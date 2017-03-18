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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 8399840084018402

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.3 5 70
1. Не вище 900
10%
7
2. 901 - 1050
4%
3
3. 1050 - 1200
11%
8
4. 1201 - 1300
10%
7
5. 1301 - 1400
13%
9
6. 1401 - 1500
20%
14
7. 1501 - 1650
13%
9
8. 1651 - 1800
9%
6
9. Більше 1800
10%
7
Всього голосів : 70
Повідомлення Додано: Нед 29 сер, 2021 13:33

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Первый написав:
  rjkz написав:
  Первый написав:

Да уж. Ваш уровень компетенции виден из-за угла.

Можете, как профессионал, в общих чертах рассказать технологию производства газобетона. Не заглядывая в гугл, вики, ютуб и тд?
Если, да - давайте подискутируем. Нет - нахваливайте шанхайского барса.
К вас это хорошо получается, особенно лицам с интеллектом Эллочки.



Нажаль не всім бути розумним як Ви. В кінці кінців такі як Я потрібні щоб всі могли оцінити Ваш рівень.

У мене знайомий в чешечці робив рімонт. Вирішив замінити у ванну кімнату двері, коробку вийняли і стіна ванної кімнати впала.

Ну то таке.

Я звичайний користувач.

Мені подобаються МОПи. Не розумію що у цьому поганого. Подобається парк лейк сити з видом на озеро. Блін. Там перила на лоджії зі скла. Це ж просто капець як ненадійно. От в бпс з бітону. Вещь!

Подивіться реальні фото. Якесь омно вийшло. А могли б надійну панель побудувати.
В хрущах бачив перегородки між ванною й кухнею - чи то з гіпсу, чи якого ще лайна, стінка не тримала навіть просту полицю. Можливо, і в чешках те саме.
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Повідомлення Додано: Нед 29 сер, 2021 13:53

Люди дивні створіння.
Металева кружка - супер функціональна річ. Якщо не загубити то й правнукам буде.
Склянний посуд супер крихкий.
Проте Я користуюся склом та керамікою. Мабудь жертва маркетингу як і елочка:-)

Зи. Зловив себе на думці що не знаю скільки озу в айфоні з якого пишу…. Зараз понизять з елочки щукіної до амеби…:-(
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Повідомлення Додано: Нед 29 сер, 2021 14:33

  hume написав:Прежде всего звукоизоляция, точнее ее отсутствие.

Кто об этом вспоминает при инвестировании в первичку?
Опытные арендаторы побаиваются новостроев именно по причине звукоизоляции.
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Повідомлення Додано: Нед 29 сер, 2021 14:36

  Faceless написав:В хрущах бачив перегородки між ванною й кухнею - чи то з гіпсу, чи якого ще лайна, стінка не тримала навіть просту полицю. Можливо, і в чешках те саме.

Монолит каркас развязал застройщикам руки.
Стены из говна и палок теперь можно делать везде :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Нед 29 сер, 2021 14:49

  Первый написав:Люди дивні створіння.
Металева кружка - супер функціональна річ. Якщо не загубити то й правнукам буде.
Склянний посуд супер крихкий.
Проте Я користуюся склом та керамікою. Мабудь жертва маркетингу як і елочка:-)

Зи. Зловив себе на думці що не знаю скільки озу в айфоні з якого пишу…. Зараз понизять з елочки щукіної до амеби…:-(

6 гигов ОЗУ
но прикол в том что айфон был прорывом на 2 голові выше 15 лет назад... но когда то и нокия была зе бест...
доля айфонов на рынке неумолимо падает, но это наверное потому что потребитель глупеет и ничего не понимает)
Унуноктий
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