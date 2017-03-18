Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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rjkz написав: Я столько раз сам мерял влажность на объектах с овноблоком - каждый раз проблема с тем как его поднять, если объект большой и еще и не один этаж (дом или многоуровневая квартира), то неделями увлажнители фигачили, а влажность нагнать не могли (меньше 40% при требуемых 70). Тазы ставили. Если интерьером предусмотрены были аквариумы наполняли их и оставляли открытыми. После прекращения активного увлажнения влажность падала за 1 день.
Читал как один очень набожный новый русский в квартире из газоблока, отравившись паленой водкой, просто мумифицировался. РПЦ МП причислила его к лику святых, мощи в сейчасв храме Христа Спасителя лежат. Святой Вован.
Не понял к чему это, очевидно тонкий английский...пардон, одесский юмор.
Это случай, подтверждающий что в говноблоке настолько низкая влажность, что если бы из них строили пирамиды - фараонов не надо было бы потрошить и в тряпки заворачивать.
сегодня проведал знакомого старика-полковника в военном госпитале Ирпеши,что у 11 линии.Домчали минут за 25 от Цирка по варшавке,назад за 20.Но это сегодня...Кормят говорит нормально,но мало.Велел ему крепиться без нас неделю)) Райончик ничё так,сосны корабельные,но завтра с утра там хана бедолагам,при том что у первого поворота. снова Л-локейшн
rjkz написав: 1. Когда ломается лифт, в течении 15 минут приходит лифтер и запускает. Когда-то ломались часто, но в 2013 ЖЭК поставил обе новые (не бу, как обычно ЖЭКи делают) машины - теперь только бывает выбивает автоматика (там есть несколько разных типов систем безопасности - разные для разных целей, одни срабатывают при перепаде напряжения (электроника), другие (механика)от того-же могут срабатывать - ограничитель скорости. Лифтеры лучше расскажут. 2. Да, мне тоже нравятся чистые и ухоженные МОПы. Я вообще люблю недвижимость. В том числе поэтому и выбрал профессию и профильное образование. Но не ее одну и не навязываю свои вкусы окружающим. Если Вы обратили внимание, я не рекламирую ни объекты ни какие-либо группы признаков, которые харатеризуют тот или иной класс недвижимости. Хотя предпочтения имею - недвига 00-х. Писал почему. Имеют право на существование все безопасные и безвредные технологии строительства. Остальное - дело рынка. А не только то, что выгодно в данный момент кому-то. 3. АППС - украинская панель, со своими достоинствами и недостатками. Как строитель, недостатки знал заранее и принял меры к их минимизации на моменте строительства, поэтому там "панель" не имеет того негатива, который обычно несет это слово. Веник - пенопластовый овноблок. Я не живу ни в одном ни в другом. Это просто вложение. АППС - архиудачное, Веник - пройоп, но уже возвращает деньги. Откровенно говоря, при всех недостатках АППСа, у него по сравнию с новостроями последних лет столько преимушеств, что я-бы не стал его продавать просто потому, что если когда-то доведется искать нечто подобное, то рискую не найти. Но это на мой вкус, я его не навязываю никому другому.