Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Можете, как профессионал, в общих чертах рассказать технологию производства газобетона. Не заглядывая в гугл, вики, ютуб и тд? Если, да - давайте подискутируем. Нет - нахваливайте шанхайского барса. К вас это хорошо получается, особенно лицам с интеллектом Эллочки.
Нажаль не всім бути розумним як Ви. В кінці кінців такі як Я потрібні щоб всі могли оцінити Ваш рівень.
У мене знайомий в чешечці робив рімонт. Вирішив замінити у ванну кімнату двері, коробку вийняли і стіна ванної кімнати впала.
Ну то таке.
Я звичайний користувач.
Мені подобаються МОПи. Не розумію що у цьому поганого. Подобається парк лейк сити з видом на озеро. Блін. Там перила на лоджії зі скла. Це ж просто капець як ненадійно. От в бпс з бітону. Вещь!
Подивіться реальні фото. Якесь омно вийшло. А могли б надійну панель побудувати.
В хрущах бачив перегородки між ванною й кухнею - чи то з гіпсу, чи якого ще лайна, стінка не тримала навіть просту полицю. Можливо, і в чешках те саме.
Люди дивні створіння. Металева кружка - супер функціональна річ. Якщо не загубити то й правнукам буде. Склянний посуд супер крихкий. Проте Я користуюся склом та керамікою. Мабудь жертва маркетингу як і елочка:-)
Зи. Зловив себе на думці що не знаю скільки озу в айфоні з якого пишу…. Зараз понизять з елочки щукіної до амеби…:-(
Первый написав:Люди дивні створіння. Металева кружка - супер функціональна річ. Якщо не загубити то й правнукам буде. Склянний посуд супер крихкий. Проте Я користуюся склом та керамікою. Мабудь жертва маркетингу як і елочка:-)
Зи. Зловив себе на думці що не знаю скільки озу в айфоні з якого пишу…. Зараз понизять з елочки щукіної до амеби…:-(
6 гигов ОЗУ но прикол в том что айфон был прорывом на 2 голові выше 15 лет назад... но когда то и нокия была зе бест... доля айфонов на рынке неумолимо падает, но это наверное потому что потребитель глупеет и ничего не понимает)
Первый написав:Люди дивні створіння. Металева кружка - супер функціональна річ. Якщо не загубити то й правнукам буде. Склянний посуд супер крихкий. Проте Я користуюся склом та керамікою. Мабудь жертва маркетингу як і елочка:-)
Зи. Зловив себе на думці що не знаю скільки озу в айфоні з якого пишу…. Зараз понизять з елочки щукіної до амеби…:-(
6 гигов ОЗУ но прикол в том что айфон был прорывом на 2 голові выше 15 лет назад... но когда то и нокия была зе бест... доля айфонов на рынке неумолимо падает, но это наверное потому что потребитель глупеет и ничего не понимает)
Нужно отдать должное фото у них на высоте. У них есть своя аудитория в мире и им этого хватает. К сожалению скидок для бедных стран нет и цена везде +- одинаковая, поэтому наш народ найдет 102 причины почему айфон гвно а чайнафон за 9500 лучше. Кстати недавно пиксель рассматривал от Гугла, довольно понравился
Denik написав:Навіть перебудувати промислову колію у Вишгород, хоча б під 120 км/год (щоб вона було конкурентноспроможньою з автотранспортом в будь-який час доби) з електрифікацією - це пара років і кілька мільярдів гривень.
и в тот же день:
В 2022 году запустим пригородные электропоезда от метро «Почайна» в Вышгород — Александр Кава
rjkz написав: С чего ВЫ это взяли? Нашелся студент-строитель-маркетолог, который додумался, что можно не только уменьшить себестоимость строительства применив старую советскую технологию для зданий малого уровня ответственности (открою секрет - овноблоки идут в том-же разделе курса стройматериалов, что и составы с золой, соломой, керамзитом, продукты отходов металлургии и всем что можно засунуть в цементный состав для строений типа хлев, мусорник и тд. Я не шучу.) Не помню или было что-то из навоза, но не удивился-бы. Иными словами - какое г.но можно засыпать вместе с цементом и песком, чтобы получить относительно легкий, теплоизолирующий материал для ограждающих конструкций. А самое главное - максимально дешевый. Я тоже в свое время продвинул несколько материалов на рынке. Но я выбил откровенное г-но которое производилось в Украине со времен СССР немецким материалом, доказав, что это намного выгоднее, чем отечественное. Этот продукт до сих пор на рынке, а тот продукт, который производился лет 40 -нет. А тут ситуация наоборот. Взяли абсолютно простой в производстве и дешевый материал, и маркетологи рассказывают людям с "абсолютным архитектурным вкусом" что это "лучший на рынке материал для внешних стен" (с). Вы только в ОП не говорите такого, чтобы они ВАС не засмеяли и не ранили ВАШУ тонкую душевную организацию.
ЗЫ: Я уже пишу это не первый раз и мне опять задается эттот глупый вопрос. Больше не буду. Овноблок и овноблок. Ауфвидерзеен.
Я помню как показывали на практике как он делается, но вот в упор не помню, чтоб было что то подобное о чем вы пишите. Да и не было разговоров про низкое качество, просто классификация стройматериалов.
Что помню так это то, что из шлакоблока было дурным тоном даже гараж строить. Но это уже другая история
В українських селах в колгоспні часи - шлакоблок вважався відстойним матеріалом навіть для будівництва сараїв і коровників.
Нет, он именно там и применялся. Я серьезно. Времена меняются, сараи теперь по 30 этажей строят.