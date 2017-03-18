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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Нед 29 сер, 2021 16:54
hume написав: Унуноктий написав: Первый написав:
Люди дивні створіння.
Металева кружка - супер функціональна річ. Якщо не загубити то й правнукам буде.
Склянний посуд супер крихкий.
Проте Я користуюся склом та керамікою. Мабудь жертва маркетингу як і елочка:-)
Зи. Зловив себе на думці що не знаю скільки озу в айфоні з якого пишу…. Зараз понизять з елочки щукіної до амеби…:-(
6 гигов ОЗУ
но прикол в том что айфон был прорывом на 2 голові выше 15 лет назад... но когда то и нокия была зе бест...
доля айфонов на рынке неумолимо падает, но это наверное потому что потребитель глупеет и ничего не понимает)
Нужно отдать должное фото у них на высоте. У них есть своя аудитория в мире и им этого хватает. К сожалению скидок для бедных стран нет и цена везде +- одинаковая, поэтому наш народ найдет 102 причины почему айфон гвно а чайнафон за 9500 лучше. Кстати недавно пиксель рассматривал от Гугла, довольно понравился
это ты ещё нормального хуавея не видел, по сравнению с ним айфон свистоперделка
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Унуноктий
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Додано: Нед 29 сер, 2021 16:59
drevlyanin написав: airmax78 написав:
Есть у Обломова песенка "Нести херню". Она о другом, но почему-то вспомнилась. Особенно трогательно читать воспоминания о советских технологиях.
Давно не заходил, но смотрю все по прежнему
. Эйр, для самоуспокоения, продолжает наполнять тему роликами под общим девизом: "Покупайте наших слонов"
Отчего вы критику материалов и исполнителей работ в собственной прелести воспринимаете так болезненно? Вроде уже не мальчик и как бы должно прийти понимание, что на жизнь нужно смотреть "шырше". Газобетон вполне имеет право на жизнь, с этим никто не спорит. Но кроме плюсов, у него есть и минусы-ну право смешно сие отрицать. Вы кстати образец своей стены в эту лабораторию уже надеюсь отправили?
А то как то напрягла фраза: "часто
,когда в стене из газоблока появляются трещины..."
п.с. Надеюсь вы помните правило: ремонт закончить невозможно, его можно только прекратить!
п.п.с. Вчера жена разговаривала с клиенткой-счастливой обладательницей трёшки в ФТ. Та на чём свет стоит поносила КАН за поднятие комуналки до 20+ грн/метр в "разгар" ковидла. Неблагодарная нищебродка-что возьмешь.
у него очень чуыствительная натура.
То его очень заботит как он смотрится на велосипеде, то расплакался, что его продавцы плитки засмеяли, когда он пересказал им "сказку" про то какая плитка преимущественно ввозится на рынок Украины.
Принять-же, что в идеальном доме может быть недостаточно идеальный овноблок - это выше его душевных сил.
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rjkz
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Додано: Нед 29 сер, 2021 17:41
rjkz написав: Frant написав:
А десять квартир на одну площадку?
А два ліфта на 250 квартир?
Це все добре?
Это модно и концептуально.
Остальное не имеет значения...для того чтобы это впаривать.
хлопцы, подскажите вы о чем?
у вас реальные комплексы
например есть квартира в новострое 12года, "24х этажном муравейнике" как вы любите, 5 квартир на этаже кстати
3+1(пожарный) лифта на 114 квартир
мало?
подскажите сколько лифтов в АППСлюкс, сколько лифтов в БПС и сколько лифтов в хрущиках?
про ненавистные вам МОПы
инициативная группа конкретно взятого дома предложила жильцам сделать "модный МОП"(входную группу) благо площадь позволяет, жильцы сбросились по 3-4кгрн с квартиры и теперь красота, керамогранит зеркала модный свет и т.д.
и что в этом плохого???
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Додано: Нед 29 сер, 2021 18:05
beee написав:
Мне многие заказчики из года в год несут одну и ту же ахинею. Особенно люди советской школы. Газоблок неэкологичный, непрочный, а и самое смешное - боится воды и бла бла. Я уже не отправляю их на канал стройхлама даже. Там клиника - бесполезно.
Я им показываю собственные опыты, мы заморочились и сами сделали и на водопоглощение и морозостойкость, где у меня образцы кирпича, разваленные в хлам и прочее.
Особенно смешно про экологию, где в кирпичной кладке тот же цемент в диком количестве и тот же "алюминий " глины кирпича
Пардон, Вы эти опыты как-то протоколировали?
Вы их в лаборатории или, пардон, на даче делали?
"экологичность" подразумевает настолько широкий спектр понятий, что говорить об єтом в контексте газоблока не совсем корректно. Обычно это подразумевает эмиссию тех или иных химических соединений, которые наносят значительный урон здоровью. Например, фенолформальдегиды при контакте с открытым воздухом. Или физические свойства такие как электромагнитное излучение или радиоактивность. Силикатный кирпич и шифер запрещены во всех цивилизованных странах из-за содержания асбеста. У газоблока физические свойства таковы, что создают не совсем здоровые условия проживания, но я не говорю об активном нанесении вреда здоровью. Тем не менее, они ведут к другим процессам, которые уже могут иметь последствия.
Водополгощение Вы меряли как - удельное? Вы замеряли водопоглощение из воздуха или помещая в воду? Можете описать методологию?
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rjkz
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Додано: Нед 29 сер, 2021 18:11
airmax78 написав: beee написав:
Мне многие заказчики из года в год несут одну и ту же ахинею. Особенно люди советской школы. Газоблок неэкологичный, непрочный, а и самое смешное - боится воды и бла бла. Я уже не отправляю их на канал стройхлама даже. Там клиника - бесполезно.
Я им показываю собственные опыты, мы заморочились и сами сделали и на водопоглощение и морозостойкость, где у меня образцы кирпича, разваленные в хлам и прочее.
Особенно смешно про экологию, где в кирпичной кладке тот же цемент в диком количестве и тот же "алюминий " глины кирпича
Да это известный миф, продвигаемый производителями и продавцами керамоизделий.
Давно разоблаченный. Странно, что rjkz зациклился на своих студенческих опытах и продолжает думать что газоблок делают в сарае в ведре из говна и палок.
Приятно слышать комплименты от такого всемирно признанного в узких кругах профессионала, своих заслуг.
Напомните, пожалуйста свой уровень образования и в какой сфере. Я запамятовал.
А ваш опыт в строительстве просто заставляет преклонить колено.
Куда мне сирому.
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rjkz
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Додано: Нед 29 сер, 2021 18:27
rjkz написав: airmax78 написав: beee написав:
Мне многие заказчики из года в год несут одну и ту же ахинею. Особенно люди советской школы. Газоблок неэкологичный, непрочный, а и самое смешное - боится воды и бла бла. Я уже не отправляю их на канал стройхлама даже. Там клиника - бесполезно.
Я им показываю собственные опыты, мы заморочились и сами сделали и на водопоглощение и морозостойкость, где у меня образцы кирпича, разваленные в хлам и прочее.
Особенно смешно про экологию, где в кирпичной кладке тот же цемент в диком количестве и тот же "алюминий " глины кирпича
Да это известный миф, продвигаемый производителями и продавцами керамоизделий.
Давно разоблаченный. Странно, что rjkz зациклился на своих студенческих опытах и продолжает думать что газоблок делают в сарае в ведре из говна и палок.
Приятно слышать комплименты от такого всемирно признанного в узких кругах профессионала, своих заслуг.
Напомните, пожалуйста свой уровень образования и в какой сфере. Я запамятовал.
А ваш опыт в строительстве просто заставляет преклонить колено.
Куда мне сирому.
Мое образование устарело 20 лет назад. Ваше, я так понимаю, 30+ лет назад. Чего уже им меряться? Мне сложно принять Ваши аргументы, потому что отсылки идут к какой-то дичи, типа опытов в институте. Какие-то пугалки про влажность, хотя любой может спокойно измерить и увидеть что никакой разницы между влажностью в квартире из кирпича и влажностью в квартире из газоблока нет. Ну и т.д. По видео с заводов Ютонг и испытаниям которые они проводят у Вас есть возражения или разоблачения?
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Додано: Нед 29 сер, 2021 18:28
а какие же такие невыносимые условия проживания создает газоблок?
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trololo
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Додано: Нед 29 сер, 2021 18:32
Первый написав: rjkz написав: Первый написав:
Да уж. Ваш уровень компетенции виден из-за угла.
Можете, как профессионал, в общих чертах рассказать технологию производства газобетона. Не заглядывая в гугл, вики, ютуб и тд?
Если, да - давайте подискутируем. Нет - нахваливайте шанхайского барса.
К вас это хорошо получается, особенно лицам с интеллектом Эллочки.
😂😂😂😂😂
Нажаль не всім бути розумним як Ви. В кінці кінців такі як Я потрібні щоб всі могли оцінити Ваш рівень.
У мене знайомий в чешечці робив рімонт. Вирішив замінити у ванну кімнату двері, коробку вийняли і стіна ванної кімнати впала.
Ну то таке.
Я звичайний користувач.
Мені подобаються МОПи. Не розумію що у цьому поганого. Подобається парк лейк сити з видом на озеро. Блін. Там перила на лоджії зі скла. Це ж просто капець як ненадійно. От в бпс з бітону. Вещь!
Подивіться реальні фото. Якесь омно вийшло. А могли б надійну панель побудувати.
Да, в хрущах перегородки из гипсовых плит. Г-но, конечно, но безвредное.
При ремонте элементарно можно разобрать и положить кирпичные (макс, тут толкнул идею, что я лоббирую интересы производителей кирпича, так давайте все-таки не будем его подводить).
Минусов хрущей - хоть отбавляй. Начиная от ленточных фундаментов в грунтовых условиях Киева и заканчивая шиферной кровлей. Но ведь никто не утверждает, что они идеальны.
Тут-же образовался пул овноблоко-моподрочеров, выедающих мозг остальным своими комплексами и/или имеющих в этом финансовый интерес.
Нравится? - Покупай и живи спокойно. К чему эти годы на форуме?
Лендлорды тут - понятно, перекупы - более чем понятно, люди которые купить не могут, но хотят - тоже понятно. Даже ОП и риелторы понятно что тут делают. Что здесь делать людям которые уже купили одну единственную квартиру в которой по легенде собираются жить - не понимаю. Тупой, наверное.
Я буду прекращать этот диспут, ибо еще немного и меня начнут клевать как зРадио.
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rjkz
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Додано: Нед 29 сер, 2021 18:34
trololo написав:
а какие же такие невыносимые условия проживания создает газоблок?
"Высасывает влагу из помещений" как обезумевший насос. И, скотина такая, при этом не разбухает и на морозе потом не отслаивается как керамический кирпич. Как не всебя воду сосет.
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Додано: Нед 29 сер, 2021 18:40
Faceless написав: Первый написав: rjkz написав:
Нажаль не всім бути розумним як Ви. В кінці кінців такі як Я потрібні щоб всі могли оцінити Ваш рівень.
У мене знайомий в чешечці робив рімонт. Вирішив замінити у ванну кімнату двері, коробку вийняли і стіна ванної кімнати впала.
Ну то таке.
Я звичайний користувач.
Мені подобаються МОПи. Не розумію що у цьому поганого. Подобається парк лейк сити з видом на озеро. Блін. Там перила на лоджії зі скла. Це ж просто капець як ненадійно. От в бпс з бітону. Вещь!
Подивіться реальні фото. Якесь омно вийшло. А могли б надійну панель побудувати.
В хрущах бачив перегородки між ванною й кухнею - чи то з гіпсу, чи якого ще лайна, стінка не тримала навіть просту полицю. Можливо, і в чешках те саме.
Гипсовые блоки.
Причем от влажности гипс теряет прочность и после высыхания не восстанавливает.
В том числе поэтому стал избегать материалов на гипсвой основе.
На полимерцементе намного лучше, хоть намного дороже и тяжелей работать.
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