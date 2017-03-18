Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Унуноктий написав:6 гигов ОЗУ но прикол в том что айфон был прорывом на 2 голові выше 15 лет назад... но когда то и нокия была зе бест... доля айфонов на рынке неумолимо падает, но это наверное потому что потребитель глупеет и ничего не понимает)
Нужно отдать должное фото у них на высоте. У них есть своя аудитория в мире и им этого хватает. К сожалению скидок для бедных стран нет и цена везде +- одинаковая, поэтому наш народ найдет 102 причины почему айфон гвно а чайнафон за 9500 лучше. Кстати недавно пиксель рассматривал от Гугла, довольно понравился
это ты ещё нормального хуавея не видел, по сравнению с ним айфон свистоперделка
Всегда интересовало почему вот на Мерседес не гонят, а на айфоны да. Айфон это мерс мобильных телефонов.
hume написав: Нужно отдать должное фото у них на высоте. У них есть своя аудитория в мире и им этого хватает. К сожалению скидок для бедных стран нет и цена везде +- одинаковая, поэтому наш народ найдет 102 причины почему айфон гвно а чайнафон за 9500 лучше. Кстати недавно пиксель рассматривал от Гугла, довольно понравился
это ты ещё нормального хуавея не видел, по сравнению с ним айфон свистоперделка
Всегда интересовало почему вот на Мерседес не гонят, а на айфоны да. Айфон это мерс мобильных телефонов.
Состоявшиеся люди покупают мерседесы, БМВ, АУДИ и тд, основываясь на потребительских свойствах и надежности. ПОкупатели яфонов покупают результат пиара. Да, он относительно качественнен. Без этого не получилось -бы парить по двойной+ цене от конкурентов. И его покупатели не всегда умственно окрепшие люди. Скорей дань моде, которая есть результат пиара. И это присуще ряду комплексов ряда здесь активно рекламируемых застройщиков. И есть таки разница в покупке полезной, но не незаменимой игрущки итранспортного средства от надежности которого зависит здоровье и жизнь.
Да уж... Совсем не ради понтов покупают состоявшиеся люди бмв, ауди и мерседесы. Именно о надежности думают. Ведь о надежности современных БМВ и Мерседесов ходят легенды. Хорошо хоть Рейндж Роверы из-за надежности не покупают. Короче - айфон - это понты. БМВ - состоявшиеся люди из-за потребительских свойств и надежности. Главное не перепутать.
rjkz написав:2. Да, мне тоже нравятся чистые и ухоженные МОПы. Я вообще люблю недвижимость. В том числе поэтому и выбрал профессию и профильное образование. Но не ее одну и не навязываю свои вкусы окружающим. Если Вы обратили внимание, я не рекламирую ни объекты ни какие-либо группы признаков, которые харатеризуют тот или иной класс недвижимости. Хотя предпочтения имею - недвига 00-х. Писал почему. Имеют право на существование все безопасные и безвредные технологии строительства. Остальное - дело рынка. А не только то, что выгодно в данный момент кому-то. 3. АППС - украинская панель, со своими достоинствами и недостатками. Как строитель, недостатки знал заранее и принял меры к их минимизации на моменте строительства, поэтому там "панель" не имеет того негатива, который обычно несет это слово. Веник - пенопластовый овноблок. Я не живу ни в одном ни в другом. Это просто вложение. АППС - архиудачное, Веник - пройоп, но уже возвращает деньги. Откровенно говоря, при всех недостатках АППСа, у него по сравнию с новостроями последних лет столько преимушеств, что я-бы не стал его продавать просто потому, что если когда-то доведется искать нечто подобное, то рискую не найти. Но это на мой вкус, я его не навязываю никому другому.
Случайно, вы не в курсе насчет аналогичного в Одессе, имеется ввиду более менее качественное, без лишних понтов, построенное в 200х, на что стоило бы обратить внимание ? Точнее, где или хотя-бы какие стройкомпании строили ? Можно (даже лучше) в ЛС. Спасибо.