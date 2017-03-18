Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
бл, при чем тут фопы? шоп пересадить людей на от достаточно сделать максимально невыгодным использование авто в городе и основной мотиватор здесь - высокая цена парковки и штрафы за нее же платный въезд нерезидентов тоже норм работает хотите в город - платите, либо езжайте на от мож тогда придет понимание в чем прикол хруща у метро
stas_rst написав:Шановний Денік, я Вас розчарую - перевибори, ймовірно, уже наприкінці осені можна чекати. І Першого і других (ВРУ) Парадигма успіху, бл*
У Зе є можливість достатньо спокійно відсидіти 2 терміни (наскільки це можливо з Пуйлом під боком). І справа не в Зе, а в сировинному суперциклі і друці грошей центробанками розвинених країн, що наповнює бюджет, і в державній власності на 3 контори - Нафтогаз, Енергоатом та Укргідроенерго, які дозволять тримати доволі низькі тарифи ( 8 грн за газ і 1,68 за електрику + інфляція) як завгодно довго... Повезло Зе з зовнішньою кон'юнктурою, як не повезло на початку терміну...
“Печерською окружною прокуратурою міста Києва скеровано до суду обвинувальний акт відносно екс-голови правління АТ АКБ „АРКАДА“, його заступників та головного бухгалтера за фактом розтрати чужого майна шляхом зловживання службовим становищем, вчиненому за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 191 КК України)”, — йдеться у повідомленні.
Додамо
Згідно з матеріалами слідства, екс-голова правління АТ АКБ “АРКАДА” спільно з заступниками та головним бухгалтером банку організували та налагодили протиправний механізм розтрати коштів учасників фондів фінансування будівництва з залученням підконтрольних юридичних осіб.
Так, вказаними службовими особами банку реалізовано дві програми лояльності із залученням коштів фонду фінансування будівництва, за умовами акції вартість квадратного метра площі квартир становила від 169,75 грн до 190,55 грн. Вказане підтверджується укладеними договорами інвестування будівництва між банком та довірителями — юридичними особами, які виявилися пов’язаними з банком, що заборонено відповідно ст. 52 Закону України “Про банки і банківську діяльність”.
Надалі, у зв’язку з невиконанням довірителями умов акційних програм службові особи банку усупереч ч. 7 ст. 20 Закону України “Про фінансово-кредитні механізми” прийняли рішення про розірвання договорів інвестування та повернення довірителям коштів. При цьому банк безпідставно повернув довірителям кошти в сумі 22 млн грн, що у понад 100 разів перевищувало суму інвестованих коштів. https://www.unn.com.ua/uk/news/1941964- ... li-do-sudu
Denik написав:У Зе є можливість достатньо спокійно відсидіти 2 терміни
це офтоп на цій гілці, тому спробую коротко: Зе особисто це не цікавить, а "перетрахивание" (с)бацька) ініціюється іншими політгравцями. Сьогоднішній "вихід в люди" Тягнибока з 1% підтримки маргіналів - цьому підтвердження. На вересень-жовтень повилазять усі "консерви". Перший термін - дочасно перерваний перевиборами з метою легітимізації Зе ще на 5 років. В сумі 7,5 краще, аніж просто 5, а то й ще менше. Чивокуня в приклад. Тому кейс активно пропрацьовується усіма штабами. Замовкаю. Прошу не терти на правах вихідного дня. Глухий сказав: почуємо, сліпий сказав: побачимо