на недвижку в самом Киеве.
Denik
 
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Повідомлення Додано: Суб 28 сер, 2021 15:56

  Denik написав:
  sequence написав:та да. Любопытный чел, Либо отдыхает. На полном серьезе утверждает, что зеленая энергетика за 3-4 года всех победит, мегаурожай пшеницы не приведет к обвалу цен на таковую, но опустит курс бакса на 25, теперь ФОПы ему мешают делать дороги.

Не передергивайте.
Мои тезисы:
- зеленая энергетика вкупе с отказом от массового майнинга крипты обвалят цены на уголь в течении 2х лет;
- до 2025 года в ЕС и Китае будет 10% электромобилей в парке, что сместит баланс рынка нефти от продавцов к покупателям и обвалит цены на нефть.
- мегаурожай пшеницы только в Украине и ЕС (в РФ недоурожай), это поддержит гривну курс 25 - реален, но прогноз на осень 26 к ноябрю.
- пробки в Киеве и вокруг только будут расти, как и цены на недвижку в самом Киеве.

Ті, хто купив житло в Прикиївських Єпенях - мусять стояти в автокорках і страждати. Така їх доля. Дешеве житло - довгий і дорогий проїзд. Так в усьому світі.
Frant
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Повідомлення Додано: Суб 28 сер, 2021 16:06

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Denik написав:Київ відокремлений від області автомобільними заторами.
Розширити дороги, або збудувати швидкісний рейковий транспорт можна лише за податки.

Ніяке розширення доріг не звільнить Київ від корок. Лише розвиток рейкового, швидкісного й великогабаритного транспорту може частково розвантажити дороги.
Поки маємо в планах лише швейцарські Stadler і проект сіті Експрес.

Первые поезда Stadler УЗ планирует получить к концу 2022 года. Их запустят в Киеве в рамках City Express, сообщили в пресс-службе УЗ. Их планируют закупить за бюджетные деньги или за кредиты производителей.

Сейчас в УЗ формируют технико-экономическое обоснование проекта, а также требования к поездам и платформам.

В рамках City Express хотят развивать сообщение Киева с 16 населенными пунктами: Триполье, Кагарлык, Мироновка, Бровары, Бобровица, Носовка, Борисполь, Березань, Боярка, Вишневое, Васильков, Фастов, Белая Церковь, Ирпень, Буча, Ворзель, Немешаево.
https://biz.liga.net/ekonomika/transpor ... nytsi-foto
stryzhko
 
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Повідомлення Додано: Суб 28 сер, 2021 16:13

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

stryzhko написав:
Denik написав:Київ відокремлений від області автомобільними заторами.
Розширити дороги, або збудувати швидкісний рейковий транспорт можна лише за податки.

Ніяке розширення доріг не звільнить Київ від корок. Лише розвиток рейкового, швидкісного й великогабаритного транспорту може частково розвантажити дороги.
Поки маємо в планах лише швейцарські Stadler і проект сіті Експрес.

Первые поезда Stadler УЗ планирует получить к концу 2022 года. Их запустят в Киеве в рамках City Express, сообщили в пресс-службе УЗ. Их планируют закупить за бюджетные деньги или за кредиты производителей.

Сейчас в УЗ формируют технико-экономическое обоснование проекта, а также требования к поездам и платформам.

В рамках City Express хотят развивать сообщение Киева с 16 населенными пунктами: Триполье, Кагарлык, Мироновка, Бровары, Бобровица, Носовка, Борисполь, Березань, Боярка, Вишневое, Васильков, Фастов, Белая Церковь, Ирпень, Буча, Ворзель, Немешаево.
https://biz.liga.net/ekonomika/transpor ... nytsi-foto


невозможно на ныне существующих пропускных мощностях, а особенно жд мостах, организовать в киеве стабильное движение городской электрички
а вот всякие наземные лрт/брт - вполне
ну и конечно метро

зы: кмда недавно посчитала сколько будет стоить заменить все городские маршрутки современными муниципальными автобусами - горбюджет это пока не поднимет и денег на это пока никто не дает
но вот убрать из города маршрутки из пригорода - вполне реально, въезд в город им должен быть запрещен, только до конечных от
Востаннє редагувалось kingkongovets в Суб 28 сер, 2021 16:16, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 28 сер, 2021 16:14

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  stryzhko написав:Поки маємо в планах лише швейцарські Stadler і проект сіті Експрес.

Stadler торкнеться лише жителів уздовж залізниці, яка побудована при царській Росії, окрім Миронівського напряму, який збудований десь о 60-х.
Навіть перебудувати промислову колію у Вишгород, хоча б під 120 км/год (щоб вона було конкурентноспроможньою з автотранспортом в будь-який час доби) з електрифікацією - це пара років і кілька мільярдів гривень.

Навіть продовжити швидкісний трамвай у Софіївську та Петропавлівську Борщагівку - це величезні кошти з урахуванням викупу землі (де все забудовано) під лінію.
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Повідомлення Додано: Суб 28 сер, 2021 16:28

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  kingkongovets написав:невозможно на ныне существующих пропускных мощностях, а особенно жд мостах, организовать в киеве стабильное движение городской электрички
а вот всякие наземные лрт/брт - вполне
ну и конечно метро

По Петровскому мосту невозможно (1 путь). По Дарницким (4 пути) - проблем нет от слова совсем - хоть с 5 минут интервалом от Дарницы до Вишневого.
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Повідомлення Додано: Суб 28 сер, 2021 16:32

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Denik написав:
  kingkongovets написав:невозможно на ныне существующих пропускных мощностях, а особенно жд мостах, организовать в киеве стабильное движение городской электрички
а вот всякие наземные лрт/брт - вполне
ну и конечно метро

По Петровскому мосту невозможно (1 путь). По Дарницким (4 пути) - проблем нет от слова совсем - хоть с 5 минут интервалом от Дарницы до Вишневого.
я петровский и имел в виду, но не мостами едиными
грузовой траффик никто не отменял
надо развивать трамвай и электробусы на физически выделенных линиях, как автобусы в южной америке, они там метро вполне успешно заменяют
kingkongovets
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