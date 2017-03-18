в рамках данного топика этом и сойдемся
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 28 сер, 2021 16:37
Додано: Суб 28 сер, 2021 17:06
Я думаю, що ціни КРЖН будуть зростати ще 2-3 роки, доки не вийдуть на рівень 2013.
Правда, прогноз зРадіо мене засмучує. Було би добре, якби зростання було меньше швидким))) побачимо до січня 2022, чи прогноз вірний.
Додано: Суб 28 сер, 2021 17:11
Це було би чудово! Нарот з Єпенів повинен страждати і платити, плати і страждати. Щоб зрозумів, чому в Єпенях житло суттєво дешевше, ніж в Києві
Додано: Суб 28 сер, 2021 17:45
Таки дім з кожним проектом стає кращим.
Прислали продовження парклейксіті. Гарно.
Проте розчаровує окуївший цінник.
Цікаво, хто ці люди, які інвестують в полях ходосіївки по 1800 дол за каадрат / 83 кує за однуху під капремонт на етапі кропимо гербіцидами бур’яни.
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