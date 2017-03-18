Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
"I think that there is worry that we’re doing more damage than helping with the asset purchases because there is an incipient housing bubble in the U.S. The median house price, at least the number I saw, was approaching $400,000," he said. "We got into a lot of trouble in the mid-2000s by being too complacent about housing prices, so I think we want to be very careful on that this time around"
Первый написав:Люди дивні створіння. Металева кружка - супер функціональна річ. Якщо не загубити то й правнукам буде. Склянний посуд супер крихкий. Проте Я користуюся склом та керамікою. Мабудь жертва маркетингу як і елочка:-)
Зи. Зловив себе на думці що не знаю скільки озу в айфоні з якого пишу…. Зараз понизять з елочки щукіної до амеби…:-(
6 гигов ОЗУ но прикол в том что айфон был прорывом на 2 голові выше 15 лет назад... но когда то и нокия была зе бест... доля айфонов на рынке неумолимо падает, но это наверное потому что потребитель глупеет и ничего не понимает)
Прикол не в том, что яфон - это просто неплохой смартфон, а в том, что его поклонники ломятся покупать каждый следующий выходящий. У меня тоже яфон, только старый очень. С американского рынка, официал (я знаю, что в то время было много подделок, не знаю как сейчас, не интересуюсь), когда-то подарили. Ну глючит периодически, приходится перезагружать ПО. Предыдущий Леново. Тоже глючил. Только я не помню экстазов по поводу леново. Так и тут. дома - это просто дома. но тут такое творится, как-будто это смысл всей жизни. А учитывая сколько времени на форуме гробят купив одну квартиру - то это уже даже не хохма. Полжизни потратить на покупку и остальную половину, чтобы восхищаться ей.
rjkz написав:[за: "часто,когда в стене из газоблока появляются трещины..."
у него очень чуыствительная натура. То его очень заботит как он смотрится на велосипеде, то расплакался, что его продавцы плитки засмеяли, когда он пересказал им "сказку" про то какая плитка преимущественно ввозится на рынок Украины. Принять-же, что в идеальном доме может быть недостаточно идеальный овноблок - это выше его душевных сил.
Я збираюсь у себе на дачі побудувати теплий сортир з овноблока. А що, він не придатний для цього??? Чи можна тихо і спокійно, без шкоди для інших членів сім'ї, справити в ньому малу і особливо велику нужду??? Чи можна забити в овноблок цвях-сотку, щоб почепити на нього рулон туалетного паперу? Тобто, чи витримає овнобок масу рулона???
Востаннє редагувалось Frant в Нед 29 сер, 2021 19:20, всього редагувалось 2 разів.
Frant написав:А десять квартир на одну площадку? А два ліфта на 250 квартир? Це все добре?
Это модно и концептуально. Остальное не имеет значения...для того чтобы это впаривать.
хлопцы, подскажите вы о чем? у вас реальные комплексы
например есть квартира в новострое 12года, "24х этажном муравейнике" как вы любите, 5 квартир на этаже кстати 3+1(пожарный) лифта на 114 квартир мало? подскажите сколько лифтов в АППСлюкс, сколько лифтов в БПС и сколько лифтов в хрущиках?
про ненавистные вам МОПы инициативная группа конкретно взятого дома предложила жильцам сделать "модный МОП"(входную группу) благо площадь позволяет, жильцы сбросились по 3-4кгрн с квартиры и теперь красота, керамогранит зеркала модный свет и т.д. и что в этом плохого???
Конкретно в АППСлюкс 60 квартир (16 этажей по 4 квартиры за минусом первого - им лифт нах не надо) на 2 лифта (1 пасс+1 груз). "Инициативная группа" когда-то собрала по 200-300 грн чтобы сделать простой ремонт. Зеркал нет, керамогранита нет. "Скромненько, но чистенько" Сказал "новый русский" выходя из Эрмитажа. Ничего нет плохого ни а одном ни в другом. Просто кто=то тут исходит по поводу МОПов и предлагает остальным в этом участвовать. Как говорил старина Ньютон "Сила воздействия равна силе противодействия" (3 Закон).
Первый написав:Люди дивні створіння. Металева кружка - супер функціональна річ. Якщо не загубити то й правнукам буде. Склянний посуд супер крихкий. Проте Я користуюся склом та керамікою. Мабудь жертва маркетингу як і елочка:-)
Зи. Зловив себе на думці що не знаю скільки озу в айфоні з якого пишу…. Зараз понизять з елочки щукіної до амеби…:-(
6 гигов ОЗУ но прикол в том что айфон был прорывом на 2 голові выше 15 лет назад... но когда то и нокия была зе бест... доля айфонов на рынке неумолимо падает, но это наверное потому что потребитель глупеет и ничего не понимает)
Прикол не в том, что яфон - это просто неплохой смартфон, а в том, что его поклонники ломятся покупать каждый следующий выходящий. У меня тоже яфон, только старый очень. С американского рынка, официал (я знаю, что в то время было много подделок, не знаю как сейчас, не интересуюсь), когда-то подарили. Ну глючит периодически, приходится перезагружать ПО. Предыдущий Леново. Тоже глючил. Только я не помню экстазов по поводу леново. Так и тут. дома - это просто дома. но тут такое творится, как-будто это смысл всей жизни. А учитывая сколько времени на форуме гробят купив одну квартиру - то это уже даже не хохма. Полжизни потратить на покупку и остальную половину, чтобы восхищаться ей.
Тут є один зельц-клоун, приймак з львівської Левандівки. Має 1к квартиру і недобудований смарт в Єпенях облцентра. Амбіцій і гонору стільки, ніби він купив Дрезденську галерею разом з Вестмінстерськтм абатством і петроградським Ермітажем! І потік словоблуддя не зменшується!
rjkz написав: Это модно и концептуально. Остальное не имеет значения...для того чтобы это впаривать.
хлопцы, подскажите вы о чем? у вас реальные комплексы
например есть квартира в новострое 12года, "24х этажном муравейнике" как вы любите, 5 квартир на этаже кстати 3+1(пожарный) лифта на 114 квартир мало? подскажите сколько лифтов в АППСлюкс, сколько лифтов в БПС и сколько лифтов в хрущиках?
про ненавистные вам МОПы инициативная группа конкретно взятого дома предложила жильцам сделать "модный МОП"(входную группу) благо площадь позволяет, жильцы сбросились по 3-4кгрн с квартиры и теперь красота, керамогранит зеркала модный свет и т.д. и что в этом плохого???
Конкретно в АППСлюкс 60 квартир (16 этажей по 4 квартиры за минусом первого - им лифт нах не надо) на 2 лифта (1 пасс+1 груз). "Инициативная группа" когда-то собрала по 200-300 грн чтобы сделать простой ремонт. Зеркал нет, керамогранита нет. "Скромненько, но чистенько" Сказал "новый русский" выходя из Эрмитажа. Ничего нет плохого ни а одном ни в другом. Просто кто=то тут исходит по поводу МОПов и предлагает остальным в этом участвовать. Как говорил старина Ньютон "Сила воздействия равна силе противодействия" (3 Закон).
Я лично не исхожу "по поводу" но мне нра заходить в чистый красивый МОП) подскажите что происходит когда ломается 1 из 2х лифтов в АППС? и еще из каких таких суперматериалов построен легендарный АППСлюкс и кавалирка-долгострой на венике?
airmax78 написав:Да это известный миф, продвигаемый производителями и продавцами керамоизделий. Давно разоблаченный. Странно, что rjkz зациклился на своих студенческих опытах и продолжает думать что газоблок делают в сарае в ведре из говна и палок.
Приятно слышать комплименты от такого всемирно признанного в узких кругах профессионала, своих заслуг. Напомните, пожалуйста свой уровень образования и в какой сфере. Я запамятовал. А ваш опыт в строительстве просто заставляет преклонить колено. Куда мне сирому.
Мое образование устарело 20 лет назад. Ваше, я так понимаю, 30+ лет назад. Чего уже им меряться? Мне сложно принять Ваши аргументы, потому что отсылки идут к какой-то дичи, типа опытов в институте. Какие-то пугалки про влажность, хотя любой может спокойно измерить и увидеть что никакой разницы между влажностью в квартире из кирпича и влажностью в квартире из газоблока нет. Ну и т.д. По видео с заводов Ютонг и испытаниям которые они проводят у Вас есть возражения или разоблачения?
Ну вот и ладущки - мы оба имеем устаревшее образование. Только я - строительное. И строительный опыт с 1996 года. ВотэбаутЮ? Форум и консультации в магазине плитки? Видео не смотрел. Нафига? Я столько раз сам мерял влажность на объектах с овноблоком - каждый раз проблема с тем как его поднять, если объект большой и еще и не один этаж (дом или многоуровневая квартира), то неделями увлажнители фигачили, а влажность нагнать не могли (меньше 40% при требуемых 70). Тазы ставили. Если интерьером предусмотрены были аквариумы наполняли их и оставляли открытыми. После прекращения активного увлажнения влажность падала за 1 день.
Но это все сказки из раздела "пожелтеет и отвалится", не верьте. Посмотрите еще видосики на Ютьюбе. "Они сеют умное, доброе, вечное" (с)