rjkz написав:

airmax78 написав: Мое образование устарело 20 лет назад. Ваше, я так понимаю, 30+ лет назад. Чего уже им меряться? Мне сложно принять Ваши аргументы, потому что отсылки идут к какой-то дичи, типа опытов в институте. Какие-то пугалки про влажность, хотя любой может спокойно измерить и увидеть что никакой разницы между влажностью в квартире из кирпича и влажностью в квартире из газоблока нет. Ну и т.д. По видео с заводов Ютонг и испытаниям которые они проводят у Вас есть возражения или разоблачения? Мое образование устарело 20 лет назад. Ваше, я так понимаю, 30+ лет назад. Чего уже им меряться? Мне сложно принять Ваши аргументы, потому что отсылки идут к какой-то дичи, типа опытов в институте. Какие-то пугалки про влажность, хотя любой может спокойно измерить и увидеть что никакой разницы между влажностью в квартире из кирпича и влажностью в квартире из газоблока нет. Ну и т.д. По видео с заводов Ютонг и испытаниям которые они проводят у Вас есть возражения или разоблачения?

Ну вот и ладущки - мы оба имеем устаревшее образование. Только я - строительное. И строительный опыт с 1996 года.Форум и консультации в магазине плитки?Видео не смотрел. Нафига? Я столько раз сам мерял влажность на объектах с овноблоком - каждый раз проблема с тем как его поднять, если объект большой и еще и не один этаж (дом или многоуровневая квартира), то неделями увлажнители фигачили, а влажность нагнать не могли (меньше 40% при требуемых 70). Тазы ставили. Если интерьером предусмотрены были аквариумы наполняли их и оставляли открытыми. После прекращения активного увлажнения влажность падала за 1 день.Но это все сказки из раздела "пожелтеет и отвалится", не верьте. Посмотрите еще видосики на Ютьюбе. "Они сеют умное, доброе, вечное" (с)