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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Нед 29 сер, 2021 13:33
Первый написав: rjkz написав: Первый написав:
Да уж. Ваш уровень компетенции виден из-за угла.
Можете, как профессионал, в общих чертах рассказать технологию производства газобетона. Не заглядывая в гугл, вики, ютуб и тд?
Если, да - давайте подискутируем. Нет - нахваливайте шанхайского барса.
К вас это хорошо получается, особенно лицам с интеллектом Эллочки.
Нажаль не всім бути розумним як Ви. В кінці кінців такі як Я потрібні щоб всі могли оцінити Ваш рівень.
У мене знайомий в чешечці робив рімонт. Вирішив замінити у ванну кімнату двері, коробку вийняли і стіна ванної кімнати впала.
Ну то таке.
Я звичайний користувач.
Мені подобаються МОПи. Не розумію що у цьому поганого. Подобається парк лейк сити з видом на озеро. Блін. Там перила на лоджії зі скла. Це ж просто капець як ненадійно. От в бпс з бітону. Вещь!
Подивіться реальні фото. Якесь омно вийшло. А могли б надійну панель побудувати.
В хрущах бачив перегородки між ванною й кухнею - чи то з гіпсу, чи якого ще лайна, стінка не тримала навіть просту полицю. Можливо, і в чешках те саме.
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Додано: Нед 29 сер, 2021 13:53
Люди дивні створіння.
Металева кружка - супер функціональна річ. Якщо не загубити то й правнукам буде.
Склянний посуд супер крихкий.
Проте Я користуюся склом та керамікою. Мабудь жертва маркетингу як і елочка:-)
Зи. Зловив себе на думці що не знаю скільки озу в айфоні з якого пишу…. Зараз понизять з елочки щукіної до амеби…:-(
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Додано: Нед 29 сер, 2021 14:33
hume написав:
Прежде всего звукоизоляция, точнее ее отсутствие.
Кто об этом вспоминает при инвестировании в первичку?
Опытные арендаторы побаиваются новостроев именно по причине звукоизоляции.
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Додано: Нед 29 сер, 2021 14:36
Faceless написав:
В хрущах бачив перегородки між ванною й кухнею - чи то з гіпсу, чи якого ще лайна, стінка не тримала навіть просту полицю. Можливо, і в чешках те саме.
Монолит каркас развязал застройщикам руки.
Стены из говна и палок теперь можно делать везде
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Додано: Нед 29 сер, 2021 14:49
Первый написав:
Люди дивні створіння.
Металева кружка - супер функціональна річ. Якщо не загубити то й правнукам буде.
Склянний посуд супер крихкий.
Проте Я користуюся склом та керамікою. Мабудь жертва маркетингу як і елочка:-)
Зи. Зловив себе на думці що не знаю скільки озу в айфоні з якого пишу…. Зараз понизять з елочки щукіної до амеби…:-(
6 гигов ОЗУ
но прикол в том что айфон был прорывом на 2 голові выше 15 лет назад... но когда то и нокия была зе бест...
доля айфонов на рынке неумолимо падает, но это наверное потому что потребитель глупеет и ничего не понимает)
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