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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 8406840784088409

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.3 5 70
1. Не вище 900
10%
7
2. 901 - 1050
4%
3
3. 1050 - 1200
11%
8
4. 1201 - 1300
10%
7
5. 1301 - 1400
13%
9
6. 1401 - 1500
20%
14
7. 1501 - 1650
13%
9
8. 1651 - 1800
9%
6
9. Більше 1800
10%
7
Всього голосів : 70
Повідомлення Додано: Нед 29 сер, 2021 23:34

Київ…таке зараз біля River mall…місцеві кажуть, що будматеріали і відходи від будівництва просто скидалися в воду
Тепер від водойми стоїть сильний сморід, який чутно навіть через закрите вікно в радіусі 1 км…
https://www.facebook.com/tv.company.mag ... 2659050646
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Нед 29 сер, 2021 23:35

  Унуноктий написав:
  hume написав:
  Унуноктий написав:6 гигов ОЗУ
но прикол в том что айфон был прорывом на 2 голові выше 15 лет назад... но когда то и нокия была зе бест...
доля айфонов на рынке неумолимо падает, но это наверное потому что потребитель глупеет и ничего не понимает)

Нужно отдать должное фото у них на высоте. У них есть своя аудитория в мире и им этого хватает. К сожалению скидок для бедных стран нет и цена везде +- одинаковая, поэтому наш народ найдет 102 причины почему айфон гвно а чайнафон за 9500 лучше. Кстати недавно пиксель рассматривал от Гугла, довольно понравился

это ты ещё нормального хуавея не видел, по сравнению с ним айфон свистоперделка


Всегда интересовало почему вот на Мерседес не гонят, а на айфоны да.
Айфон это мерс мобильных телефонов.
Voistov
 
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Повідомлення Додано: Нед 29 сер, 2021 23:59

  Voistov написав:
  Унуноктий написав:
  hume написав: Нужно отдать должное фото у них на высоте. У них есть своя аудитория в мире и им этого хватает. К сожалению скидок для бедных стран нет и цена везде +- одинаковая, поэтому наш народ найдет 102 причины почему айфон гвно а чайнафон за 9500 лучше. Кстати недавно пиксель рассматривал от Гугла, довольно понравился

это ты ещё нормального хуавея не видел, по сравнению с ним айфон свистоперделка


Всегда интересовало почему вот на Мерседес не гонят, а на айфоны да.
Айфон это мерс мобильных телефонов.


Состоявшиеся люди покупают мерседесы, БМВ, АУДИ и тд, основываясь на потребительских свойствах и надежности.
ПОкупатели яфонов покупают результат пиара. Да, он относительно качественнен. Без этого не получилось -бы парить по двойной+ цене от конкурентов. И его покупатели не всегда умственно окрепшие люди. Скорей дань моде, которая есть результат пиара. И это присуще ряду комплексов ряда здесь активно рекламируемых застройщиков.
И есть таки разница в покупке полезной, но не незаменимой игрущки итранспортного средства от надежности которого зависит здоровье и жизнь.
rjkz
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Повідомлення Додано: Пон 30 сер, 2021 00:16

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Да уж... Совсем не ради понтов покупают состоявшиеся люди бмв, ауди и мерседесы. Именно о надежности думают. Ведь о надежности современных БМВ и Мерседесов ходят легенды. Хорошо хоть Рейндж Роверы из-за надежности не покупают. Короче - айфон - это понты. БМВ - состоявшиеся люди из-за потребительских свойств и надежности. Главное не перепутать.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 сер, 2021 00:58

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  rjkz написав:2. Да, мне тоже нравятся чистые и ухоженные МОПы. Я вообще люблю недвижимость. В том числе поэтому и выбрал профессию и профильное образование. Но не ее одну и не навязываю свои вкусы окружающим. Если Вы обратили внимание, я не рекламирую ни объекты ни какие-либо группы признаков, которые харатеризуют тот или иной класс недвижимости. Хотя предпочтения имею - недвига 00-х. Писал почему. Имеют право на существование все безопасные и безвредные технологии строительства. Остальное - дело рынка. А не только то, что выгодно в данный момент кому-то.
3. АППС - украинская панель, со своими достоинствами и недостатками. Как строитель, недостатки знал заранее и принял меры к их минимизации на моменте строительства, поэтому там "панель" не имеет того негатива, который обычно несет это слово. Веник - пенопластовый овноблок. Я не живу ни в одном ни в другом. Это просто вложение.
АППС - архиудачное, Веник - пройоп, но уже возвращает деньги. Откровенно говоря, при всех недостатках АППСа, у него по сравнию с новостроями последних лет столько преимушеств, что я-бы не стал его продавать просто потому, что если когда-то доведется искать нечто подобное, то рискую не найти. Но это на мой вкус, я его не навязываю никому другому.


Случайно, вы не в курсе насчет аналогичного в Одессе, имеется ввиду более менее качественное, без лишних понтов, построенное в 200х, на что стоило бы обратить внимание ? Точнее, где или хотя-бы какие стройкомпании строили ?
Можно (даже лучше) в ЛС. Спасибо.
Alex2007
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