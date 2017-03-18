RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 8400840184028403>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.3 5 70
1. Не вище 900
10%
7
2. 901 - 1050
4%
3
3. 1050 - 1200
11%
8
4. 1201 - 1300
10%
7
5. 1301 - 1400
13%
9
6. 1401 - 1500
20%
14
7. 1501 - 1650
13%
9
8. 1651 - 1800
9%
6
9. Більше 1800
10%
7
Всього голосів : 70
Повідомлення Додано: Нед 29 сер, 2021 13:33

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Первый написав:
  rjkz написав:
  Первый написав:

Да уж. Ваш уровень компетенции виден из-за угла.

Можете, как профессионал, в общих чертах рассказать технологию производства газобетона. Не заглядывая в гугл, вики, ютуб и тд?
Если, да - давайте подискутируем. Нет - нахваливайте шанхайского барса.
К вас это хорошо получается, особенно лицам с интеллектом Эллочки.



Нажаль не всім бути розумним як Ви. В кінці кінців такі як Я потрібні щоб всі могли оцінити Ваш рівень.

У мене знайомий в чешечці робив рімонт. Вирішив замінити у ванну кімнату двері, коробку вийняли і стіна ванної кімнати впала.

Ну то таке.

Я звичайний користувач.

Мені подобаються МОПи. Не розумію що у цьому поганого. Подобається парк лейк сити з видом на озеро. Блін. Там перила на лоджії зі скла. Це ж просто капець як ненадійно. От в бпс з бітону. Вещь!

Подивіться реальні фото. Якесь омно вийшло. А могли б надійну панель побудувати.
В хрущах бачив перегородки між ванною й кухнею - чи то з гіпсу, чи якого ще лайна, стінка не тримала навіть просту полицю. Можливо, і в чешках те саме.
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 29866
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1265 раз.
Подякували: 7227 раз.
 
Профіль
7
2
3
Повідомлення Додано: Нед 29 сер, 2021 13:53

Люди дивні створіння.
Металева кружка - супер функціональна річ. Якщо не загубити то й правнукам буде.
Склянний посуд супер крихкий.
Проте Я користуюся склом та керамікою. Мабудь жертва маркетингу як і елочка:-)

Зи. Зловив себе на думці що не знаю скільки озу в айфоні з якого пишу…. Зараз понизять з елочки щукіної до амеби…:-(
Первый
 
Повідомлень: 16348
З нами з: 27.10.09
Подякував: 235 раз.
Подякували: 2277 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 29 сер, 2021 14:33

  hume написав:Прежде всего звукоизоляция, точнее ее отсутствие.

Кто об этом вспоминает при инвестировании в первичку?
Опытные арендаторы побаиваются новостроев именно по причине звукоизоляции.
UA
 
Повідомлень: 5902
З нами з: 19.07.08
Подякував: 1007 раз.
Подякували: 1246 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 29 сер, 2021 14:36

  Faceless написав:В хрущах бачив перегородки між ванною й кухнею - чи то з гіпсу, чи якого ще лайна, стінка не тримала навіть просту полицю. Можливо, і в чешках те саме.

Монолит каркас развязал застройщикам руки.
Стены из говна и палок теперь можно делать везде :mrgreen:
UA
 
Повідомлень: 5902
З нами з: 19.07.08
Подякував: 1007 раз.
Подякували: 1246 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 29 сер, 2021 14:49

  Первый написав:Люди дивні створіння.
Металева кружка - супер функціональна річ. Якщо не загубити то й правнукам буде.
Склянний посуд супер крихкий.
Проте Я користуюся склом та керамікою. Мабудь жертва маркетингу як і елочка:-)

Зи. Зловив себе на думці що не знаю скільки озу в айфоні з якого пишу…. Зараз понизять з елочки щукіної до амеби…:-(

6 гигов ОЗУ
но прикол в том что айфон был прорывом на 2 голові выше 15 лет назад... но когда то и нокия была зе бест...
доля айфонов на рынке неумолимо падает, но это наверное потому что потребитель глупеет и ничего не понимает)
Унуноктий
Аватар користувача
 
Повідомлень: 21579
З нами з: 20.04.08
Подякував: 374 раз.
Подякували: 561 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 29 сер, 2021 15:47

  Унуноктий написав:
  Первый написав:Люди дивні створіння.
Металева кружка - супер функціональна річ. Якщо не загубити то й правнукам буде.
Склянний посуд супер крихкий.
Проте Я користуюся склом та керамікою. Мабудь жертва маркетингу як і елочка:-)

Зи. Зловив себе на думці що не знаю скільки озу в айфоні з якого пишу…. Зараз понизять з елочки щукіної до амеби…:-(

6 гигов ОЗУ
но прикол в том что айфон был прорывом на 2 голові выше 15 лет назад... но когда то и нокия была зе бест...
доля айфонов на рынке неумолимо падает, но это наверное потому что потребитель глупеет и ничего не понимает)

Нужно отдать должное фото у них на высоте. У них есть своя аудитория в мире и им этого хватает. К сожалению скидок для бедных стран нет и цена везде +- одинаковая, поэтому наш народ найдет 102 причины почему айфон гвно а чайнафон за 9500 лучше. Кстати недавно пиксель рассматривал от Гугла, довольно понравился
hume
 
Повідомлень: 8158
З нами з: 27.12.12
Подякував: 879 раз.
Подякували: 1581 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 29 сер, 2021 16:04

  UA написав:
  hume написав:Прежде всего звукоизоляция, точнее ее отсутствие.

Кто об этом вспоминает при инвестировании в первичку?
Опытные арендаторы побаиваются новостроев именно по причине звукоизоляции.

А десять квартир на одну площадку?
А два ліфта на 250 квартир?
Це все добре?
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 22239
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1379 раз.
Подякували: 2306 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 29 сер, 2021 16:26

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Denik написав:Навіть перебудувати промислову колію у Вишгород, хоча б під 120 км/год (щоб вона було конкурентноспроможньою з автотранспортом в будь-який час доби) з електрифікацією - це пара років і кілька мільярдів гривень.


и в тот же день:

В 2022 году запустим пригородные электропоезда от метро «Почайна» в Вышгород — Александр Кава

https://hromadske.radio/ru/news/2021/08 ... jGdr-Z3PmI
kingkongovets
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9677
З нами з: 05.06.16
Подякував: 1303 раз.
Подякували: 2179 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 29 сер, 2021 16:44

  Frant написав:
  UA написав:
  hume написав:Прежде всего звукоизоляция, точнее ее отсутствие.

Кто об этом вспоминает при инвестировании в первичку?
Опытные арендаторы побаиваются новостроев именно по причине звукоизоляции.

А десять квартир на одну площадку?
А два ліфта на 250 квартир?
Це все добре?


Это модно и концептуально.
Остальное не имеет значения...для того чтобы это впаривать.
rjkz
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12080
З нами з: 31.01.12
Подякував: 6129 раз.
Подякували: 3167 раз.
 
Профіль
2
2
1
Повідомлення Додано: Нед 29 сер, 2021 16:50

  Frant написав:
  hume написав:
  rjkz написав:
С чего ВЫ это взяли?
Нашелся студент-строитель-маркетолог, который додумался, что можно не только уменьшить себестоимость строительства применив старую советскую технологию для зданий малого уровня ответственности (открою секрет - овноблоки идут в том-же разделе курса стройматериалов, что и составы с золой, соломой, керамзитом, продукты отходов металлургии и всем что можно засунуть в цементный состав для строений типа хлев, мусорник и тд. Я не шучу.)
Не помню или было что-то из навоза, но не удивился-бы. :lol: Иными словами - какое г.но можно засыпать вместе с цементом и песком, чтобы получить относительно легкий, теплоизолирующий материал для ограждающих конструкций. А самое главное - максимально дешевый.
Я тоже в свое время продвинул несколько материалов на рынке. Но я выбил откровенное г-но которое производилось в Украине со времен СССР немецким материалом, доказав, что это намного выгоднее, чем отечественное. Этот продукт до сих пор на рынке, а тот продукт, который производился лет 40 -нет.
А тут ситуация наоборот. Взяли абсолютно простой в производстве и дешевый материал, и маркетологи рассказывают людям с "абсолютным архитектурным вкусом" что это "лучший на рынке материал для внешних стен" (с).
Вы только в ОП не говорите такого, чтобы они ВАС не засмеяли и не ранили ВАШУ тонкую душевную организацию.


ЗЫ: Я уже пишу это не первый раз и мне опять задается эттот глупый вопрос.
Больше не буду. Овноблок и овноблок. Ауфвидерзеен.

Я помню как показывали на практике как он делается, но вот в упор не помню, чтоб было что то подобное о чем вы пишите. Да и не было разговоров про низкое качество, просто классификация стройматериалов.

Что помню так это то, что из шлакоблока было дурным тоном даже гараж строить. Но это уже другая история

В українських селах в колгоспні часи - шлакоблок вважався відстойним матеріалом навіть для будівництва сараїв і коровників.


Нет, он именно там и применялся.
Я серьезно.
Времена меняются, сараи теперь по 30 этажей строят.
rjkz
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12080
З нами з: 31.01.12
Подякував: 6129 раз.
Подякували: 3167 раз.
 
Профіль
2
2
1
  #<1 ... 8400840184028403>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Унуноктий і 6 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 52, 53, 54
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
533 269851
Переглянути останнє повідомлення
Нед 29 сер, 2021 13:46
Frant
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 2133, 2134, 2135
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
21348 3844648
Переглянути останнє повідомлення
Суб 28 сер, 2021 21:32
UA
Срочный выкуп квартиры, дома в Киеве. Продажа квартиры, дома 1, 2, 3
presto » Суб 18 бер, 2017 21:33
20 49228
Переглянути останнє повідомлення
Сер 28 лип, 2021 16:42
adevv

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (97282)
29.08.2021 18:51
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.