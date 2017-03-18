drevlyanin написав:

Давно не заходил, но смотрю все по прежнему. Эйр, для самоуспокоения, продолжает наполнять тему роликами под общим девизом: "Покупайте наших слонов"Отчего вы критику материалов и исполнителей работ в собственной прелести воспринимаете так болезненно? Вроде уже не мальчик и как бы должно прийти понимание, что на жизнь нужно смотреть "шырше". Газобетон вполне имеет право на жизнь, с этим никто не спорит. Но кроме плюсов, у него есть и минусы-ну право смешно сие отрицать. Вы кстати образец своей стены в эту лабораторию уже надеюсь отправили?А то как то напрягла фраза: ",когда в стене из газоблока появляются трещины..."п.с. Надеюсь вы помните правило: ремонт закончить невозможно, его можно только прекратить!п.п.с. Вчера жена разговаривала с клиенткой-счастливой обладательницей трёшки в ФТ. Та на чём свет стоит поносила КАН за поднятие комуналки до 20+ грн/метр в "разгар" ковидла. Неблагодарная нищебродка-что возьмешь.