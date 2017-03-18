Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
У Києві власник 130 квадратних метрів у багатоповерхівці перебудував свою 5-тикімнатну квартиру на 7 маленьких. Смарт-оселі зараз продає, по 57 тисяч доларів за штуку. Сусіди знизу невдоволені: їх зверху топить. Коли прийшли розбиратися, то й з'ясували, що над ними тепер близько десятка дрібних квартир - з окремими санвузлами, які побудовані незаконно.
Прохожий написав:хлопцы, подскажите вы о чем? у вас реальные комплексы
например есть квартира в новострое 12года, "24х этажном муравейнике" как вы любите, 5 квартир на этаже кстати 3+1(пожарный) лифта на 114 квартир мало? подскажите сколько лифтов в АППСлюкс, сколько лифтов в БПС и сколько лифтов в хрущиках?
про ненавистные вам МОПы инициативная группа конкретно взятого дома предложила жильцам сделать "модный МОП"(входную группу) благо площадь позволяет, жильцы сбросились по 3-4кгрн с квартиры и теперь красота, керамогранит зеркала модный свет и т.д. и что в этом плохого???
Конкретно в АППСлюкс 60 квартир (16 этажей по 4 квартиры за минусом первого - им лифт нах не надо) на 2 лифта (1 пасс+1 груз). "Инициативная группа" когда-то собрала по 200-300 грн чтобы сделать простой ремонт. Зеркал нет, керамогранита нет. "Скромненько, но чистенько" Сказал "новый русский" выходя из Эрмитажа. Ничего нет плохого ни а одном ни в другом. Просто кто=то тут исходит по поводу МОПов и предлагает остальным в этом участвовать. Как говорил старина Ньютон "Сила воздействия равна силе противодействия" (3 Закон).
аппс люкс 6 квартир на этаже, а 4 квартиры это обычный аппс
В моем 4. Хотя есть подъезд - там больще. В 2000+ уже не строили АППС без ЛЮКС. Кроме того, там нет кухни 12 м2 и 4,5 м2 ванной. Здесь как-то писялись с 2к в ЯГ - почти один в один планировка.. У АППСлюкс есть много планировок как квартир так и этажных. В моем случае - нет 1к. На этаже 67м2 2к - 2 шт, 3к 89м2 - 1шт и 3к 92м2 - 1шт. Мне интересно какие будут новые панельки с 3м потолками.
rjkz написав: Я столько раз сам мерял влажность на объектах с овноблоком - каждый раз проблема с тем как его поднять, если объект большой и еще и не один этаж (дом или многоуровневая квартира), то неделями увлажнители фигачили, а влажность нагнать не могли (меньше 40% при требуемых 70). Тазы ставили. Если интерьером предусмотрены были аквариумы наполняли их и оставляли открытыми. После прекращения активного увлажнения влажность падала за 1 день.
Читал как один очень набожный новый русский в квартире из газоблока, отравившись паленой водкой, просто мумифицировался. РПЦ МП причислила его к лику святых, мощи в сейчасв храме Христа Спасителя лежат. Святой Вован.
Не понял к чему это, очевидно тонкий английский...пардон, одесский юмор.
airmax78 написав:Мое образование устарело 20 лет назад. Ваше, я так понимаю, 30+ лет назад. Чего уже им меряться? Мне сложно принять Ваши аргументы, потому что отсылки идут к какой-то дичи, типа опытов в институте. Какие-то пугалки про влажность, хотя любой может спокойно измерить и увидеть что никакой разницы между влажностью в квартире из кирпича и влажностью в квартире из газоблока нет. Ну и т.д. По видео с заводов Ютонг и испытаниям которые они проводят у Вас есть возражения или разоблачения?
Ну вот и ладущки - мы оба имеем устаревшее образование. Только я - строительное. И строительный опыт с 1996 года. ВотэбаутЮ? Форум и консультации в магазине плитки? Видео не смотрел. Нафига? Я столько раз сам мерял влажность на объектах с овноблоком - каждый раз проблема с тем как его поднять, если объект большой и еще и не один этаж (дом или многоуровневая квартира), то неделями увлажнители фигачили, а влажность нагнать не могли (меньше 40% при требуемых 70). Тазы ставили. Если интерьером предусмотрены были аквариумы наполняли их и оставляли открытыми. После прекращения активного увлажнения влажность падала за 1 день.
Но это все сказки из раздела "пожелтеет и отвалится", не верьте. Посмотрите еще видосики на Ютьюбе. "Они сеют умное, доброе, вечное" (с)
у меня дом из овноблока, наружніе 30 см внутрение 20 см.... чем мне єто грозит?
Купите увлажнители воздуха, контролируйте влажность. Потом посмотрите. Кстати, не хочу критиковать, но по фотке, создалось впечатление, что без подвала. Не так-ли?
Frant написав:Я збираюсь у себе на дачі побудувати теплий сортир з овноблока. А що, він не придатний для цього??? Чи можна тихо і спокійно, без шкоди для інших членів сім'ї, справити в ньому малу і особливо велику нужду???
Навіщо? Затратно,та й скільки тієї зими? З порога(через поріг) малу нужду зручніше справляти,особливо вночі . Та й всі портулаки сохнуть
rjkz написав: Ну вот и ладущки - мы оба имеем устаревшее образование. Только я - строительное. И строительный опыт с 1996 года. ВотэбаутЮ? Форум и консультации в магазине плитки? Видео не смотрел. Нафига? Я столько раз сам мерял влажность на объектах с овноблоком - каждый раз проблема с тем как его поднять, если объект большой и еще и не один этаж (дом или многоуровневая квартира), то неделями увлажнители фигачили, а влажность нагнать не могли (меньше 40% при требуемых 70). Тазы ставили. Если интерьером предусмотрены были аквариумы наполняли их и оставляли открытыми. После прекращения активного увлажнения влажность падала за 1 день.
Но это все сказки из раздела "пожелтеет и отвалится", не верьте. Посмотрите еще видосики на Ютьюбе. "Они сеют умное, доброе, вечное" (с)
у меня дом из овноблока, наружніе 30 см внутрение 20 см.... чем мне єто грозит?
Купите увлажнители воздуха, контролируйте влажность. Потом посмотрите. Кстати, не хочу критиковать, но по фотке, создалось впечатление, что без подвала. Не так-ли?