Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
барабашов написав:Кинг в своё время платил начальникам рыл чтоб они ему сливали инфу о реальных сделках, дабы не оплачивать чужие хотелки в случае его покупки чужой коммерции. И если кто то допустим хотел за объект лям по 5куе метр - ему в пЫку давали данные что такие же подвалы рядом стоят 600куе макс при цене метра пусть 2куе, не хочешь - не продавай, живи в нём. У тебя есть инфа о РЕАЛЬНЫХ СДЕЛКАХ в этом сегменте что ты так защищаешь чтоб чем то тут аргументировать?
Сейчас ситуация иная 1. Цены динамично меняются. 2. Под аренду хватают всякий шлак, не думая, что будут делать с ним через пару лет.
Сливать надо Оранж, пока хоть 25куе дают. Кстати, в Одессе недвига не особо растет. Киевские застройщики как-то пытаются создать видимость дорожая. Но там количество строек, как для такого небольшого города, просто зашкаливает.
Сливать надо Оранж, пока хоть 25куе дают. Кстати, в Одессе недвига не особо растет. Киевские застройщики как-то пытаются создать видимость дорожая. Но там количество строек, как для такого небольшого города, просто зашкаливает.
Просто для Одессы Америка не печатает доллары, а для Киева сколько хочешь.
Сливать надо Оранж, пока хоть 25куе дают. Кстати, в Одессе недвига не особо растет. Киевские застройщики как-то пытаются создать видимость дорожая. Но там количество строек, как для такого небольшого города, просто зашкаливает.
Вот ВЫ Ёрничаете, а на самом деле в именно так оно и есть. Да, я согласен, кан не зря платит маркетологам. Они продают свой овноблок по стратегии с3,14зженной у Эппл, а остальные это подхватили, но это не отменяет экономических закономерностей, которые рано или поздно все расставят все на свои места. И выясняется, что яфон - это просто распиаренный смартфон и можно нормально пользоваться другими, а распиаренный овноблок - это просто овноблок, который можно продавать годами, повышать ценник и никак не продать - КТ тому подтверждение.
Сливать надо Оранж, пока хоть 25куе дают. Кстати, в Одессе недвига не особо растет. Киевские застройщики как-то пытаются создать видимость дорожая. Но там количество строек, как для такого небольшого города, просто зашкаливает.
Просто для Одессы Америка не печатает доллары, а для Киева сколько хочешь.