Додано: Нед 29 сер, 2021 18:32

Первый написав: rjkz написав: Первый написав:



Да уж. Ваш уровень компетенции виден из-за угла.



Можете, как профессионал, в общих чертах рассказать технологию производства газобетона. Не заглядывая в гугл, вики, ютуб и тд?

Если, да - давайте подискутируем. Нет - нахваливайте шанхайского барса.

К вас это хорошо получается, особенно лицам с интеллектом Эллочки. Да уж. Ваш уровень компетенции виден из-за угла.Можете, как профессионал, в общих чертах рассказать технологию производства газобетона. Не заглядывая в гугл, вики, ютуб и тд?Если, да - давайте подискутируем. Нет - нахваливайте шанхайского барса.К вас это хорошо получается, особенно лицам с интеллектом Эллочки.



😂😂😂😂😂

Нажаль не всім бути розумним як Ви. В кінці кінців такі як Я потрібні щоб всі могли оцінити Ваш рівень.



У мене знайомий в чешечці робив рімонт. Вирішив замінити у ванну кімнату двері, коробку вийняли і стіна ванної кімнати впала.



Ну то таке.



Я звичайний користувач.



Мені подобаються МОПи. Не розумію що у цьому поганого. Подобається парк лейк сити з видом на озеро. Блін. Там перила на лоджії зі скла. Це ж просто капець як ненадійно. От в бпс з бітону. Вещь!



Подивіться реальні фото. Якесь омно вийшло. А могли б надійну панель побудувати. 😂😂😂😂😂Нажаль не всім бути розумним як Ви. В кінці кінців такі як Я потрібні щоб всі могли оцінити Ваш рівень.У мене знайомий в чешечці робив рімонт. Вирішив замінити у ванну кімнату двері, коробку вийняли і стіна ванної кімнати впала.Ну то таке.Я звичайний користувач.Мені подобаються МОПи. Не розумію що у цьому поганого. Подобається парк лейк сити з видом на озеро. Блін. Там перила на лоджії зі скла. Це ж просто капець як ненадійно. От в бпс з бітону. Вещь!Подивіться реальні фото. Якесь омно вийшло. А могли б надійну панель побудувати.

Да, в хрущах перегородки из гипсовых плит. Г-но, конечно, но безвредное.При ремонте элементарно можно разобрать и положить кирпичные (макс, тут толкнул идею, что я лоббирую интересы производителей кирпича, так давайте все-таки не будем его подводить).Минусов хрущей - хоть отбавляй. Начиная от ленточных фундаментов в грунтовых условиях Киева и заканчивая шиферной кровлей. Но ведь никто не утверждает, что они идеальны.Тут-же образовался пул овноблоко-моподрочеров, выедающих мозг остальным своими комплексами и/или имеющих в этом финансовый интерес.Нравится? - Покупай и живи спокойно. К чему эти годы на форуме?Лендлорды тут - понятно, перекупы - более чем понятно, люди которые купить не могут, но хотят - тоже понятно. Даже ОП и риелторы понятно что тут делают. Что здесь делать людям которые уже купили одну единственную квартиру в которой по легенде собираются жить - не понимаю. Тупой, наверное.Я буду прекращать этот диспут, ибо еще немного и меня начнут клевать как зРадио.