Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
rjkz написав:[за: "часто,когда в стене из газоблока появляются трещины..."
у него очень чуыствительная натура. То его очень заботит как он смотрится на велосипеде, то расплакался, что его продавцы плитки засмеяли, когда он пересказал им "сказку" про то какая плитка преимущественно ввозится на рынок Украины. Принять-же, что в идеальном доме может быть недостаточно идеальный овноблок - это выше его душевных сил.
Я збираюсь у себе на дачі побудувати теплий сортир з овноблока. А що, він не придатний для цього??? Чи можна тихо і спокійно, без шкоди для інших членів сім'ї, справити в ньому малу і особливо велику нужду??? Чи можна забити в овноблок цвях-сотку, щоб почепити на нього рулон туалетного паперу? Тобто, чи витримає овнобок масу рулона???
Для этого изобрели турбоанкер. Он выдержит и больше.
rjkz написав: Это модно и концептуально. Остальное не имеет значения...для того чтобы это впаривать.
хлопцы, подскажите вы о чем? у вас реальные комплексы
например есть квартира в новострое 12года, "24х этажном муравейнике" как вы любите, 5 квартир на этаже кстати 3+1(пожарный) лифта на 114 квартир мало? подскажите сколько лифтов в АППСлюкс, сколько лифтов в БПС и сколько лифтов в хрущиках?
про ненавистные вам МОПы инициативная группа конкретно взятого дома предложила жильцам сделать "модный МОП"(входную группу) благо площадь позволяет, жильцы сбросились по 3-4кгрн с квартиры и теперь красота, керамогранит зеркала модный свет и т.д. и что в этом плохого???
Конкретно в АППСлюкс 60 квартир (16 этажей по 4 квартиры за минусом первого - им лифт нах не надо) на 2 лифта (1 пасс+1 груз). "Инициативная группа" когда-то собрала по 200-300 грн чтобы сделать простой ремонт. Зеркал нет, керамогранита нет. "Скромненько, но чистенько" Сказал "новый русский" выходя из Эрмитажа. Ничего нет плохого ни а одном ни в другом. Просто кто=то тут исходит по поводу МОПов и предлагает остальным в этом участвовать. Как говорил старина Ньютон "Сила воздействия равна силе противодействия" (3 Закон).
аппс люкс 6 квартир на этаже, а 4 квартиры это обычный аппс
rjkz написав: Я столько раз сам мерял влажность на объектах с овноблоком - каждый раз проблема с тем как его поднять, если объект большой и еще и не один этаж (дом или многоуровневая квартира), то неделями увлажнители фигачили, а влажность нагнать не могли (меньше 40% при требуемых 70). Тазы ставили. Если интерьером предусмотрены были аквариумы наполняли их и оставляли открытыми. После прекращения активного увлажнения влажность падала за 1 день.
Читал как один очень набожный новый русский в квартире из газоблока, отравившись паленой водкой, просто мумифицировался. РПЦ МП причислила его к лику святых, мощи в сейчасв храме Христа Спасителя лежат. Святой Вован.
Denik написав:Навіть перебудувати промислову колію у Вишгород, хоча б під 120 км/год (щоб вона було конкурентноспроможньою з автотранспортом в будь-який час доби) з електрифікацією - це пара років і кілька мільярдів гривень.
и в тот же день:
В 2022 году запустим пригородные электропоезда от метро «Почайна» в Вышгород — Александр Кава
rjkz написав: Приятно слышать комплименты от такого всемирно признанного в узких кругах профессионала, своих заслуг. Напомните, пожалуйста свой уровень образования и в какой сфере. Я запамятовал. А ваш опыт в строительстве просто заставляет преклонить колено. Куда мне сирому.
Мое образование устарело 20 лет назад. Ваше, я так понимаю, 30+ лет назад. Чего уже им меряться? Мне сложно принять Ваши аргументы, потому что отсылки идут к какой-то дичи, типа опытов в институте. Какие-то пугалки про влажность, хотя любой может спокойно измерить и увидеть что никакой разницы между влажностью в квартире из кирпича и влажностью в квартире из газоблока нет. Ну и т.д. По видео с заводов Ютонг и испытаниям которые они проводят у Вас есть возражения или разоблачения?
Ну вот и ладущки - мы оба имеем устаревшее образование. Только я - строительное. И строительный опыт с 1996 года. ВотэбаутЮ? Форум и консультации в магазине плитки? Видео не смотрел. Нафига? Я столько раз сам мерял влажность на объектах с овноблоком - каждый раз проблема с тем как его поднять, если объект большой и еще и не один этаж (дом или многоуровневая квартира), то неделями увлажнители фигачили, а влажность нагнать не могли (меньше 40% при требуемых 70). Тазы ставили. Если интерьером предусмотрены были аквариумы наполняли их и оставляли открытыми. После прекращения активного увлажнения влажность падала за 1 день.
Но это все сказки из раздела "пожелтеет и отвалится", не верьте. Посмотрите еще видосики на Ютьюбе. "Они сеют умное, доброе, вечное" (с)
у меня дом из овноблока, наружніе 30 см внутрение 20 см.... чем мне єто грозит?
Denik написав:Навіть перебудувати промислову колію у Вишгород, хоча б під 120 км/год (щоб вона було конкурентноспроможньою з автотранспортом в будь-який час доби) з електрифікацією - це пара років і кілька мільярдів гривень.
и в тот же день:
В 2022 году запустим пригородные электропоезда от метро «Почайна» в Вышгород — Александр Кава
У Києві власник 130 квадратних метрів у багатоповерхівці перебудував свою 5-тикімнатну квартиру на 7 маленьких. Смарт-оселі зараз продає, по 57 тисяч доларів за штуку. Сусіди знизу невдоволені: їх зверху топить. Коли прийшли розбиратися, то й з'ясували, що над ними тепер близько десятка дрібних квартир - з окремими санвузлами, які побудовані незаконно.
Прохожий написав:хлопцы, подскажите вы о чем? у вас реальные комплексы
например есть квартира в новострое 12года, "24х этажном муравейнике" как вы любите, 5 квартир на этаже кстати 3+1(пожарный) лифта на 114 квартир мало? подскажите сколько лифтов в АППСлюкс, сколько лифтов в БПС и сколько лифтов в хрущиках?
про ненавистные вам МОПы инициативная группа конкретно взятого дома предложила жильцам сделать "модный МОП"(входную группу) благо площадь позволяет, жильцы сбросились по 3-4кгрн с квартиры и теперь красота, керамогранит зеркала модный свет и т.д. и что в этом плохого???
Конкретно в АППСлюкс 60 квартир (16 этажей по 4 квартиры за минусом первого - им лифт нах не надо) на 2 лифта (1 пасс+1 груз). "Инициативная группа" когда-то собрала по 200-300 грн чтобы сделать простой ремонт. Зеркал нет, керамогранита нет. "Скромненько, но чистенько" Сказал "новый русский" выходя из Эрмитажа. Ничего нет плохого ни а одном ни в другом. Просто кто=то тут исходит по поводу МОПов и предлагает остальным в этом участвовать. Как говорил старина Ньютон "Сила воздействия равна силе противодействия" (3 Закон).
Я лично не исхожу "по поводу" но мне нра заходить в чистый красивый МОП) подскажите что происходит когда ломается 1 из 2х лифтов в АППС? и еще из каких таких суперматериалов построен легендарный АППСлюкс и кавалирка-долгострой на венике?
1. Когда ломается лифт, в течении 15 минут приходит лифтер и запускает. Когда-то ломались часто, но в 2013 ЖЭК поставил обе новые (не бу, как обычно ЖЭКи делают) машины - теперь только бывает выбивает автоматика (там есть несколько разных типов систем безопасности - разные для разных целей, одни срабатывают при перепаде напряжения (электроника), другие (механика)от того-же могут срабатывать - ограничитель скорости. Лифтеры лучше расскажут. 2. Да, мне тоже нравятся чистые и ухоженные МОПы. Я вообще люблю недвижимость. В том числе поэтому и выбрал профессию и профильное образование. Но не ее одну и не навязываю свои вкусы окружающим. Если Вы обратили внимание, я не рекламирую ни объекты ни какие-либо группы признаков, которые харатеризуют тот или иной класс недвижимости. Хотя предпочтения имею - недвига 00-х. Писал почему. Имеют право на существование все безопасные и безвредные технологии строительства. Остальное - дело рынка. А не только то, что выгодно в данный момент кому-то. 3. АППС - украинская панель, со своими достоинствами и недостатками. Как строитель, недостатки знал заранее и принял меры к их минимизации на моменте строительства, поэтому там "панель" не имеет того негатива, который обычно несет это слово. Веник - пенопластовый овноблок. Я не живу ни в одном ни в другом. Это просто вложение. АППС - архиудачное, Веник - пройоп, но уже возвращает деньги. Откровенно говоря, при всех недостатках АППСа, у него по сравнию с новостроями последних лет столько преимушеств, что я-бы не стал его продавать просто потому, что если когда-то доведется искать нечто подобное, то рискую не найти. Но это на мой вкус, я его не навязываю никому другому.