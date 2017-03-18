Додано: Пон 30 сер, 2021 07:03

Denik написав: Я тоже уже постил.

Denik писал(а):

Дуже толкова стаття про Kyiv City Express

https://cfts.org.ua/articles/stadler_id ... 835/125855

Я тоже уже постил.Denik писал(а):Дуже толкова стаття про Kyiv City Express... 835/125855

не нашел в той рекламной статейке упоминание про запуск электрички конкретно на вышгород конкретно в 2022ом, там вообще лишь о намерениях и достаточно обтекаемопо крайней мере экспресс на борисполь был в свое время построен и запущен достаточно бодро, правда еще предыдущей властьюво всем остальном - просто посмотримлично я будущего видеть не умею, но очень сомневаюсь, что его умеете видеть вы, либо кто то ещезы; кстати вы сами то ту статейку перечитайте внимательнее - упоминания о скорости 120 км/ч+ там нет, сам представитель штадлера осторожно говорит "думаю, шо меньше 100 км/ч", а на недавней выставке уз представила кроме единственного флирта еще и массу отремонтированного ископаемого хлама, на который возлагаются большие надеждыдумаю вы не столь хорошо владеете вопросом, как хотите это продемонстрироватьна этом оффтоп о шрт предлагаю закрыватьна слове "посмотрим", в смысле