Додано: Нед 29 сер, 2021 07:03

airmax78 написав: rjkz написав: airmax78 написав: Сливать надо Оранж, пока хоть 25куе дают.

Кстати, в Одессе недвига не особо растет. Киевские застройщики как-то пытаются создать видимость дорожая. Но там количество строек, как для такого небольшого города, просто зашкаливает. Сливать надо Оранж, пока хоть 25куе дают.Кстати, в Одессе недвига не особо растет.Но там количество строек, как для такого небольшого города, просто зашкаливает.



Вот ВЫ Ёрничаете, а на самом деле в именно так оно и есть.

Да, я согласен, кан не зря платит маркетологам. Они продают свой овноблок по стратегии с3,14зженной у Эппл, а остальные это подхватили, но это не отменяет экономических закономерностей, которые рано или поздно все расставят все на свои места.

И выясняется, что яфон - это просто распиаренный смартфон и можно нормально пользоваться другими, а распиаренный овноблок - это просто овноблок, который можно продавать годами, повышать ценник и никак не продать - КТ тому подтверждение. Вот ВЫ Ёрничаете, а на самом деле в именно так оно и есть.Да, я согласен, кан не зря платит маркетологам. Они продают свой овноблок по стратегии с3,14зженной у Эппл, а остальные это подхватили, но это не отменяет экономических закономерностей, которые рано или поздно все расставят все на свои места.И выясняется, что яфон - это просто распиаренный смартфон и можно нормально пользоваться другими, а распиаренный овноблок - это просто овноблок, который можно продавать годами, повышать ценник и никак не продать - КТ тому подтверждение.

Чем объяснить Вашу ненависть к лучшему из существующих на рынке материалов для внешних стен?

Чем объяснить Вашук лучшему из существующих на рынке материалов для внешних стен?

С чего ВЫ это взяли?Нашелся студент-строитель-маркетолог, который додумался, что можно не только уменьшить себестоимость строительства применив старую советскую технологию для зданий малого уровня ответственности (открою секрет - овноблоки идут в том-же разделе курса стройматериалов, что и составы с золой, соломой, керамзитом, продукты отходов металлургии и всем что можно засунуть в цементный состав для строений типа хлев, мусорник и тд. Я не шучу.)Не помню или было что-то из навоза, но не удивился-бы.Иными словами - какое г.но можно засыпать вместе с цементом и песком, чтобы получить относительно легкий, теплоизолирующий материал для ограждающих конструкций. А самое главное - максимально дешевый.Я тоже в свое время продвинул несколько материалов на рынке. Но я выбил откровенное г-но которое производилось в Украине со времен СССР немецким материалом, доказав, что это намного выгоднее, чем отечественное. Этот продукт до сих пор на рынке, а тот продукт, который производился лет 40 -нет.А тут ситуация наоборот. Взяли абсолютно простой в производстве и дешевый материал, и маркетологи рассказывают людям с "абсолютным архитектурным вкусом" что это "лучший на рынке материал для внешних стен" (с).Вы только в ОП не говорите такого, чтобы они ВАС не засмеяли и не ранили ВАШУ тонкую душевную организацию.Кого-то мне это все напоминает:ЗЫ: Я уже пишу это не первый раз и мне опять задается эттот глупый вопрос.Больше не буду. Овноблок и овноблок. Ауфвидерзеен.