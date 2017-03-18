Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Denik написав:Київ відокремлений від області автомобільними заторами. Розширити дороги, або збудувати швидкісний рейковий транспорт можна лише за податки.
Ніяке розширення доріг не звільнить Київ від корок. Лише розвиток рейкового, швидкісного й великогабаритного транспорту може частково розвантажити дороги. Поки маємо в планах лише швейцарські Stadler і проект сіті Експрес.
Первые поезда Stadler УЗ планирует получить к концу 2022 года. Их запустят в Киеве в рамках City Express, сообщили в пресс-службе УЗ. Их планируют закупить за бюджетные деньги или за кредиты производителей.
Сейчас в УЗ формируют технико-экономическое обоснование проекта, а также требования к поездам и платформам.
В рамках City Express хотят развивать сообщение Киева с 16 населенными пунктами: Триполье, Кагарлык, Мироновка, Бровары, Бобровица, Носовка, Борисполь, Березань, Боярка, Вишневое, Васильков, Фастов, Белая Церковь, Ирпень, Буча, Ворзель, Немешаево. https://biz.liga.net/ekonomika/transpor ... nytsi-foto
невозможно на ныне существующих пропускных мощностях, а особенно жд мостах, организовать в киеве стабильное движение городской электрички а вот всякие наземные лрт/брт - вполне ну и конечно метро
зы: кмда недавно посчитала сколько будет стоить заменить все городские маршрутки современными муниципальными автобусами - горбюджет это пока не поднимет и денег на это пока никто не дает но вот убрать из города маршрутки из пригорода - вполне реально, въезд в город им должен быть запрещен, только до конечных от
Востаннє редагувалось kingkongovets в Суб 28 сер, 2021 16:16, всього редагувалось 1 раз.
stryzhko написав:Поки маємо в планах лише швейцарські Stadler і проект сіті Експрес.
Stadler торкнеться лише жителів уздовж залізниці, яка побудована при царській Росії, окрім Миронівського напряму, який збудований десь о 60-х. Навіть перебудувати промислову колію у Вишгород, хоча б під 120 км/год (щоб вона було конкурентноспроможньою з автотранспортом в будь-який час доби) з електрифікацією - це пара років і кілька мільярдів гривень.
Навіть продовжити швидкісний трамвай у Софіївську та Петропавлівську Борщагівку - це величезні кошти з урахуванням викупу землі (де все забудовано) під лінію.
kingkongovets написав:невозможно на ныне существующих пропускных мощностях, а особенно жд мостах, организовать в киеве стабильное движение городской электрички а вот всякие наземные лрт/брт - вполне ну и конечно метро
По Петровскому мосту невозможно (1 путь). По Дарницким (4 пути) - проблем нет от слова совсем - хоть с 5 минут интервалом от Дарницы до Вишневого.
kingkongovets написав:невозможно на ныне существующих пропускных мощностях, а особенно жд мостах, организовать в киеве стабильное движение городской электрички а вот всякие наземные лрт/брт - вполне ну и конечно метро
По Петровскому мосту невозможно (1 путь). По Дарницким (4 пути) - проблем нет от слова совсем - хоть с 5 минут интервалом от Дарницы до Вишневого.
я петровский и имел в виду, но не мостами едиными грузовой траффик никто не отменял надо развивать трамвай и электробусы на физически выделенных линиях, как автобусы в южной америке, они там метро вполне успешно заменяют
kingkongovets написав:кмда недавно посчитала сколько будет стоить заменить все городские маршрутки современными муниципальными автобусами - горбюджет это пока не поднимет и денег на это пока никто не дает но вот убрать из города маршрутки из пригорода - вполне реально, въезд в город им должен быть запрещен, только до конечных
Це було би чудово! Нарот з Прикиївських Єпенів повинен страждати і платити, платити і страждати. Стояти в автокорках на маршрутці, чи зимою пересуватись на електросамокаті. Щоб зрозумів, чому в Єпенях житло суттєво дешевше, ніж в Києві
Востаннє редагувалось Frant в Суб 28 сер, 2021 18:12, всього редагувалось 3 разів.