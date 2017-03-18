Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Унуноктий написав:6 гигов ОЗУ но прикол в том что айфон был прорывом на 2 голові выше 15 лет назад... но когда то и нокия была зе бест... доля айфонов на рынке неумолимо падает, но это наверное потому что потребитель глупеет и ничего не понимает)
Нужно отдать должное фото у них на высоте. У них есть своя аудитория в мире и им этого хватает. К сожалению скидок для бедных стран нет и цена везде +- одинаковая, поэтому наш народ найдет 102 причины почему айфон гвно а чайнафон за 9500 лучше. Кстати недавно пиксель рассматривал от Гугла, довольно понравился
это ты ещё нормального хуавея не видел, по сравнению с ним айфон свистоперделка
Всегда интересовало почему вот на Мерседес не гонят, а на айфоны да. Айфон это мерс мобильных телефонов.
hume написав: Нужно отдать должное фото у них на высоте. У них есть своя аудитория в мире и им этого хватает. К сожалению скидок для бедных стран нет и цена везде +- одинаковая, поэтому наш народ найдет 102 причины почему айфон гвно а чайнафон за 9500 лучше. Кстати недавно пиксель рассматривал от Гугла, довольно понравился
это ты ещё нормального хуавея не видел, по сравнению с ним айфон свистоперделка
Всегда интересовало почему вот на Мерседес не гонят, а на айфоны да. Айфон это мерс мобильных телефонов.
Состоявшиеся люди покупают мерседесы, БМВ, АУДИ и тд, основываясь на потребительских свойствах и надежности. ПОкупатели яфонов покупают результат пиара. Да, он относительно качественнен. Без этого не получилось -бы парить по двойной+ цене от конкурентов. И его покупатели не всегда умственно окрепшие люди. Скорей дань моде, которая есть результат пиара. И это присуще ряду комплексов ряда здесь активно рекламируемых застройщиков. И есть таки разница в покупке полезной, но не незаменимой игрущки итранспортного средства от надежности которого зависит здоровье и жизнь.