rjkz написав:

1. Когда ломается лифт, в течении 15 минут приходит лифтер и запускает.Когда-то ломались часто, но в 2013 ЖЭК поставил обе новые (не бу, как обычно ЖЭКи делают) машины - теперь только бывает выбивает автоматика (там есть несколько разных типов систем безопасности - разные для разных целей, одни срабатывают при перепаде напряжения (электроника), другие (механика)от того-же могут срабатывать - ограничитель скорости. Лифтеры лучше расскажут.2. Да, мне тоже нравятся чистые и ухоженные МОПы. Я вообще люблю недвижимость. В том числе поэтому и выбрал профессию и профильное образование. Но не ее одну и не навязываю свои вкусы окружающим. Если Вы обратили внимание, я не рекламирую ни объекты ни какие-либо группы признаков, которые харатеризуют тот или иной класс недвижимости. Хотя предпочтения имею - недвига 00-х. Писал почему. Имеют право на существование все безопасные и безвредные технологии строительства. Остальное - дело рынка. А не только то, что выгодно в данный момент кому-то.3. АППС - украинская панель, со своими достоинствами и недостатками. Как строитель, недостатки знал заранее и принял меры к их минимизации на моменте строительства, поэтому там "панель" не имеет того негатива, который обычно несет это слово. Веник - пенопластовый овноблок. Я не живу ни в одном ни в другом. Это просто вложение.АППС - архиудачное, Веник - пройоп, но уже возвращает деньги. Откровенно говоря, при всех недостатках АППСа, у него по сравнию с новостроями последних лет столько преимушеств, что я-бы не стал его продавать просто потому, что если когда-то доведется искать нечто подобное, то рискую не найти. Но это на мой вкус, я его не навязываю никому другому.