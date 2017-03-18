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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 8398839984008401

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.3 5 70
1. Не вище 900
10%
7
2. 901 - 1050
4%
3
3. 1050 - 1200
11%
8
4. 1201 - 1300
10%
7
5. 1301 - 1400
13%
9
6. 1401 - 1500
20%
14
7. 1501 - 1650
13%
9
8. 1651 - 1800
9%
6
9. Більше 1800
10%
7
Всього голосів : 70
Повідомлення Додано: Суб 28 сер, 2021 23:23

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  airmax78 написав:. А эпплвоч, как ни крути, лучшие смарт-часы на рынке.

Какой функционал этих вотчей вы юзаете? Я себе даже фитнес-браслет передумал брать. Нормально бегается и без. А тут целый вотч. Если что, мне для жизни и летной работы обычных эдифайсов хватает.
Hotab
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Повідомлення Додано: Нед 29 сер, 2021 00:07

  Hotab написав:
  airmax78 написав:. А эпплвоч, как ни крути, лучшие смарт-часы на рынке.

Какой функционал этих вотчей вы юзаете? Я себе даже фитнес-браслет передумал брать. Нормально бегается и без. А тут целый вотч. Если что, мне для жизни и летной работы обычных эдифайсов хватает.

Самое главное это напоминалки. Все активности. А, эппл-пей - вообще самая удобная,функция. + Все нужное всегда на экране. Благодаря эппл-воч я всякие звонки и е-митинги перестал пропускать.
К тому же это единственные смартчасы в нормальном форм-факторе, которые можно носить с какой-то одеждой, а не только с футболкой.
Когда эппл решит вопрос с автономностью - гармин вообще перестанут покупать.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Нед 29 сер, 2021 06:25

  rjkz написав:
  airmax78 написав:
  Унуноктий написав:За пол года минус 8000 человек http://kyiv.ukrstat.gov.ua/p.php3?c=1127&lang=1

Сливать надо Оранж, пока хоть 25куе дают.
Кстати, в Одессе недвига не особо растет. Киевские застройщики как-то пытаются создать видимость дорожая. Но там количество строек, как для такого небольшого города, просто зашкаливает.


Вот ВЫ Ёрничаете, а на самом деле в именно так оно и есть.
Да, я согласен, кан не зря платит маркетологам. Они продают свой овноблок по стратегии с3,14зженной у Эппл, а остальные это подхватили, но это не отменяет экономических закономерностей, которые рано или поздно все расставят все на свои места.
И выясняется, что яфон - это просто распиаренный смартфон и можно нормально пользоваться другими, а распиаренный овноблок - это просто овноблок, который можно продавать годами, повышать ценник и никак не продать - КТ тому подтверждение.


Дивна позиція. Тре бути сліпим щоб не бачити різниці між мопами і бпс з хрущем.

Зи. Юзаю епл вотч і ейрподси. Просто супер гаджети!
:D
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Повідомлення Додано: Нед 29 сер, 2021 07:03

  airmax78 написав:
  rjkz написав:
  airmax78 написав:Сливать надо Оранж, пока хоть 25куе дают.
Кстати, в Одессе недвига не особо растет. Киевские застройщики как-то пытаются создать видимость дорожая. Но там количество строек, как для такого небольшого города, просто зашкаливает.


Вот ВЫ Ёрничаете, а на самом деле в именно так оно и есть.
Да, я согласен, кан не зря платит маркетологам. Они продают свой овноблок по стратегии с3,14зженной у Эппл, а остальные это подхватили, но это не отменяет экономических закономерностей, которые рано или поздно все расставят все на свои места.
И выясняется, что яфон - это просто распиаренный смартфон и можно нормально пользоваться другими, а распиаренный овноблок - это просто овноблок, который можно продавать годами, повышать ценник и никак не продать - КТ тому подтверждение.

Чем объяснить Вашу ненависть к лучшему из существующих на рынке материалов для внешних стен?


С чего ВЫ это взяли?
Нашелся студент-строитель-маркетолог, который додумался, что можно не только уменьшить себестоимость строительства применив старую советскую технологию для зданий малого уровня ответственности (открою секрет - овноблоки идут в том-же разделе курса стройматериалов, что и составы с золой, соломой, керамзитом, продукты отходов металлургии и всем что можно засунуть в цементный состав для строений типа хлев, мусорник и тд. Я не шучу.)
Не помню или было что-то из навоза, но не удивился-бы. :lol: Иными словами - какое г.но можно засыпать вместе с цементом и песком, чтобы получить относительно легкий, теплоизолирующий материал для ограждающих конструкций. А самое главное - максимально дешевый.
Я тоже в свое время продвинул несколько материалов на рынке. Но я выбил откровенное г-но которое производилось в Украине со времен СССР немецким материалом, доказав, что это намного выгоднее, чем отечественное. Этот продукт до сих пор на рынке, а тот продукт, который производился лет 40 -нет.
А тут ситуация наоборот. Взяли абсолютно простой в производстве и дешевый материал, и маркетологи рассказывают людям с "абсолютным архитектурным вкусом" что это "лучший на рынке материал для внешних стен" (с).
Вы только в ОП не говорите такого, чтобы они ВАС не засмеяли и не ранили ВАШУ тонкую душевную организацию.
Кого-то мне это все напоминает:


ЗЫ: Я уже пишу это не первый раз и мне опять задается эттот глупый вопрос.
Больше не буду. Овноблок и овноблок. Ауфвидерзеен.
rjkz
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Повідомлення Додано: Нед 29 сер, 2021 07:17

  Первый написав:
  rjkz написав:
  airmax78 написав:
Вот ВЫ Ёрничаете, а на самом деле в именно так оно и есть.
Да, я согласен, кан не зря платит маркетологам. Они продают свой овноблок по стратегии с3,14зженной у Эппл, а остальные это подхватили, но это не отменяет экономических закономерностей, которые рано или поздно все расставят все на свои места.
И выясняется, что яфон - это просто распиаренный смартфон и можно нормально пользоваться другими, а распиаренный овноблок - это просто овноблок, который можно продавать годами, повышать ценник и никак не продать - КТ тому подтверждение.


Дивна позиція. Тре бути сліпим щоб не бачити різниці між мопами і бпс з хрущем.

Зи. Юзаю епл вотч і ейрподси. Просто супер гаджети!
:D


Да уж. Ваш уровень компетенции виден из-за угла.


Можете, как профессионал, в общих чертах рассказать технологию производства газобетона. Не заглядывая в гугл, вики, ютуб и тд?
Если, да - давайте подискутируем. Нет - нахваливайте шанхайского барса.
К вас это хорошо получается, особенно лицам с интеллектом Эллочки.
rjkz
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Повідомлення Додано: Нед 29 сер, 2021 07:24

  airmax78 написав:Вид на воду, который мы заслужили:
https://t.me/onlinekyiv/1463

Грусть печаль там где заливы, заливчики, и прочие заводи. Вчера был в Наталке, возле Парусов, там где небольшой залив со стоячей водой действительно вонь стоит. А из ливневок иногда странная субстанция скидывается
hume
 
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Повідомлення Додано: Нед 29 сер, 2021 07:37

  rjkz написав:
С чего ВЫ это взяли?
Нашелся студент-строитель-маркетолог, который додумался, что можно не только уменьшить себестоимость строительства применив старую советскую технологию для зданий малого уровня ответственности (открою секрет - овноблоки идут в том-же разделе курса стройматериалов, что и составы с золой, соломой, керамзитом, продукты отходов металлургии и всем что можно засунуть в цементный состав для строений типа хлев, мусорник и тд. Я не шучу.)
Не помню или было что-то из навоза, но не удивился-бы. :lol: Иными словами - какое г.но можно засыпать вместе с цементом и песком, чтобы получить относительно легкий, теплоизолирующий материал для ограждающих конструкций. А самое главное - максимально дешевый.
Я тоже в свое время продвинул несколько материалов на рынке. Но я выбил откровенное г-но которое производилось в Украине со времен СССР немецким материалом, доказав, что это намного выгоднее, чем отечественное. Этот продукт до сих пор на рынке, а тот продукт, который производился лет 40 -нет.
А тут ситуация наоборот. Взяли абсолютно простой в производстве и дешевый материал, и маркетологи рассказывают людям с "абсолютным архитектурным вкусом" что это "лучший на рынке материал для внешних стен" (с).
Вы только в ОП не говорите такого, чтобы они ВАС не засмеяли и не ранили ВАШУ тонкую душевную организацию.


ЗЫ: Я уже пишу это не первый раз и мне опять задается эттот глупый вопрос.
Больше не буду. Овноблок и овноблок. Ауфвидерзеен.

Я помню как показывали на практике как он делается, но вот в упор не помню, чтоб было что то подобное о чем вы пишите. Да и не было разговоров про низкое качество, просто классификация стройматериалов.

Что помню так это то, что из шлакоблока было дурным тоном даже гараж строить. Но это уже другая история
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Повідомлення Додано: Нед 29 сер, 2021 08:50

  rjkz написав:С чего ВЫ это взяли?
Нашелся студент-строитель-маркетолог, который додумался, что можно не только уменьшить себестоимость строительства применив старую советскую технологию для зданий малого уровня ответственности (открою секрет - овноблоки идут в том-же разделе курса стройматериалов, что и составы с золой, соломой, керамзитом, продукты отходов металлургии и всем что можно засунуть в цементный состав для строений типа хлев, мусорник и тд. Я не шучу.)
Не помню или было что-то из навоза, но не удивился-бы. :lol: Иными словами - какое г.но можно засыпать вместе с цементом и песком, чтобы получить относительно легкий, теплоизолирующий материал для ограждающих конструкций. А самое главное - максимально дешевый.
Я тоже в свое время продвинул несколько материалов на рынке. Но я выбил откровенное г-но которое производилось в Украине со времен СССР немецким материалом, доказав, что это намного выгоднее, чем отечественное. Этот продукт до сих пор на рынке, а тот продукт, который производился лет 40 -нет.
А тут ситуация наоборот. Взяли абсолютно простой в производстве и дешевый материал, и маркетологи рассказывают людям с "абсолютным архитектурным вкусом" что это "лучший на рынке материал для внешних стен" (с).
Вы только в ОП не говорите такого, чтобы они ВАС не засмеяли и не ранили ВАШУ тонкую душевную организацию.
ЗЫ: Я уже пишу это не первый раз и мне опять задается эттот глупый вопрос.
Больше не буду. Овноблок и овноблок. Ауфвидерзеен.

Есть у Обломова песенка "Нести херню". Она о другом, но почему-то вспомнилась. Особенно трогательно читать воспоминания о советских технологиях.
airmax78
 
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