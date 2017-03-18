Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Сливать надо Оранж, пока хоть 25куе дают. Кстати, в Одессе недвига не особо растет. Киевские застройщики как-то пытаются создать видимость дорожая. Но там количество строек, как для такого небольшого города, просто зашкаливает.
Просто для Одессы Америка не печатает доллары, а для Киева сколько хочешь.
Denik написав:Stadler торкнеться лише жителів уздовж залізниці, яка побудована при царській Росії, окрім Миронівського напряму, який збудований десь о 60-х. Навіть перебудувати промислову колію у Вишгород, хоча б під 120 км/год (щоб вона було конкурентноспроможньою з автотранспортом в будь-який час доби) з електрифікацією - це пара років і кілька мільярдів гривень.
Навіть продовжити швидкісний трамвай у Софіївську та Петропавлівську Борщагівку - це величезні кошти з урахуванням викупу землі (де все забудовано) під лінію
Сливать надо Оранж, пока хоть 25куе дают. Кстати, в Одессе недвига не особо растет. Киевские застройщики как-то пытаются создать видимость дорожая. Но там количество строек, как для такого небольшого города, просто зашкаливает.
Вот ВЫ Ёрничаете, а на самом деле в именно так оно и есть. Да, я согласен, кан не зря платит маркетологам. Они продают свой овноблок по стратегии с3,14зженной у Эппл, а остальные это подхватили, но это не отменяет экономических закономерностей, которые рано или поздно все расставят все на свои места. И выясняется, что яфон - это просто распиаренный смартфон и можно нормально пользоваться другими, а распиаренный овноблок - это просто овноблок, который можно продавать годами, повышать ценник и никак не продать - КТ тому подтверждение.
Дивна позиція. Тре бути сліпим щоб не бачити різниці між мопами і бпс з хрущем.
Зи. Юзаю епл вотч і ейрподси. Просто супер гаджети!
airmax78 написав:Сливать надо Оранж, пока хоть 25куе дают. Кстати, в Одессе недвига не особо растет. Киевские застройщики как-то пытаются создать видимость дорожая. Но там количество строек, как для такого небольшого города, просто зашкаливает.
Вот ВЫ Ёрничаете, а на самом деле в именно так оно и есть. Да, я согласен, кан не зря платит маркетологам. Они продают свой овноблок по стратегии с3,14зженной у Эппл, а остальные это подхватили, но это не отменяет экономических закономерностей, которые рано или поздно все расставят все на свои места. И выясняется, что яфон - это просто распиаренный смартфон и можно нормально пользоваться другими, а распиаренный овноблок - это просто овноблок, который можно продавать годами, повышать ценник и никак не продать - КТ тому подтверждение.
Чем объяснить Вашу ненависть к лучшему из существующих на рынке материалов для внешних стен?
С чего ВЫ это взяли? Нашелся студент-строитель-маркетолог, который додумался, что можно не только уменьшить себестоимость строительства применив старую советскую технологию для зданий малого уровня ответственности (открою секрет - овноблоки идут в том-же разделе курса стройматериалов, что и составы с золой, соломой, керамзитом, продукты отходов металлургии и всем что можно засунуть в цементный состав для строений типа хлев, мусорник и тд. Я не шучу.) Не помню или было что-то из навоза, но не удивился-бы. Иными словами - какое г.но можно засыпать вместе с цементом и песком, чтобы получить относительно легкий, теплоизолирующий материал для ограждающих конструкций. А самое главное - максимально дешевый. Я тоже в свое время продвинул несколько материалов на рынке. Но я выбил откровенное г-но которое производилось в Украине со времен СССР немецким материалом, доказав, что это намного выгоднее, чем отечественное. Этот продукт до сих пор на рынке, а тот продукт, который производился лет 40 -нет. А тут ситуация наоборот. Взяли абсолютно простой в производстве и дешевый материал, и маркетологи рассказывают людям с "абсолютным архитектурным вкусом" что это "лучший на рынке материал для внешних стен" (с). Вы только в ОП не говорите такого, чтобы они ВАС не засмеяли и не ранили ВАШУ тонкую душевную организацию. Кого-то мне это все напоминает:
ЗЫ: Я уже пишу это не первый раз и мне опять задается эттот глупый вопрос. Больше не буду. Овноблок и овноблок. Ауфвидерзеен.
airmax78 написав: Вот ВЫ Ёрничаете, а на самом деле в именно так оно и есть. Да, я согласен, кан не зря платит маркетологам. Они продают свой овноблок по стратегии с3,14зженной у Эппл, а остальные это подхватили, но это не отменяет экономических закономерностей, которые рано или поздно все расставят все на свои места. И выясняется, что яфон - это просто распиаренный смартфон и можно нормально пользоваться другими, а распиаренный овноблок - это просто овноблок, который можно продавать годами, повышать ценник и никак не продать - КТ тому подтверждение.
Дивна позиція. Тре бути сліпим щоб не бачити різниці між мопами і бпс з хрущем.
Зи. Юзаю епл вотч і ейрподси. Просто супер гаджети!
Да уж. Ваш уровень компетенции виден из-за угла.
Можете, как профессионал, в общих чертах рассказать технологию производства газобетона. Не заглядывая в гугл, вики, ютуб и тд? Если, да - давайте подискутируем. Нет - нахваливайте шанхайского барса. К вас это хорошо получается, особенно лицам с интеллектом Эллочки.
Грусть печаль там где заливы, заливчики, и прочие заводи. Вчера был в Наталке, возле Парусов, там где небольшой залив со стоячей водой действительно вонь стоит. А из ливневок иногда странная субстанция скидывается
rjkz написав: С чего ВЫ это взяли? Нашелся студент-строитель-маркетолог, который додумался, что можно не только уменьшить себестоимость строительства применив старую советскую технологию для зданий малого уровня ответственности (открою секрет - овноблоки идут в том-же разделе курса стройматериалов, что и составы с золой, соломой, керамзитом, продукты отходов металлургии и всем что можно засунуть в цементный состав для строений типа хлев, мусорник и тд. Я не шучу.) Не помню или было что-то из навоза, но не удивился-бы. Иными словами - какое г.но можно засыпать вместе с цементом и песком, чтобы получить относительно легкий, теплоизолирующий материал для ограждающих конструкций. А самое главное - максимально дешевый. Я тоже в свое время продвинул несколько материалов на рынке. Но я выбил откровенное г-но которое производилось в Украине со времен СССР немецким материалом, доказав, что это намного выгоднее, чем отечественное. Этот продукт до сих пор на рынке, а тот продукт, который производился лет 40 -нет. А тут ситуация наоборот. Взяли абсолютно простой в производстве и дешевый материал, и маркетологи рассказывают людям с "абсолютным архитектурным вкусом" что это "лучший на рынке материал для внешних стен" (с). Вы только в ОП не говорите такого, чтобы они ВАС не засмеяли и не ранили ВАШУ тонкую душевную организацию.
ЗЫ: Я уже пишу это не первый раз и мне опять задается эттот глупый вопрос. Больше не буду. Овноблок и овноблок. Ауфвидерзеен.
Я помню как показывали на практике как он делается, но вот в упор не помню, чтоб было что то подобное о чем вы пишите. Да и не было разговоров про низкое качество, просто классификация стройматериалов.
Что помню так это то, что из шлакоблока было дурным тоном даже гараж строить. Но это уже другая история
rjkz написав:С чего ВЫ это взяли? Нашелся студент-строитель-маркетолог, который додумался, что можно не только уменьшить себестоимость строительства применив старую советскую технологию для зданий малого уровня ответственности (открою секрет - овноблоки идут в том-же разделе курса стройматериалов, что и составы с золой, соломой, керамзитом, продукты отходов металлургии и всем что можно засунуть в цементный состав для строений типа хлев, мусорник и тд. Я не шучу.) Не помню или было что-то из навоза, но не удивился-бы. Иными словами - какое г.но можно засыпать вместе с цементом и песком, чтобы получить относительно легкий, теплоизолирующий материал для ограждающих конструкций. А самое главное - максимально дешевый. Я тоже в свое время продвинул несколько материалов на рынке. Но я выбил откровенное г-но которое производилось в Украине со времен СССР немецким материалом, доказав, что это намного выгоднее, чем отечественное. Этот продукт до сих пор на рынке, а тот продукт, который производился лет 40 -нет. А тут ситуация наоборот. Взяли абсолютно простой в производстве и дешевый материал, и маркетологи рассказывают людям с "абсолютным архитектурным вкусом" что это "лучший на рынке материал для внешних стен" (с). Вы только в ОП не говорите такого, чтобы они ВАС не засмеяли и не ранили ВАШУ тонкую душевную организацию. ЗЫ: Я уже пишу это не первый раз и мне опять задается эттот глупый вопрос. Больше не буду. Овноблок и овноблок. Ауфвидерзеен.
Есть у Обломова песенка "Нести херню". Она о другом, но почему-то вспомнилась. Особенно трогательно читать воспоминания о советских технологиях.
airmax78 написав:Есть у Обломова песенка "Нести херню". Она о другом, но почему-то вспомнилась. Особенно трогательно читать воспоминания о советских технологиях.
Давно не заходил, но смотрю все по прежнему . Эйр, для самоуспокоения, продолжает наполнять тему роликами под общим девизом: "Покупайте наших слонов" Отчего вы критику материалов и исполнителей работ в собственной прелести воспринимаете так болезненно? Вроде уже не мальчик и как бы должно прийти понимание, что на жизнь нужно смотреть "шырше". Газобетон вполне имеет право на жизнь, с этим никто не спорит. Но кроме плюсов, у него есть и минусы-ну право смешно сие отрицать. Вы кстати образец своей стены в эту лабораторию уже надеюсь отправили? А то как то напрягла фраза: "часто,когда в стене из газоблока появляются трещины..." п.с. Надеюсь вы помните правило: ремонт закончить невозможно, его можно только прекратить! п.п.с. Вчера жена разговаривала с клиенткой-счастливой обладательницей трёшки в ФТ. Та на чём свет стоит поносила КАН за поднятие комуналки до 20+ грн/метр в "разгар" ковидла. Неблагодарная нищебродка-что возьмешь.
rjkz написав: С чего ВЫ это взяли? Нашелся студент-строитель-маркетолог, который додумался, что можно не только уменьшить себестоимость строительства применив старую советскую технологию для зданий малого уровня ответственности (открою секрет - овноблоки идут в том-же разделе курса стройматериалов, что и составы с золой, соломой, керамзитом, продукты отходов металлургии и всем что можно засунуть в цементный состав для строений типа хлев, мусорник и тд. Я не шучу.) Не помню или было что-то из навоза, но не удивился-бы. Иными словами - какое г.но можно засыпать вместе с цементом и песком, чтобы получить относительно легкий, теплоизолирующий материал для ограждающих конструкций. А самое главное - максимально дешевый. Я тоже в свое время продвинул несколько материалов на рынке. Но я выбил откровенное г-но которое производилось в Украине со времен СССР немецким материалом, доказав, что это намного выгоднее, чем отечественное. Этот продукт до сих пор на рынке, а тот продукт, который производился лет 40 -нет. А тут ситуация наоборот. Взяли абсолютно простой в производстве и дешевый материал, и маркетологи рассказывают людям с "абсолютным архитектурным вкусом" что это "лучший на рынке материал для внешних стен" (с). Вы только в ОП не говорите такого, чтобы они ВАС не засмеяли и не ранили ВАШУ тонкую душевную организацию.
ЗЫ: Я уже пишу это не первый раз и мне опять задается эттот глупый вопрос. Больше не буду. Овноблок и овноблок. Ауфвидерзеен.
Я помню как показывали на практике как он делается, но вот в упор не помню, чтоб было что то подобное о чем вы пишите. Да и не было разговоров про низкое качество, просто классификация стройматериалов.
Что помню так это то, что из шлакоблока было дурным тоном даже гараж строить. Но это уже другая история
В українських селах в колгоспні часи - шлакоблок вважався відстойним матеріалом навіть для будівництва сараїв і коровників.