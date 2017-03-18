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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 8396839783988399

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.3 5 70
1. Не вище 900
10%
7
2. 901 - 1050
4%
3
3. 1050 - 1200
11%
8
4. 1201 - 1300
10%
7
5. 1301 - 1400
13%
9
6. 1401 - 1500
20%
14
7. 1501 - 1650
13%
9
8. 1651 - 1800
9%
6
9. Більше 1800
10%
7
Всього голосів : 70
Повідомлення Додано: Суб 28 сер, 2021 18:55

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Denik написав:Перевибори Президента за 2,5 роки, виборча кампанія почнеться восени 2023 року

Шановний Денік, я Вас розчарую - перевибори, ймовірно, уже наприкінці осені можна чекати. І Першого і других (ВРУ) :)
Парадигма успіху, бл*
stas_rst
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Повідомлення Додано: Суб 28 сер, 2021 19:00

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

бл, при чем тут фопы?
шоп пересадить людей на от достаточно сделать максимально невыгодным использование авто в городе и основной мотиватор здесь - высокая цена парковки и штрафы за нее же
платный въезд нерезидентов тоже норм работает
хотите в город - платите, либо езжайте на от
мож тогда придет понимание в чем прикол хруща у метро
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Суб 28 сер, 2021 19:03

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  kingkongovets написав:хотите в город - платите, либо езжайте на от
мож тогда придет понимание в чем прикол хруща у метро

Гамлєт: "Не можна мстить! Повинні ми любити Всіх 3,14-сів, злодіїв, убивць, Бо кожен з них нарід, всі богоносці." (с)
stas_rst
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Повідомлення Додано: Суб 28 сер, 2021 19:19

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  stas_rst написав:Шановний Денік, я Вас розчарую - перевибори, ймовірно, уже наприкінці осені можна чекати. І Першого і других (ВРУ)
Парадигма успіху, бл*

У Зе є можливість достатньо спокійно відсидіти 2 терміни (наскільки це можливо з Пуйлом під боком). І справа не в Зе, а в сировинному суперциклі і друці грошей центробанками розвинених країн, що наповнює бюджет, і в державній власності на 3 контори - Нафтогаз, Енергоатом та Укргідроенерго, які дозволять тримати доволі низькі тарифи ( 8 грн за газ і 1,68 за електрику + інфляція) як завгодно довго...
Повезло Зе з зовнішньою кон'юнктурою, як не повезло на початку терміну...
Denik
 
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Повідомлення Додано: Суб 28 сер, 2021 19:22

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

“Печерською окружною прокуратурою міста Києва скеровано до суду обвинувальний акт відносно екс-голови правління АТ АКБ „АРКАДА“, його заступників та головного бухгалтера за фактом розтрати чужого майна шляхом зловживання службовим становищем, вчиненому за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 191 КК України)”, — йдеться у повідомленні.

Додамо

Згідно з матеріалами слідства, екс-голова правління АТ АКБ “АРКАДА” спільно з заступниками та головним бухгалтером банку організували та налагодили протиправний механізм розтрати коштів учасників фондів фінансування будівництва з залученням підконтрольних юридичних осіб.

Так, вказаними службовими особами банку реалізовано дві програми лояльності із залученням коштів фонду фінансування будівництва, за умовами акції вартість квадратного метра площі квартир становила від 169,75 грн до 190,55 грн. Вказане підтверджується укладеними договорами інвестування будівництва між банком та довірителями — юридичними особами, які виявилися пов’язаними з банком, що заборонено відповідно ст. 52 Закону України “Про банки і банківську діяльність”.

Надалі, у зв’язку з невиконанням довірителями умов акційних програм службові особи банку усупереч ч. 7 ст. 20 Закону України “Про фінансово-кредитні механізми” прийняли рішення про розірвання договорів інвестування та повернення довірителям коштів. При цьому банк безпідставно повернув довірителям кошти в сумі 22 млн грн, що у понад 100 разів перевищувало суму інвестованих коштів. https://www.unn.com.ua/uk/news/1941964- ... li-do-sudu
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Повідомлення Додано: Суб 28 сер, 2021 19:36

  Denik написав:У Зе є можливість достатньо спокійно відсидіти 2 терміни
це офтоп на цій гілці, тому спробую коротко: Зе особисто це не цікавить, а "перетрахивание" (с)бацька) ініціюється іншими політгравцями. Сьогоднішній "вихід в люди" Тягнибока з 1% підтримки маргіналів - цьому підтвердження.
На вересень-жовтень повилазять усі "консерви".
Перший термін може бути дочасно перерваний перевиборами гаранта з метою легітимізації Зе ще на 5 років до настання повного пі. Антирейтинг набагато страшніший, аніж просте падіння підтримки. Педро Інкогніто і ЮВТ в приклад.
Для Зе в сумі 7,5 краще, аніж просто 5, а то й ще менше. Чивокуня в приклад.
Потім уже парламентські, які повинні сформувати нову коаліцію для легітимізації головного вибору, без випуску "Ріксос-Експрес тімбілдінг 2019".
Тому кейс активно пропрацьовується усіма штабами.
ПС. Замовкаю. Прошу не терти на правах вихідного дня. Не претендую на роль Верховної Піфії, зайнято, однак свого роду маю власний прогноз :)
Глухий сказав: почуємо, сліпий сказав: побачимо :)
Востаннє редагувалось stas_rst в Суб 28 сер, 2021 20:47, всього редагувалось 3 разів.
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Повідомлення Додано: Суб 28 сер, 2021 19:39

  airmax78 написав:
  Первый написав:Таки дім з кожним проектом стає кращим.
Прислали продовження парклейксіті. Гарно.

Проте розчаровує окуївший цінник.

Цікаво, хто ці люди, які інвестують в полях ходосіївки по 1800 дол за каадрат / 83 кує за однуху під капремонт на етапі кропимо гербіцидами бур’яни.

Прихільники "нетипичного сегмента"(с)

Послухавши Жоріка, я також би побіг інвествувати, якщо б мав зайвий кеш...

Пока хамдулла в боргах, а ось шо робити через рік, велике питання!?
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Повідомлення Додано: Суб 28 сер, 2021 19:44

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  stas_rst написав:це офтоп на цій гілці, тому спробую коротко: Зе особисто це не цікавить, а "перетрахивание" (с)бацька) ініціюється іншими політгравцями. Сьогоднішній "вихід в люди" Тягнибока з 1% підтримки маргіналів - цьому підтвердження.
На вересень-жовтень повилазять усі "консерви".

Хвиля ковіду вилізе в жовтні, а не консеври.
Denik
 
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Повідомлення Додано: Суб 28 сер, 2021 19:51

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Denik написав:Хвиля ковіду вилізе в жовтні, а не консеври.


и как это отразится на ценах недвиги?
давайте не оффтопить
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Суб 28 сер, 2021 20:16

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  kingkongovets написав:и как это отразится на ценах недвиги?
давайте не оффтопить

В Киеве - никак не повлияет.
https://health-security.rnbo.gov.ua/vaccination
В Донецкой и Луганской областях, где вакцинировано 4,6 и 4% соответственно цены на жилья обвалятся из-за квартир массово освобожденных местными антипрививочниками.
Заодно снизятся риски пенсионного фонда - многие пенсионеры из ОРДЛО не смогут приехать за пенсиями. Про то, как работает Спутник против Дельты я писал в ветке про корону.
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