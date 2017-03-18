Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
rjkz написав:Откровенно говоря, при всех недостатках АППСа, у него по сравнию с новостроями последних лет столько преимушест
перечислите преимущества? "последних лет" это сколько?
1. Этажность. 16 против 25+ 2. по 4 квартиры на этаже. 3. большая, хоть и бестолковая придомовая. 4. шикарный вид из окон верхних этажей, выходящих на юг. То есть 2к. 5. удачная планировка 19+16 и 12 (было-бы больше - было-бы лучше) кухня, 4,5м2 ванная, холл метров 8-10. а не 9, 10и 11 комнаты в рекламируемом рыбольском, еоторый "он прекрасен" (с). Как для арендной квартиры - не плохо, не так-ли? 6. метров 100 до парка (да, сейчас не лучшие у него времена, а при черновецком его причипурили и содержали достойно, но кто знает как будет дальше) и далеко от дороги настолько, что шума нет даже при открытых окнах. Рядом уникальный Сырецкий дендропарк - это нечто особенного. 7. Во всем доме от застройщика окна с немецким профилем - тогда в Украину еще везли, а не тут делали. Не Шуко, но тоже ничего. 8. Минут 20 до метро пешкарусом, минуты 3 на машине. 9. Благодаря соседству с районом хрущей, куча детских садов, ДШМ, высокорейтинговая 172 гимназия. 10. минут 7 на машине до Лавины, Ашана, Новуса, Ёпа. Минут 10-15 пехом до Мегамаркета, который возле Файны. Всякие форы-сильпо-атб. В общем, "он прекрасен" . Шучу. Недостатков тоже хватает, куда без них.
"Последних лет" - это когда после кризиса 2008 начали искать пути удешевления строительства - овноблок позволил очень много экономить на конструктиве, растет этажность, количество квартир на этаже и нагрузка на лифты. множество 1к под аренду создает напряги для собственного проживания.
Унуноктий написав:у меня дом из овноблока, наружніе 30 см внутрение 20 см.... чем мне єто грозит?
Купите увлажнители воздуха, контролируйте влажность. Потом посмотрите. Кстати, не хочу критиковать, но по фотке, создалось впечатление, что без подвала. Не так-ли?
да, без подвала. Это недостаток?
Для меня -да. Подвал работает как тепловой насос сам по себе - зимой не даст дому промерзнуть даже без отопления, летом - дает прохладу. Отсекает от жилых помещений сырость и капиллярный подъем грунтовых вод. Это удобный функционал для хознужд и техпомещений. Но это очень увеличивает стоимость строительства. А так, да - очень недорого можно построить дом без подвала и газоблока. Я не критикую, если Вам норм - на здоровье.
airmax78 написав:Читал как один очень набожный новый русский в квартире из газоблока, отравившись паленой водкой, просто мумифицировался. РПЦ МП причислила его к лику святых, мощи в сейчасв храме Христа Спасителя лежат. Святой Вован.
Не понял к чему это, очевидно тонкий английский...пардон, одесский юмор.
Это случай, подтверждающий что в говноблоке настолько низкая влажность, что если бы из них строили пирамиды - фараонов не надо было бы потрошить и в тряпки заворачивать.
А, в этом смысле... Да, такая низкая влажность очень пагубно сказывается на местном имуннитете и на коже. Кроме того, может привести к сгущиванию крови и опасности инсультов, особенно у людей в возрасте.
rjkz написав: 1. Когда ломается лифт, в течении 15 минут приходит лифтер и запускает. Когда-то ломались часто, но в 2013 ЖЭК поставил обе новые (не бу, как обычно ЖЭКи делают) машины - теперь только бывает выбивает автоматика (там есть несколько разных типов систем безопасности - разные для разных целей, одни срабатывают при перепаде напряжения (электроника), другие (механика)от того-же могут срабатывать - ограничитель скорости. Лифтеры лучше расскажут. 2. Да, мне тоже нравятся чистые и ухоженные МОПы. Я вообще люблю недвижимость. В том числе поэтому и выбрал профессию и профильное образование. Но не ее одну и не навязываю свои вкусы окружающим. Если Вы обратили внимание, я не рекламирую ни объекты ни какие-либо группы признаков, которые харатеризуют тот или иной класс недвижимости. Хотя предпочтения имею - недвига 00-х. Писал почему. Имеют право на существование все безопасные и безвредные технологии строительства. Остальное - дело рынка. А не только то, что выгодно в данный момент кому-то. 3. АППС - украинская панель, со своими достоинствами и недостатками. Как строитель, недостатки знал заранее и принял меры к их минимизации на моменте строительства, поэтому там "панель" не имеет того негатива, который обычно несет это слово. Веник - пенопластовый овноблок. Я не живу ни в одном ни в другом. Это просто вложение. АППС - архиудачное, Веник - пройоп, но уже возвращает деньги. Откровенно говоря, при всех недостатках АППСа, у него по сравнию с новостроями последних лет столько преимушеств, что я-бы не стал его продавать просто потому, что если когда-то доведется искать нечто подобное, то рискую не найти. Но это на мой вкус, я его не навязываю никому другому.
АППС це шедевр наших будівельників. Руки рубать за такі шедеври
Он не "кращий" - он нормальный. Ценителям мопов - не годится. Остальным - норм. Я-же не писал, что АППС -не купить, а АППС-люкс с необходимым набором опций, некоторые из которых возможны только при тюнинговании на этапе строительства. Расслабься.
airmax78 написав:Первый там очень уютные планировки и влажность в полном порядке. Иногда даже слишком.
"Прикинь". Планировка как в ЯГ, но в АППС. Чем ЯГ лучше? МОПами? кажется и они там не на высоте. Вид до горизонта, в той квартире ЯГ - в стену соседнего дома. Локейшн? Когда в 2008 я там только почти закончил ремонт, до аренды приезжали бывшие (побили горшки на фоне расейской агрессии) друзья из мацквы. Офигели, когда после 20 минут прогулки по парку и 15 минут на метро оказались на Золотых Воротах "У вас квартира в самом центре?" Стоит-ли работать на пол-жизни дольше, чтобы купить себе хату на полчаса ближе к центру?
Востаннє редагувалось rjkz в Нед 29 сер, 2021 23:24, всього редагувалось 1 раз.
airmax78 написав:Это случай, подтверждающий что в говноблоке настолько низкая влажность, что если бы из них строили пирамиды - фараонов не надо было бы потрошить и в тряпки заворачивать.
А, в этом смысле... Да, такая низкая влажность очень пагубно сказывается на местном имуннитете и на коже. Кроме того, может привести к сгущиванию крови и опасности инсультов, особенно у людей в возрасте.
Окроплю святой водой перед вселением. Должно помочь. PS Я специально сделаю замеры влажности когда закончат малярные работы (а то скажут, что влажность искусственно завышена)
Востаннє редагувалось airmax78 в Нед 29 сер, 2021 23:16, всього редагувалось 1 раз.
airmax78 написав:Это случай, подтверждающий что в говноблоке настолько низкая влажность, что если бы из них строили пирамиды - фараонов не надо было бы потрошить и в тряпки заворачивать.
А, в этом смысле... Да, такая низкая влажность очень пагубно сказывается на местном имуннитете и на коже. Кроме того, может привести к сгущиванию крови и опасности инсультов, особенно у людей в возрасте.
Окроплю святой водой перед вселением. Должно помочь. PS Я специально сделаю замеры влажности когда закончат малярные работы (а то скажут, что влажность искусственно завышена)
Всенепременно. Еще говорят надо совершить намаз, сделать обрезание (только не очень коротко), помолиться Будде, засунуть записку в Стену Плача, запустить 10 тысяч кошек и плюнуть через левое плечо (слюны побольше - вдруг там я буду стоять, чтобы наверняка).