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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 8398839984008401

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.3 5 70
1. Не вище 900
10%
7
2. 901 - 1050
4%
3
3. 1050 - 1200
11%
8
4. 1201 - 1300
10%
7
5. 1301 - 1400
13%
9
6. 1401 - 1500
20%
14
7. 1501 - 1650
13%
9
8. 1651 - 1800
9%
6
9. Більше 1800
10%
7
Всього голосів : 70
Повідомлення Додано: Суб 28 сер, 2021 23:23

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  airmax78 написав:. А эпплвоч, как ни крути, лучшие смарт-часы на рынке.

Какой функционал этих вотчей вы юзаете? Я себе даже фитнес-браслет передумал брать. Нормально бегается и без. А тут целый вотч. Если что, мне для жизни и летной работы обычных эдифайсов хватает.
Hotab
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Повідомлення Додано: Нед 29 сер, 2021 00:07

  Hotab написав:
  airmax78 написав:. А эпплвоч, как ни крути, лучшие смарт-часы на рынке.

Какой функционал этих вотчей вы юзаете? Я себе даже фитнес-браслет передумал брать. Нормально бегается и без. А тут целый вотч. Если что, мне для жизни и летной работы обычных эдифайсов хватает.

Самое главное это напоминалки. Все активности. А, эппл-пей - вообще самая удобная,функция. + Все нужное всегда на экране. Благодаря эппл-воч я всякие звонки и е-митинги перестал пропускать.
К тому же это единственные смартчасы в нормальном форм-факторе, которые можно носить с какой-то одеждой, а не только с футболкой.
Когда эппл решит вопрос с автономностью - гармин вообще перестанут покупать.
airmax78
 
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