Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Мне многие заказчики из года в год несут одну и ту же ахинею. Особенно люди советской школы. Газоблок неэкологичный, непрочный, а и самое смешное - боится воды и бла бла. Я уже не отправляю их на канал стройхлама даже. Там клиника - бесполезно. Я им показываю собственные опыты, мы заморочились и сами сделали и на водопоглощение и морозостойкость, где у меня образцы кирпича, разваленные в хлам и прочее. Особенно смешно про экологию, где в кирпичной кладке тот же цемент в диком количестве и тот же "алюминий " глины кирпича
beee написав:Мне многие заказчики из года в год несут одну и ту же ахинею. Особенно люди советской школы. Газоблок неэкологичный, непрочный, а и самое смешное - боится воды и бла бла. Я уже не отправляю их на канал стройхлама даже. Там клиника - бесполезно. Я им показываю собственные опыты, мы заморочились и сами сделали и на водопоглощение и морозостойкость, где у меня образцы кирпича, разваленные в хлам и прочее. Особенно смешно про экологию, где в кирпичной кладке тот же цемент в диком количестве и тот же "алюминий " глины кирпича
Де опубліковано результати цих дослідів? Можна нам, темним, почитати? Трошки туфтою пахне)))
drevlyanin написав:Давно не заходил, но смотрю все по прежнему . Эйр, для самоуспокоения, продолжает наполнять тему роликами под общим девизом: "Покупайте наших слонов" Отчего вы критику материалов и исполнителей работ в собственной прелести воспринимаете так болезненно? Вроде уже не мальчик и как бы должно прийти понимание, что на жизнь нужно смотреть "шырше". Газобетон вполне имеет право на жизнь, с этим никто не спорит. Но кроме плюсов, у него есть и минусы-ну право смешно сие отрицать. Вы кстати образец своей стены в эту лабораторию уже надеюсь отправили? А то как то напрягла фраза: "часто,когда в стене из газоблока появляются трещины..." п.с. Надеюсь вы помните правило: ремонт закончить невозможно, его можно только прекратить! п.п.с. Вчера жена разговаривала с клиенткой-счастливой обладательницей трёшки в ФТ. Та на чём свет стоит поносила КАН за поднятие комуналки до 20+ грн/метр в "разгар" ковидла. Неблагодарная нищебродка-что возьмешь.
Я же армировал по периметру все стены сначала сеткой во время штукатурки, а потом стеклохолстом. Теперь на эту стену говноблочную можно спокойно облокотиться и она не выпадет. С разбегу врезаться, конечно, не стоит. Я бы на месте КАНа конфисковывал квартиры у таких собственников неблагодарных и выставлял на торги. КАНу с такими людьми не по пути.
beee написав:Мне многие заказчики из года в год несут одну и ту же ахинею. Особенно люди советской школы. Газоблок неэкологичный, непрочный, а и самое смешное - боится воды и бла бла. Я уже не отправляю их на канал стройхлама даже. Там клиника - бесполезно. Я им показываю собственные опыты, мы заморочились и сами сделали и на водопоглощение и морозостойкость, где у меня образцы кирпича, разваленные в хлам и прочее. Особенно смешно про экологию, где в кирпичной кладке тот же цемент в диком количестве и тот же "алюминий " глины кирпича
Да это известный миф, продвигаемый производителями и продавцами керамоизделий. Давно разоблаченный. Странно, что rjkz зациклился на своих студенческих опытах и продолжает думать что газоблок делают в сарае в ведре из говна и палок.
Можете, как профессионал, в общих чертах рассказать технологию производства газобетона. Не заглядывая в гугл, вики, ютуб и тд? Если, да - давайте подискутируем. Нет - нахваливайте шанхайского барса. К вас это хорошо получается, особенно лицам с интеллектом Эллочки.
😂😂😂😂😂 Нажаль не всім бути розумним як Ви. В кінці кінців такі як Я потрібні щоб всі могли оцінити Ваш рівень.
У мене знайомий в чешечці робив рімонт. Вирішив замінити у ванну кімнату двері, коробку вийняли і стіна ванної кімнати впала.
Ну то таке.
Я звичайний користувач.
Мені подобаються МОПи. Не розумію що у цьому поганого. Подобається парк лейк сити з видом на озеро. Блін. Там перила на лоджії зі скла. Це ж просто капець як ненадійно. От в бпс з бітону. Вещь!
Подивіться реальні фото. Якесь омно вийшло. А могли б надійну панель побудувати.
drevlyanin написав:[ п.п.с. Вчера жена разговаривала с клиенткой-счастливой обладательницей трёшки в ФТ. Та на чём свет стоит поносила КАН за поднятие комуналки до 20+ грн/метр в "разгар" ковидла. Неблагодарная нищебродка-что возьмешь.
Ну так нужно же как то красоту эту содержать. Тем более условиях относительно низкой застройки.
Думаю в условиях 25+ этажей с забетонированной придомовой можно было бы снизить расходы на коммуналь до 10 грн. Красота требует доп средств
beee написав:Мне многие заказчики из года в год несут одну и ту же ахинею. Особенно люди советской школы. Газоблок неэкологичный, непрочный, а и самое смешное - боится воды и бла бла. Я уже не отправляю их на канал стройхлама даже. Там клиника - бесполезно. Я им показываю собственные опыты, мы заморочились и сами сделали и на водопоглощение и морозостойкость, где у меня образцы кирпича, разваленные в хлам и прочее. Особенно смешно про экологию, где в кирпичной кладке тот же цемент в диком количестве и тот же "алюминий " глины кирпича
Прежде всего звукоизоляция, точнее ее отсутствие. Ну и то, что легко режется. Больше претензий, лично у меня нет. Работать с ним действительно удобно.
drevlyanin написав:[ п.п.с. Вчера жена разговаривала с клиенткой-счастливой обладательницей трёшки в ФТ. Та на чём свет стоит поносила КАН за поднятие комуналки до 20+ грн/метр в "разгар" ковидла. Неблагодарная нищебродка-что возьмешь.
Ну так нужно же как то красоту эту содержать. Тем более условиях относительно низкой застройки.
Думаю в условиях 25+ этажей с забетонированной придомовой можно было бы снизить расходы на коммуналь до 10 грн. Красота требует доп средств
Це нацзабава. Підняли б з 4 грн до 6 грн казали б теж саме.