|
|
|
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 29 сер, 2021 11:06
Мне многие заказчики из года в год несут одну и ту же ахинею. Особенно люди советской школы. Газоблок неэкологичный, непрочный, а и самое смешное - боится воды и бла бла. Я уже не отправляю их на канал стройхлама даже. Там клиника - бесполезно.
Я им показываю собственные опыты, мы заморочились и сами сделали и на водопоглощение и морозостойкость, где у меня образцы кирпича, разваленные в хлам и прочее.
Особенно смешно про экологию, где в кирпичной кладке тот же цемент в диком количестве и тот же "алюминий " глины кирпича
-
beee
-
-
- Повідомлень: 172
- З нами з: 26.11.19
- Подякував: 3 раз.
- Подякували: 56 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 29 сер, 2021 11:52
beee написав:
Мне многие заказчики из года в год несут одну и ту же ахинею. Особенно люди советской школы. Газоблок неэкологичный, непрочный, а и самое смешное - боится воды и бла бла. Я уже не отправляю их на канал стройхлама даже. Там клиника - бесполезно.
Я им показываю собственные опыты, мы заморочились и сами сделали и на водопоглощение и морозостойкость, где у меня образцы кирпича, разваленные в хлам и прочее.
Особенно смешно про экологию, где в кирпичной кладке тот же цемент в диком количестве и тот же "алюминий " глины кирпича
Де опубліковано результати цих дослідів?
Можна нам, темним, почитати?
Трошки туфтою пахне)))
-
Frant
-
-
- Повідомлень: 22237
- З нами з: 12.09.11
- Подякував: 1379 раз.
- Подякували: 2304 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|530
|269401
|
|
|21348
|3844326
|
Суб 28 сер, 2021 21:32
UA
|
|20
|49227
|
Сер 28 лип, 2021 16:42
adevv
|