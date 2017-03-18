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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 8396839783988399>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.3 5 70
1. Не вище 900
10%
7
2. 901 - 1050
4%
3
3. 1050 - 1200
11%
8
4. 1201 - 1300
10%
7
5. 1301 - 1400
13%
9
6. 1401 - 1500
20%
14
7. 1501 - 1650
13%
9
8. 1651 - 1800
9%
6
9. Більше 1800
10%
7
Всього голосів : 70
Повідомлення Додано: Суб 28 сер, 2021 16:13

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

stryzhko написав:
Denik написав:Київ відокремлений від області автомобільними заторами.
Розширити дороги, або збудувати швидкісний рейковий транспорт можна лише за податки.

Ніяке розширення доріг не звільнить Київ від корок. Лише розвиток рейкового, швидкісного й великогабаритного транспорту може частково розвантажити дороги.
Поки маємо в планах лише швейцарські Stadler і проект сіті Експрес.

Первые поезда Stadler УЗ планирует получить к концу 2022 года. Их запустят в Киеве в рамках City Express, сообщили в пресс-службе УЗ. Их планируют закупить за бюджетные деньги или за кредиты производителей.

Сейчас в УЗ формируют технико-экономическое обоснование проекта, а также требования к поездам и платформам.

В рамках City Express хотят развивать сообщение Киева с 16 населенными пунктами: Триполье, Кагарлык, Мироновка, Бровары, Бобровица, Носовка, Борисполь, Березань, Боярка, Вишневое, Васильков, Фастов, Белая Церковь, Ирпень, Буча, Ворзель, Немешаево.
https://biz.liga.net/ekonomika/transpor ... nytsi-foto


невозможно на ныне существующих пропускных мощностях, а особенно жд мостах, организовать в киеве стабильное движение городской электрички
а вот всякие наземные лрт/брт - вполне
ну и конечно метро

зы: кмда недавно посчитала сколько будет стоить заменить все городские маршрутки современными муниципальными автобусами - горбюджет это пока не поднимет и денег на это пока никто не дает
но вот убрать из города маршрутки из пригорода - вполне реально, въезд в город им должен быть запрещен, только до конечных от
Востаннє редагувалось kingkongovets в Суб 28 сер, 2021 16:16, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 28 сер, 2021 16:14

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  stryzhko написав:Поки маємо в планах лише швейцарські Stadler і проект сіті Експрес.

Stadler торкнеться лише жителів уздовж залізниці, яка побудована при царській Росії, окрім Миронівського напряму, який збудований десь о 60-х.
Навіть перебудувати промислову колію у Вишгород, хоча б під 120 км/год (щоб вона було конкурентноспроможньою з автотранспортом в будь-який час доби) з електрифікацією - це пара років і кілька мільярдів гривень.

Навіть продовжити швидкісний трамвай у Софіївську та Петропавлівську Борщагівку - це величезні кошти з урахуванням викупу землі (де все забудовано) під лінію.
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Повідомлення Додано: Суб 28 сер, 2021 16:28

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  kingkongovets написав:невозможно на ныне существующих пропускных мощностях, а особенно жд мостах, организовать в киеве стабильное движение городской электрички
а вот всякие наземные лрт/брт - вполне
ну и конечно метро

По Петровскому мосту невозможно (1 путь). По Дарницким (4 пути) - проблем нет от слова совсем - хоть с 5 минут интервалом от Дарницы до Вишневого.
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Повідомлення Додано: Суб 28 сер, 2021 16:32

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Denik написав:
  kingkongovets написав:невозможно на ныне существующих пропускных мощностях, а особенно жд мостах, организовать в киеве стабильное движение городской электрички
а вот всякие наземные лрт/брт - вполне
ну и конечно метро

По Петровскому мосту невозможно (1 путь). По Дарницким (4 пути) - проблем нет от слова совсем - хоть с 5 минут интервалом от Дарницы до Вишневого.
я петровский и имел в виду, но не мостами едиными
грузовой траффик никто не отменял
надо развивать трамвай и электробусы на физически выделенных линиях, как автобусы в южной америке, они там метро вполне успешно заменяют
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Суб 28 сер, 2021 16:37

  Denik написав:.. гривну курс 25 - реален, но прогноз на осень 26 к ноябрю.
..будут расти... цены на недвижку в самом Киеве.

в рамках данного топика этом и сойдемся :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Суб 28 сер, 2021 17:06

  sequence написав:
  Denik написав:.. гривну курс 25 - реален, но прогноз на осень 26 к ноябрю.
..будут расти... цены на недвижку в самом Киеве.

в рамках данного топика этом и сойдемся :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:

Я думаю, що ціни КРЖН будуть зростати ще 2-3 роки, доки не вийдуть на рівень 2013.

Правда, прогноз зРадіо мене засмучує. Було би добре, якби зростання було меньше швидким))) побачимо до січня 2022, чи прогноз вірний.
Frant
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Повідомлення Додано: Суб 28 сер, 2021 17:11

  kingkongovets написав:кмда недавно посчитала сколько будет стоить заменить все городские маршрутки современными муниципальными автобусами - горбюджет это пока не поднимет и денег на это пока никто не дает
но вот убрать из города маршрутки из пригорода - вполне реально, въезд в город им должен быть запрещен, только до конечных


Це було би чудово! Нарот з Прикиївських Єпенів повинен страждати і платити, платити і страждати. Стояти в автокорках на маршрутці, чи зимою пересуватись на електросамокаті. Щоб зрозумів, чому в Єпенях житло суттєво дешевше, ніж в Києві
Востаннє редагувалось Frant в Суб 28 сер, 2021 18:12, всього редагувалось 3 разів.
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Повідомлення Додано: Суб 28 сер, 2021 17:45

Таки дім з кожним проектом стає кращим.
Прислали продовження парклейксіті. Гарно.

Проте розчаровує окуївший цінник.

Цікаво, хто ці люди, які інвестують в полях ходосіївки по 1800 дол за каадрат / 83 кує за однуху під капремонт на етапі кропимо гербіцидами бур’яни.
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Повідомлення Додано: Суб 28 сер, 2021 18:16

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Первый написав:Таки дім з кожним проектом стає кращим.
Прислали продовження парклейксіті. Гарно.

Проте розчаровує окуївший цінник.

Цікаво, хто ці люди, які інвестують в полях ходосіївки по 1800 дол за каадрат / 83 кує за однуху під капремонт на етапі кропимо гербіцидами бур’яни.

ЖК з затором біля залізничного переїзду на пр. Науки в подарунок)))
І ще з прикольною розв'язкою, де сходяться 3 потоки траснпорту в 1 (з Кільцевої, Дніпровського та Столичного шосе).
Востаннє редагувалось Denik в Суб 28 сер, 2021 18:45, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Суб 28 сер, 2021 18:40

  Первый написав:Таки дім з кожним проектом стає кращим.
Прислали продовження парклейксіті. Гарно.

Проте розчаровує окуївший цінник.

Цікаво, хто ці люди, які інвестують в полях ходосіївки по 1800 дол за каадрат / 83 кує за однуху під капремонт на етапі кропимо гербіцидами бур’яни.

Прихільники "нетипичного сегмента"(с)
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