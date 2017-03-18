Шановний Денік, я Вас розчарую - перевибори, ймовірно, уже наприкінці осені можна чекати. І Першого і других (ВРУ)
Парадигма успіху, бл*
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 28 сер, 2021 18:55
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Додано: Суб 28 сер, 2021 19:00
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
бл, при чем тут фопы?
шоп пересадить людей на от достаточно сделать максимально невыгодным использование авто в городе и основной мотиватор здесь - высокая цена парковки и штрафы за нее же
платный въезд нерезидентов тоже норм работает
хотите в город - платите, либо езжайте на от
мож тогда придет понимание в чем прикол хруща у метро
Додано: Суб 28 сер, 2021 19:03
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Додано: Суб 28 сер, 2021 19:19
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
У Зе є можливість достатньо спокійно відсидіти 2 терміни (наскільки це можливо з Пуйлом під боком). І справа не в Зе, а в сировинному суперциклі і друці грошей центробанками розвинених країн, що наповнює бюджет, і в державній власності на 3 контори - Нафтогаз, Енергоатом та Укргідроенерго, які дозволять тримати доволі низькі тарифи ( 8 грн за газ і 1,68 за електрику + інфляція) як завгодно довго...
Повезло Зе з зовнішньою кон'юнктурою, як не повезло на початку терміну...
Додано: Суб 28 сер, 2021 19:22
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Додано: Суб 28 сер, 2021 19:36
це офтоп на цій гілці, тому спробую коротко: Зе особисто це не цікавить, а "перетрахивание" (с)бацька) ініціюється іншими політгравцями. Сьогоднішній "вихід в люди" Тягнибока з 1% підтримки маргіналів - цьому підтвердження.
На вересень-жовтень повилазять усі "консерви".
Перший термін може бути дочасно перерваний перевиборами гаранта з метою легітимізації Зе ще на 5 років до настання повного пі. Антирейтинг набагато страшніший, аніж просте падіння підтримки. Педро Інкогніто і ЮВТ в приклад.
Для Зе в сумі 7,5 краще, аніж просто 5, а то й ще менше. Чивокуня в приклад.
Потім уже парламентські, які повинні сформувати нову коаліцію для легітимізації головного вибору, без випуску "Ріксос-Експрес тімбілдінг 2019".
Тому кейс активно пропрацьовується усіма штабами.
ПС. Замовкаю. Прошу не терти на правах вихідного дня. Не претендую на роль Верховної Піфії, зайнято, однак свого роду маю власний прогноз
Глухий сказав: почуємо, сліпий сказав: побачимо
Востаннє редагувалось stas_rst в Суб 28 сер, 2021 20:47, всього редагувалось 3 разів.
Додано: Суб 28 сер, 2021 19:39
Послухавши Жоріка, я також би побіг інвествувати, якщо б мав зайвий кеш...
Пока хамдулла в боргах, а ось шо робити через рік, велике питання!?
Додано: Суб 28 сер, 2021 19:44
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Хвиля ковіду вилізе в жовтні, а не консеври.
Додано: Суб 28 сер, 2021 19:51
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
и как это отразится на ценах недвиги?
давайте не оффтопить
Додано: Суб 28 сер, 2021 20:16
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
В Киеве - никак не повлияет.
В Донецкой и Луганской областях, где вакцинировано 4,6 и 4% соответственно цены на жилья обвалятся из-за квартир массово освобожденных местными антипрививочниками.
Заодно снизятся риски пенсионного фонда - многие пенсионеры из ОРДЛО не смогут приехать за пенсиями. Про то, как работает Спутник против Дельты я писал в ветке про корону.
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