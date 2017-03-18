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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 8396839783988399

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.3 5 70
1. Не вище 900
10%
7
2. 901 - 1050
4%
3
3. 1050 - 1200
11%
8
4. 1201 - 1300
10%
7
5. 1301 - 1400
13%
9
6. 1401 - 1500
20%
14
7. 1501 - 1650
13%
9
8. 1651 - 1800
9%
6
9. Більше 1800
10%
7
Всього голосів : 70
Повідомлення Додано: Суб 28 сер, 2021 16:37

  Denik написав:.. гривну курс 25 - реален, но прогноз на осень 26 к ноябрю.
..будут расти... цены на недвижку в самом Киеве.

в рамках данного топика этом и сойдемся :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
sequence
 
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Повідомлення Додано: Суб 28 сер, 2021 17:06

  sequence написав:
  Denik написав:.. гривну курс 25 - реален, но прогноз на осень 26 к ноябрю.
..будут расти... цены на недвижку в самом Киеве.

в рамках данного топика этом и сойдемся :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:

Я думаю, що ціни КРЖН будуть зростати ще 2-3 роки, доки не вийдуть на рівень 2013.

Правда, прогноз зРадіо мене засмучує. Було би добре, якби зростання було меньше швидким))) побачимо до січня 2022, чи прогноз вірний.
Frant
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Повідомлення Додано: Суб 28 сер, 2021 17:11

  kingkongovets написав:кмда недавно посчитала сколько будет стоить заменить все городские маршрутки современными муниципальными автобусами - горбюджет это пока не поднимет и денег на это пока никто не дает
но вот убрать из города маршрутки из пригорода - вполне реально, въезд в город им должен быть запрещен, только до конечных


Це було би чудово! Нарот з Єпенів повинен страждати і платити, плати і страждати. Щоб зрозумів, чому в Єпенях житло суттєво дешевше, ніж в Києві
Frant
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Повідомлення Додано: Суб 28 сер, 2021 17:45

Таки дім з кожним проектом стає кращим.
Прислали продовження парклейксіті. Гарно.

Проте розчаровує окуївший цінник.

Цікаво, хто ці люди, які інвестують в полях ходосіївки по 1800 дол за каадрат / 83 кує за однуху під капремонт на етапі кропимо гербіцидами бур’яни.
Первый
 
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