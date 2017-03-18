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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Нед 29 сер, 2021 16:54
hume написав: Унуноктий написав: Первый написав:
Люди дивні створіння.
Металева кружка - супер функціональна річ. Якщо не загубити то й правнукам буде.
Склянний посуд супер крихкий.
Проте Я користуюся склом та керамікою. Мабудь жертва маркетингу як і елочка:-)
Зи. Зловив себе на думці що не знаю скільки озу в айфоні з якого пишу…. Зараз понизять з елочки щукіної до амеби…:-(
6 гигов ОЗУ
но прикол в том что айфон был прорывом на 2 голові выше 15 лет назад... но когда то и нокия была зе бест...
доля айфонов на рынке неумолимо падает, но это наверное потому что потребитель глупеет и ничего не понимает)
Нужно отдать должное фото у них на высоте. У них есть своя аудитория в мире и им этого хватает. К сожалению скидок для бедных стран нет и цена везде +- одинаковая, поэтому наш народ найдет 102 причины почему айфон гвно а чайнафон за 9500 лучше. Кстати недавно пиксель рассматривал от Гугла, довольно понравился
это ты ещё нормального хуавея не видел, по сравнению с ним айфон свистоперделка
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Унуноктий
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Додано: Нед 29 сер, 2021 16:59
drevlyanin написав: airmax78 написав:
Есть у Обломова песенка "Нести херню". Она о другом, но почему-то вспомнилась. Особенно трогательно читать воспоминания о советских технологиях.
Давно не заходил, но смотрю все по прежнему
. Эйр, для самоуспокоения, продолжает наполнять тему роликами под общим девизом: "Покупайте наших слонов"
Отчего вы критику материалов и исполнителей работ в собственной прелести воспринимаете так болезненно? Вроде уже не мальчик и как бы должно прийти понимание, что на жизнь нужно смотреть "шырше". Газобетон вполне имеет право на жизнь, с этим никто не спорит. Но кроме плюсов, у него есть и минусы-ну право смешно сие отрицать. Вы кстати образец своей стены в эту лабораторию уже надеюсь отправили?
А то как то напрягла фраза: "часто
,когда в стене из газоблока появляются трещины..."
п.с. Надеюсь вы помните правило: ремонт закончить невозможно, его можно только прекратить!
п.п.с. Вчера жена разговаривала с клиенткой-счастливой обладательницей трёшки в ФТ. Та на чём свет стоит поносила КАН за поднятие комуналки до 20+ грн/метр в "разгар" ковидла. Неблагодарная нищебродка-что возьмешь.
у него очень чуыствительная натура.
То его очень заботит как он смотрится на велосипеде, то расплакался, что его продавцы плитки засмеяли, когда он пересказал им "сказку" про то какая плитка преимущественно ввозится на рынок Украины.
Принять-же, что в идеальном доме может быть недостаточно идеальный овноблок - это выше его душевных сил.
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rjkz
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Додано: Нед 29 сер, 2021 17:41
rjkz написав: Frant написав:
А десять квартир на одну площадку?
А два ліфта на 250 квартир?
Це все добре?
Это модно и концептуально.
Остальное не имеет значения...для того чтобы это впаривать.
хлопцы, подскажите вы о чем?
у вас реальные комплексы
например есть квартира в новострое 12года, "24х этажном муравейнике" как вы любите, 5 квартир на этаже кстати
3+1(пожарный) лифта на 114 квартир
мало?
подскажите сколько лифтов в АППСлюкс, сколько лифтов в БПС и сколько лифтов в хрущиках?
про ненавистные вам МОПы
инициативная группа конкретно взятого дома предложила жильцам сделать "модный МОП"(входную группу) благо площадь позволяет, жильцы сбросились по 3-4кгрн с квартиры и теперь красота, керамогранит зеркала модный свет и т.д.
и что в этом плохого???
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