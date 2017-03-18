Додано: Суб 28 сер, 2021 23:03

airmax78 написав: Унуноктий написав: За пол года минус 8000 человек http://kyiv.ukrstat.gov.ua/p.php3?c=1127&lang=1 За пол года минус 8000 человек

Сливать надо Оранж, пока хоть 25куе дают.

Кстати, в Одессе недвига не особо растет. Киевские застройщики как-то пытаются создать видимость дорожая. Но там количество строек, как для такого небольшого города, просто зашкаливает. Сливать надо Оранж, пока хоть 25куе дают.Кстати, в Одессе недвига не особо растет.Но там количество строек, как для такого небольшого города, просто зашкаливает.

Вот ВЫ Ёрничаете, а на самом деле в именно так оно и есть.Да, я согласен, кан не зря платит маркетологам. Они продают свой овноблок по стратегии с3,14зженной у Эппл, а остальные это подхватили, но это не отменяет экономических закономерностей, которые рано или поздно все расставят все на свои места.И выясняется, что яфон - это просто распиаренный смартфон и можно нормально пользоваться другими, а распиаренный овноблок - это просто овноблок, который можно продавать годами, повышать ценник и никак не продать - КТ тому подтверждение.