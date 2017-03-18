Какой функционал этих вотчей вы юзаете? Я себе даже фитнес-браслет передумал брать. Нормально бегается и без. А тут целый вотч. Если что, мне для жизни и летной работы обычных эдифайсов хватает.
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Додано: Суб 28 сер, 2021 23:23
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Додано: Нед 29 сер, 2021 00:07
Самое главное это напоминалки. Все активности. А, эппл-пей - вообще самая удобная,функция. + Все нужное всегда на экране. Благодаря эппл-воч я всякие звонки и е-митинги перестал пропускать.
К тому же это единственные смартчасы в нормальном форм-факторе, которые можно носить с какой-то одеждой, а не только с футболкой.
Когда эппл решит вопрос с автономностью - гармин вообще перестанут покупать.
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