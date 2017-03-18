Додано: Нед 29 сер, 2021 20:07

Прохожий написав: rjkz написав: Прохожий написав: хлопцы, подскажите вы о чем?

у вас реальные комплексы



например есть квартира в новострое 12года, "24х этажном муравейнике" как вы любите, 5 квартир на этаже кстати

3+1(пожарный) лифта на 114 квартир

мало?

подскажите сколько лифтов в АППСлюкс, сколько лифтов в БПС и сколько лифтов в хрущиках?



про ненавистные вам МОПы

инициативная группа конкретно взятого дома предложила жильцам сделать "модный МОП"(входную группу) благо площадь позволяет, жильцы сбросились по 3-4кгрн с квартиры и теперь красота, керамогранит зеркала модный свет и т.д.

и что в этом плохого??? хлопцы, подскажите вы о чем?у вас реальные комплексынапример есть квартира в новострое 12года, "24х этажном муравейнике" как вы любите, 5 квартир на этаже кстати3+1(пожарный) лифта на 114 квартирмало?подскажите сколько лифтов в АППСлюкс, сколько лифтов в БПС и сколько лифтов в хрущиках?про ненавистные вам МОПыинициативная группа конкретно взятого дома предложила жильцам сделать "модный МОП"(входную группу) благо площадь позволяет, жильцы сбросились по 3-4кгрн с квартиры и теперь красота, керамогранит зеркала модный свет и т.д.и что в этом плохого???



Конкретно в АППСлюкс 60 квартир (16 этажей по 4 квартиры за минусом первого - им лифт нах не надо) на 2 лифта (1 пасс+1 груз).

"Инициативная группа" когда-то собрала по 200-300 грн чтобы сделать простой ремонт. Зеркал нет, керамогранита нет. "Скромненько, но чистенько" Сказал "новый русский" выходя из Эрмитажа.

Ничего нет плохого ни а одном ни в другом.

Просто кто=то тут исходит по поводу МОПов и предлагает остальным в этом участвовать.

Как говорил старина Ньютон "Сила воздействия равна силе противодействия" (3 Закон). Конкретно в АППСлюкс 60 квартир (16 этажей по 4 квартиры за минусом первого - им лифт нах не надо) на 2 лифта (1 пасс+1 груз)."Инициативная группа" когда-то собрала по 200-300 грн чтобы сделать простой ремонт. Зеркал нет, керамогранита нет. "Скромненько, но чистенько" Сказал "новый русский" выходя из Эрмитажа.Ничего нет плохого ни а одном ни в другом.Просто кто=то тут исходит по поводу МОПов и предлагает остальным в этом участвовать.Как говорил старина Ньютон "Сила воздействия равна силе противодействия" (3 Закон).

Я лично не исхожу "по поводу" но мне нра заходить в чистый красивый МОП)

подскажите что происходит когда ломается 1 из 2х лифтов в АППС?

и еще из каких таких суперматериалов построен легендарный АППСлюкс и кавалирка-долгострой на венике? Я лично не исхожу "по поводу" но мне нра заходить в чистый красивый МОП)подскажите что происходит когда ломается 1 из 2х лифтов в АППС?и еще из каких таких суперматериалов построен легендарный АППСлюкс и кавалирка-долгострой на венике?

1. Когда ломается лифт, в течении 15 минут приходит лифтер и запускает.Когда-то ломались часто, но в 2013 ЖЭК поставил обе новые (не бу, как обычно ЖЭКи делают) машины - теперь только бывает выбивает автоматика (там есть несколько разных типов систем безопасности - разные для разных целей, одни срабатывают при перепаде напряжения (электроника), другие (механика)от того-же могут срабатывать - ограничитель скорости. Лифтеры лучше расскажут.2. Да, мне тоже нравятся чистые и ухоженные МОПы. Я вообще люблю недвижимость. В том числе поэтому и выбрал профессию и профильное образование. Но не ее одну и не навязываю свои вкусы окружающим. Если Вы обратили внимание, я не рекламирую ни объекты ни какие-либо группы признаков, которые харатеризуют тот или иной класс недвижимости. Хотя предпочтения имею - недвига 00-х. Писал почему. Имеют право на существование все безопасные и безвредные технологии строительства. Остальное - дело рынка. А не только то, что выгодно в данный момент кому-то.3. АППС - украинская панель, со своими достоинствами и недостатками. Как строитель, недостатки знал заранее и принял меры к их минимизации на моменте строительства, поэтому там "панель" не имеет того негатива, который обычно несет это слово. Веник - пенопластовый овноблок. Я не живу ни в одном ни в другом. Это просто вложение.АППС - архиудачное, Веник - пройоп, но уже возвращает деньги. Откровенно говоря, при всех недостатках АППСа, у него по сравнию с новостроями последних лет столько преимушеств, что я-бы не стал его продавать просто потому, что если когда-то доведется искать нечто подобное, то рискую не найти. Но это на мой вкус, я его не навязываю никому другому.