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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 8398839984008401

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.3 5 70
1. Не вище 900
10%
7
2. 901 - 1050
4%
3
3. 1050 - 1200
11%
8
4. 1201 - 1300
10%
7
5. 1301 - 1400
13%
9
6. 1401 - 1500
20%
14
7. 1501 - 1650
13%
9
8. 1651 - 1800
9%
6
9. Більше 1800
10%
7
Всього голосів : 70
Повідомлення Додано: Нед 29 сер, 2021 11:06

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Мне многие заказчики из года в год несут одну и ту же ахинею. Особенно люди советской школы. Газоблок неэкологичный, непрочный, а и самое смешное - боится воды и бла бла. Я уже не отправляю их на канал стройхлама даже. Там клиника - бесполезно.
Я им показываю собственные опыты, мы заморочились и сами сделали и на водопоглощение и морозостойкость, где у меня образцы кирпича, разваленные в хлам и прочее.
Особенно смешно про экологию, где в кирпичной кладке тот же цемент в диком количестве и тот же "алюминий " глины кирпича
beee
 
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Повідомлення Додано: Нед 29 сер, 2021 11:52

  beee написав:Мне многие заказчики из года в год несут одну и ту же ахинею. Особенно люди советской школы. Газоблок неэкологичный, непрочный, а и самое смешное - боится воды и бла бла. Я уже не отправляю их на канал стройхлама даже. Там клиника - бесполезно.
Я им показываю собственные опыты, мы заморочились и сами сделали и на водопоглощение и морозостойкость, где у меня образцы кирпича, разваленные в хлам и прочее.
Особенно смешно про экологию, где в кирпичной кладке тот же цемент в диком количестве и тот же "алюминий " глины кирпича

Де опубліковано результати цих дослідів?
Можна нам, темним, почитати?
Трошки туфтою пахне)))
Frant
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  #<1 ... 8398839984008401
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