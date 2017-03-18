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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 8397839883998400

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.3 5 70
1. Не вище 900
10%
7
2. 901 - 1050
4%
3
3. 1050 - 1200
11%
8
4. 1201 - 1300
10%
7
5. 1301 - 1400
13%
9
6. 1401 - 1500
20%
14
7. 1501 - 1650
13%
9
8. 1651 - 1800
9%
6
9. Більше 1800
10%
7
Всього голосів : 70
Повідомлення Додано: Суб 28 сер, 2021 21:27

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Вид на воду, который мы заслужили:
https://t.me/onlinekyiv/1463
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Суб 28 сер, 2021 22:13

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

За пол года минус 8000 человек http://kyiv.ukrstat.gov.ua/p.php3?c=1127&lang=1
Унуноктий
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Повідомлення Додано: Суб 28 сер, 2021 22:23

  барабашов написав:Кинг в своё время платил начальникам рыл чтоб они ему сливали инфу о реальных сделках, дабы не оплачивать чужие хотелки в случае его покупки чужой коммерции. И если кто то допустим хотел за объект лям по 5куе метр - ему в пЫку давали данные что такие же подвалы рядом стоят 600куе макс при цене метра пусть 2куе, не хочешь - не продавай, живи в нём.
У тебя есть инфа о РЕАЛЬНЫХ СДЕЛКАХ в этом сегменте что ты так защищаешь чтоб чем то тут аргументировать?

Сейчас ситуация иная
1. Цены динамично меняются.
2. Под аренду хватают всякий шлак, не думая, что будут делать с ним через пару лет.
UA
 
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Повідомлення Додано: Суб 28 сер, 2021 22:26

  Унуноктий написав:За пол года минус 8000 человек http://kyiv.ukrstat.gov.ua/p.php3?c=1127&lang=1

Сливать надо Оранж, пока хоть 25куе дают.
Кстати, в Одессе недвига не особо растет. Киевские застройщики как-то пытаются создать видимость дорожая. Но там количество строек, как для такого небольшого города, просто зашкаливает.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Суб 28 сер, 2021 22:32

  airmax78 написав:
  Унуноктий написав:За пол года минус 8000 человек http://kyiv.ukrstat.gov.ua/p.php3?c=1127&lang=1

Сливать надо Оранж, пока хоть 25куе дают.
Кстати, в Одессе недвига не особо растет. Киевские застройщики как-то пытаются создать видимость дорожая. Но там количество строек, как для такого небольшого города, просто зашкаливает.

Просто для Одессы Америка не печатает доллары, а для Киева сколько хочешь.
UA
 
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Повідомлення Додано: Суб 28 сер, 2021 22:51

  Унуноктий написав:За пол года минус 8000 человек http://kyiv.ukrstat.gov.ua/p.php3?c=1127&lang=1


"буитокадаражать, демография не имеет отношения к КРЖН" (с)
rjkz
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Повідомлення Додано: Суб 28 сер, 2021 23:03

  airmax78 написав:
  Унуноктий написав:За пол года минус 8000 человек http://kyiv.ukrstat.gov.ua/p.php3?c=1127&lang=1

Сливать надо Оранж, пока хоть 25куе дают.
Кстати, в Одессе недвига не особо растет. Киевские застройщики как-то пытаются создать видимость дорожая. Но там количество строек, как для такого небольшого города, просто зашкаливает.


Вот ВЫ Ёрничаете, а на самом деле в именно так оно и есть.
Да, я согласен, кан не зря платит маркетологам. Они продают свой овноблок по стратегии с3,14зженной у Эппл, а остальные это подхватили, но это не отменяет экономических закономерностей, которые рано или поздно все расставят все на свои места.
И выясняется, что яфон - это просто распиаренный смартфон и можно нормально пользоваться другими, а распиаренный овноблок - это просто овноблок, который можно продавать годами, повышать ценник и никак не продать - КТ тому подтверждение.
rjkz
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Повідомлення Додано: Суб 28 сер, 2021 23:09

  UA написав:
  airmax78 написав:
  Унуноктий написав:За пол года минус 8000 человек http://kyiv.ukrstat.gov.ua/p.php3?c=1127&lang=1

Сливать надо Оранж, пока хоть 25куе дают.
Кстати, в Одессе недвига не особо растет. Киевские застройщики как-то пытаются создать видимость дорожая. Но там количество строек, как для такого небольшого города, просто зашкаливает.

Просто для Одессы Америка не печатает доллары, а для Киева сколько хочешь.


rjkz
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  #<1 ... 8397839883998400
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