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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 8404840584068407

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.3 5 70
1. Не вище 900
10%
7
2. 901 - 1050
4%
3
3. 1050 - 1200
11%
8
4. 1201 - 1300
10%
7
5. 1301 - 1400
13%
9
6. 1401 - 1500
20%
14
7. 1501 - 1650
13%
9
8. 1651 - 1800
9%
6
9. Більше 1800
10%
7
Всього голосів : 70
Повідомлення Додано: Нед 29 сер, 2021 21:33

  rjkz написав:
  airmax78 написав:
  rjkz написав: Я столько раз сам мерял влажность на объектах с овноблоком - каждый раз проблема с тем как его поднять, если объект большой и еще и не один этаж (дом или многоуровневая квартира), то неделями увлажнители фигачили, а влажность нагнать не могли (меньше 40% при требуемых 70). Тазы ставили. Если интерьером предусмотрены были аквариумы наполняли их и оставляли открытыми. После прекращения активного увлажнения влажность падала за 1 день.

Читал как один очень набожный новый русский в квартире из газоблока, отравившись паленой водкой, просто мумифицировался. РПЦ МП причислила его к лику святых, мощи в сейчасв храме Христа Спасителя лежат. Святой Вован.


Не понял к чему это, очевидно тонкий английский...пардон, одесский юмор.

Это случай, подтверждающий что в говноблоке настолько низкая влажность, что если бы из них строили пирамиды - фараонов не надо было бы потрошить и в тряпки заворачивать.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Нед 29 сер, 2021 21:35

  Мизантрóп написав:
  stas_rst написав:таке скромне питання - будинки на Верховинній і Львівській, що напроти автосалону Інфініті на м.Житомирській - щось варте уваги чи таке собі ?

Звісно,центр СНІДу поруч,публіка бродяча.Святошин одним словом

Пригадую, мова йшла на релокацію в центр, а тут м.Житомирська.
Як так?
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Повідомлення Додано: Нед 29 сер, 2021 21:38

  stas_rst написав:
  Мизантрóп написав:Звісно,центр СНІДу поруч,публіка бродяча.

а без сарказму ? :) ваші варіанти ?
2К до 80-90 Куо, правий берег, забудова першої декади 2000-х теж маст хев.


дались вам те просеки)
гляньте чуть южнее, голосеево-теремки-вднх
там и линия метро повеселее, да и вообще
имхо
Востаннє редагувалось kingkongovets в Нед 29 сер, 2021 21:39, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 29 сер, 2021 21:38

  stas_rst написав:
  Мизантрóп написав:Звісно,центр СНІДу поруч,публіка бродяча.

а без сарказму ? :) ваші варіанти ?
2К до 80-90 Куо, правий берег, забудова першої декади 2000-х теж маст хев.

правий берег - верна мысля,но надо ещё грошей,это ж правый берег :wink: + метро.
Л-Локейшн
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Нед 29 сер, 2021 21:40

kingkongovets прийнято ... дякую!
stas_rst
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Повідомлення Додано: Нед 29 сер, 2021 21:42

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Мизантрóп написав:верна мысля,но надо ещё грошей,это ж правый берег + метро.

грошей є, але є і різні варіанти їх потратити :)
тому планка без іпотек і котлованів - 90Куо
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Повідомлення Додано: Нед 29 сер, 2021 21:43

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

сегодня проведал знакомого старика-полковника в военном госпитале Ирпеши,что у 11 линии.Домчали минут за 25 от Цирка по варшавке,назад за 20.Но это сегодня...Кормят говорит нормально,но мало.Велел ему крепиться без нас неделю))
Райончик ничё так,сосны корабельные,но завтра с утра там хана бедолагам,при том что у первого поворота.
снова Л-локейшн :wink:
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Повідомлення Додано: Нед 29 сер, 2021 21:52

  stas_rst написав:
  Мизантрóп написав:верна мысля,но надо ещё грошей,это ж правый берег + метро.

грошей є, але є і різні варіанти їх потратити :)

Розумно-зайвих нема.Шукайте,хай щастить Вам :!:
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Нед 29 сер, 2021 21:55

  rjkz написав:
1. Когда ломается лифт, в течении 15 минут приходит лифтер и запускает.
Когда-то ломались часто, но в 2013 ЖЭК поставил обе новые (не бу, как обычно ЖЭКи делают) машины - теперь только бывает выбивает автоматика (там есть несколько разных типов систем безопасности - разные для разных целей, одни срабатывают при перепаде напряжения (электроника), другие (механика)от того-же могут срабатывать - ограничитель скорости. Лифтеры лучше расскажут.
2. Да, мне тоже нравятся чистые и ухоженные МОПы. Я вообще люблю недвижимость. В том числе поэтому и выбрал профессию и профильное образование. Но не ее одну и не навязываю свои вкусы окружающим. Если Вы обратили внимание, я не рекламирую ни объекты ни какие-либо группы признаков, которые харатеризуют тот или иной класс недвижимости. Хотя предпочтения имею - недвига 00-х. Писал почему. Имеют право на существование все безопасные и безвредные технологии строительства. Остальное - дело рынка. А не только то, что выгодно в данный момент кому-то.
3. АППС - украинская панель, со своими достоинствами и недостатками. Как строитель, недостатки знал заранее и принял меры к их минимизации на моменте строительства, поэтому там "панель" не имеет того негатива, который обычно несет это слово. Веник - пенопластовый овноблок. Я не живу ни в одном ни в другом. Это просто вложение.
АППС - архиудачное, Веник - пройоп, но уже возвращает деньги. Откровенно говоря, при всех недостатках АППСа, у него по сравнию с новостроями последних лет столько преимушеств, что я-бы не стал его продавать просто потому, что если когда-то доведется искать нечто подобное, то рискую не найти. Но это на мой вкус, я его не навязываю никому другому.


АППС кращий будинок і такого більше не купить

https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%90% ... 0%BE%D0%B2)


Так смішно на цій гілці ще не тролити:-)

https://domik.ua/poleznoe/photoalbum/ki ... a-156.html

АППС це шедевр наших будівельників.
Руки рубать за такі шедеври
Востаннє редагувалось Первый в Нед 29 сер, 2021 22:00, всього редагувалось 1 раз.
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