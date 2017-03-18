Додано: Нед 29 сер, 2021 18:58

Унуноктий написав: Первый написав: Люди дивні створіння.

Металева кружка - супер функціональна річ. Якщо не загубити то й правнукам буде.

Склянний посуд супер крихкий.

Проте Я користуюся склом та керамікою. Мабудь жертва маркетингу як і елочка:-)



Зи. Зловив себе на думці що не знаю скільки озу в айфоні з якого пишу…. Зараз понизять з елочки щукіної до амеби…:-( Люди дивні створіння.Металева кружка - супер функціональна річ. Якщо не загубити то й правнукам буде.Склянний посуд супер крихкий.Проте Я користуюся склом та керамікою. Мабудь жертва маркетингу як і елочка:-)Зи. Зловив себе на думці що не знаю скільки озу в айфоні з якого пишу…. Зараз понизять з елочки щукіної до амеби…:-(

6 гигов ОЗУ

но прикол в том что айфон был прорывом на 2 голові выше 15 лет назад... но когда то и нокия была зе бест...

доля айфонов на рынке неумолимо падает, но это наверное потому что потребитель глупеет и ничего не понимает) 6 гигов ОЗУно прикол в том что айфон был прорывом на 2 голові выше 15 лет назад... но когда то и нокия была зе бест...доля айфонов на рынке неумолимо падает, но это наверное потому что потребитель глупеет и ничего не понимает)

Прикол не в том, что яфон - это просто неплохой смартфон, а в том, что его поклонники ломятся покупать каждый следующий выходящий.У меня тоже яфон, только старый очень. С американского рынка, официал (я знаю, что в то время было много подделок, не знаю как сейчас, не интересуюсь), когда-то подарили. Ну глючит периодически, приходится перезагружать ПО. Предыдущий Леново. Тоже глючил. Только я не помню экстазов по поводу леново.Так и тут. дома - это просто дома. но тут такое творится, как-будто это смысл всей жизни. А учитывая сколько времени на форуме гробят купив одну квартиру - то это уже даже не хохма. Полжизни потратить на покупку и остальную половину, чтобы восхищаться ей.