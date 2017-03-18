RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 8398839984008401

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.3 5 70
1. Не вище 900
10%
7
2. 901 - 1050
4%
3
3. 1050 - 1200
11%
8
4. 1201 - 1300
10%
7
5. 1301 - 1400
13%
9
6. 1401 - 1500
20%
14
7. 1501 - 1650
13%
9
8. 1651 - 1800
9%
6
9. Більше 1800
10%
7
Всього голосів : 70
Повідомлення Додано: Нед 29 сер, 2021 11:06

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Мне многие заказчики из года в год несут одну и ту же ахинею. Особенно люди советской школы. Газоблок неэкологичный, непрочный, а и самое смешное - боится воды и бла бла. Я уже не отправляю их на канал стройхлама даже. Там клиника - бесполезно.
Я им показываю собственные опыты, мы заморочились и сами сделали и на водопоглощение и морозостойкость, где у меня образцы кирпича, разваленные в хлам и прочее.
Особенно смешно про экологию, где в кирпичной кладке тот же цемент в диком количестве и тот же "алюминий " глины кирпича
beee
 
Повідомлень: 172
З нами з: 26.11.19
Подякував: 3 раз.
Подякували: 56 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 29 сер, 2021 11:52

  beee написав:Мне многие заказчики из года в год несут одну и ту же ахинею. Особенно люди советской школы. Газоблок неэкологичный, непрочный, а и самое смешное - боится воды и бла бла. Я уже не отправляю их на канал стройхлама даже. Там клиника - бесполезно.
Я им показываю собственные опыты, мы заморочились и сами сделали и на водопоглощение и морозостойкость, где у меня образцы кирпича, разваленные в хлам и прочее.
Особенно смешно про экологию, где в кирпичной кладке тот же цемент в диком количестве и тот же "алюминий " глины кирпича

Де опубліковано результати цих дослідів?
Можна нам, темним, почитати?
Трошки туфтою пахне)))
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 22237
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1379 раз.
Подякували: 2304 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 29 сер, 2021 12:00

  drevlyanin написав:Давно не заходил, но смотрю все по прежнему 8) . Эйр, для самоуспокоения, продолжает наполнять тему роликами под общим девизом: "Покупайте наших слонов" :mrgreen:
Отчего вы критику материалов и исполнителей работ в собственной прелести воспринимаете так болезненно? Вроде уже не мальчик и как бы должно прийти понимание, что на жизнь нужно смотреть "шырше". Газобетон вполне имеет право на жизнь, с этим никто не спорит. Но кроме плюсов, у него есть и минусы-ну право смешно сие отрицать. Вы кстати образец своей стены в эту лабораторию уже надеюсь отправили? :wink: А то как то напрягла фраза: "часто,когда в стене из газоблока появляются трещины..."
п.с. Надеюсь вы помните правило: ремонт закончить невозможно, его можно только прекратить!
п.п.с. Вчера жена разговаривала с клиенткой-счастливой обладательницей трёшки в ФТ. Та на чём свет стоит поносила КАН за поднятие комуналки до 20+ грн/метр в "разгар" ковидла. Неблагодарная нищебродка-что возьмешь.

Я же армировал по периметру все стены сначала сеткой во время штукатурки, а потом стеклохолстом. Теперь на эту стену говноблочную можно спокойно облокотиться и она не выпадет. С разбегу врезаться, конечно, не стоит.
Я бы на месте КАНа конфисковывал квартиры у таких собственников неблагодарных и выставлял на торги. КАНу с такими людьми не по пути.
airmax78
 
Повідомлень: 39482
З нами з: 25.10.12
Подякував: 935 раз.
Подякували: 4819 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 29 сер, 2021 12:04

  beee написав:Мне многие заказчики из года в год несут одну и ту же ахинею. Особенно люди советской школы. Газоблок неэкологичный, непрочный, а и самое смешное - боится воды и бла бла. Я уже не отправляю их на канал стройхлама даже. Там клиника - бесполезно.
Я им показываю собственные опыты, мы заморочились и сами сделали и на водопоглощение и морозостойкость, где у меня образцы кирпича, разваленные в хлам и прочее.
Особенно смешно про экологию, где в кирпичной кладке тот же цемент в диком количестве и тот же "алюминий " глины кирпича

Да это известный миф, продвигаемый производителями и продавцами керамоизделий.
Давно разоблаченный. Странно, что rjkz зациклился на своих студенческих опытах и продолжает думать что газоблок делают в сарае в ведре из говна и палок.
airmax78
 
Повідомлень: 39482
З нами з: 25.10.12
Подякував: 935 раз.
Подякували: 4819 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 29 сер, 2021 12:21

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

в рамках воскресного оффтопа:
полет маруси над киевом

https://youtu.be/ERlvID1UD4Y
kingkongovets
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9676
З нами з: 05.06.16
Подякував: 1303 раз.
Подякували: 2179 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 29 сер, 2021 12:36

  rjkz написав:
  Первый написав:

Да уж. Ваш уровень компетенции виден из-за угла.

Можете, как профессионал, в общих чертах рассказать технологию производства газобетона. Не заглядывая в гугл, вики, ютуб и тд?
Если, да - давайте подискутируем. Нет - нахваливайте шанхайского барса.
К вас это хорошо получается, особенно лицам с интеллектом Эллочки.


😂😂😂😂😂
Нажаль не всім бути розумним як Ви. В кінці кінців такі як Я потрібні щоб всі могли оцінити Ваш рівень.

У мене знайомий в чешечці робив рімонт. Вирішив замінити у ванну кімнату двері, коробку вийняли і стіна ванної кімнати впала.

Ну то таке.

Я звичайний користувач.

Мені подобаються МОПи. Не розумію що у цьому поганого. Подобається парк лейк сити з видом на озеро. Блін. Там перила на лоджії зі скла. Це ж просто капець як ненадійно. От в бпс з бітону. Вещь!

Подивіться реальні фото. Якесь омно вийшло. А могли б надійну панель побудувати.
Первый
 
Повідомлень: 16347
З нами з: 27.10.09
Подякував: 235 раз.
Подякували: 2277 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 29 сер, 2021 12:45

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Первый написав:Мені подобаються МОПи. Не розумію що у цьому поганого. Подобається парк лейк сити з видом на озеро.
особенно смакуют излишества
znakcom-910523-890x593-1
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8391
З нами з: 06.04.16
Подякував: 1524 раз.
Подякували: 2192 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 29 сер, 2021 13:00

  drevlyanin написав:[
п.п.с. Вчера жена разговаривала с клиенткой-счастливой обладательницей трёшки в ФТ. Та на чём свет стоит поносила КАН за поднятие комуналки до 20+ грн/метр в "разгар" ковидла. Неблагодарная нищебродка-что возьмешь.

Ну так нужно же как то красоту эту содержать. Тем более условиях относительно низкой застройки.

Думаю в условиях 25+ этажей с забетонированной придомовой можно было бы снизить расходы на коммуналь до 10 грн. Красота требует доп средств
hume
 
Повідомлень: 8157
З нами з: 27.12.12
Подякував: 879 раз.
Подякували: 1580 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 29 сер, 2021 13:02

  beee написав:Мне многие заказчики из года в год несут одну и ту же ахинею. Особенно люди советской школы. Газоблок неэкологичный, непрочный, а и самое смешное - боится воды и бла бла. Я уже не отправляю их на канал стройхлама даже. Там клиника - бесполезно.
Я им показываю собственные опыты, мы заморочились и сами сделали и на водопоглощение и морозостойкость, где у меня образцы кирпича, разваленные в хлам и прочее.
Особенно смешно про экологию, где в кирпичной кладке тот же цемент в диком количестве и тот же "алюминий " глины кирпича


Прежде всего звукоизоляция, точнее ее отсутствие. Ну и то, что легко режется. Больше претензий, лично у меня нет. Работать с ним действительно удобно.
hume
 
Повідомлень: 8157
З нами з: 27.12.12
Подякував: 879 раз.
Подякували: 1580 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 29 сер, 2021 13:21

  hume написав:
  drevlyanin написав:[
п.п.с. Вчера жена разговаривала с клиенткой-счастливой обладательницей трёшки в ФТ. Та на чём свет стоит поносила КАН за поднятие комуналки до 20+ грн/метр в "разгар" ковидла. Неблагодарная нищебродка-что возьмешь.

Ну так нужно же как то красоту эту содержать. Тем более условиях относительно низкой застройки.

Думаю в условиях 25+ этажей с забетонированной придомовой можно было бы снизить расходы на коммуналь до 10 грн. Красота требует доп средств

Це нацзабава. Підняли б з 4 грн до 6 грн казали б теж саме.
Первый
 
Повідомлень: 16347
З нами з: 27.10.09
Подякував: 235 раз.
Подякували: 2277 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 8398839984008401
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: pesikot, vitaliian і 6 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 52, 53, 54
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
530 269490
Переглянути останнє повідомлення
Нед 29 сер, 2021 11:50
Faceless
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 2133, 2134, 2135
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
21348 3844407
Переглянути останнє повідомлення
Суб 28 сер, 2021 21:32
UA
Срочный выкуп квартиры, дома в Киеве. Продажа квартиры, дома 1, 2, 3
presto » Суб 18 бер, 2017 21:33
20 49227
Переглянути останнє повідомлення
Сер 28 лип, 2021 16:42
adevv

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Идея Банк (19841)
29.08.2021 13:36
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.