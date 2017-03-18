Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Унуноктий написав:6 гигов ОЗУ но прикол в том что айфон был прорывом на 2 голові выше 15 лет назад... но когда то и нокия была зе бест... доля айфонов на рынке неумолимо падает, но это наверное потому что потребитель глупеет и ничего не понимает)
Нужно отдать должное фото у них на высоте. У них есть своя аудитория в мире и им этого хватает. К сожалению скидок для бедных стран нет и цена везде +- одинаковая, поэтому наш народ найдет 102 причины почему айфон гвно а чайнафон за 9500 лучше. Кстати недавно пиксель рассматривал от Гугла, довольно понравился
это ты ещё нормального хуавея не видел, по сравнению с ним айфон свистоперделка
Всегда интересовало почему вот на Мерседес не гонят, а на айфоны да. Айфон это мерс мобильных телефонов.
hume написав: Нужно отдать должное фото у них на высоте. У них есть своя аудитория в мире и им этого хватает. К сожалению скидок для бедных стран нет и цена везде +- одинаковая, поэтому наш народ найдет 102 причины почему айфон гвно а чайнафон за 9500 лучше. Кстати недавно пиксель рассматривал от Гугла, довольно понравился
это ты ещё нормального хуавея не видел, по сравнению с ним айфон свистоперделка
Всегда интересовало почему вот на Мерседес не гонят, а на айфоны да. Айфон это мерс мобильных телефонов.
Состоявшиеся люди покупают мерседесы, БМВ, АУДИ и тд, основываясь на потребительских свойствах и надежности. ПОкупатели яфонов покупают результат пиара. Да, он относительно качественнен. Без этого не получилось -бы парить по двойной+ цене от конкурентов. И его покупатели не всегда умственно окрепшие люди. Скорей дань моде, которая есть результат пиара. И это присуще ряду комплексов ряда здесь активно рекламируемых застройщиков. И есть таки разница в покупке полезной, но не незаменимой игрущки итранспортного средства от надежности которого зависит здоровье и жизнь.
Да уж... Совсем не ради понтов покупают состоявшиеся люди бмв, ауди и мерседесы. Именно о надежности думают. Ведь о надежности современных БМВ и Мерседесов ходят легенды. Хорошо хоть Рейндж Роверы из-за надежности не покупают. Короче - айфон - это понты. БМВ - состоявшиеся люди из-за потребительских свойств и надежности. Главное не перепутать.
rjkz написав:2. Да, мне тоже нравятся чистые и ухоженные МОПы. Я вообще люблю недвижимость. В том числе поэтому и выбрал профессию и профильное образование. Но не ее одну и не навязываю свои вкусы окружающим. Если Вы обратили внимание, я не рекламирую ни объекты ни какие-либо группы признаков, которые харатеризуют тот или иной класс недвижимости. Хотя предпочтения имею - недвига 00-х. Писал почему. Имеют право на существование все безопасные и безвредные технологии строительства. Остальное - дело рынка. А не только то, что выгодно в данный момент кому-то. 3. АППС - украинская панель, со своими достоинствами и недостатками. Как строитель, недостатки знал заранее и принял меры к их минимизации на моменте строительства, поэтому там "панель" не имеет того негатива, который обычно несет это слово. Веник - пенопластовый овноблок. Я не живу ни в одном ни в другом. Это просто вложение. АППС - архиудачное, Веник - пройоп, но уже возвращает деньги. Откровенно говоря, при всех недостатках АППСа, у него по сравнию с новостроями последних лет столько преимушеств, что я-бы не стал его продавать просто потому, что если когда-то доведется искать нечто подобное, то рискую не найти. Но это на мой вкус, я его не навязываю никому другому.
Случайно, вы не в курсе насчет аналогичного в Одессе, имеется ввиду более менее качественное, без лишних понтов, построенное в 200х, на что стоило бы обратить внимание ? Точнее, где или хотя-бы какие стройкомпании строили ? Можно (даже лучше) в ЛС. Спасибо.
Но 2022 - слишком оптимистично, так как: - нужно предусмотреть финансирование в бюджете; - нужно спроектировать изготовить и испытать поезд под высокие платформы, а не Stadler Flirt; - нужно переложить весь путь, возможно где-то спрямив кривые, так как надо 120 км/час. - нужно сделать электрификацию. С последним особые проблемы, так как сейчас самой УЗ + за бюджетные деньги делается/планируется слишком много проектов: Ковель-Изов Житомир-Новоград-Волынский Калиновка-Васильков Сухолесы-Узин Смела-Черкасы Николаев-Долинская Колосовка-Николаев 2-ой путь в порт Южный 2-ой путь Гребенка-Полтава Новомосковск-Красноград + про то что я заикался, хотябы 3-ий главный путь Калиновка-Вишневое
Причем у самой УЗ самая большая потребность это Николаев-Долинская для вывоза растущего объема экспорта зерна.
Вообщем, Kyiv City Express - полноценно реально запустить (все чего наобещали) только в 2023-2024 перед выборами.
rjkz написав:2. Да, мне тоже нравятся чистые и ухоженные МОПы. Я вообще люблю недвижимость. В том числе поэтому и выбрал профессию и профильное образование. Но не ее одну и не навязываю свои вкусы окружающим. Если Вы обратили внимание, я не рекламирую ни объекты ни какие-либо группы признаков, которые харатеризуют тот или иной класс недвижимости. Хотя предпочтения имею - недвига 00-х. Писал почему. Имеют право на существование все безопасные и безвредные технологии строительства. Остальное - дело рынка. А не только то, что выгодно в данный момент кому-то. 3. АППС - украинская панель, со своими достоинствами и недостатками. Как строитель, недостатки знал заранее и принял меры к их минимизации на моменте строительства, поэтому там "панель" не имеет того негатива, который обычно несет это слово. Веник - пенопластовый овноблок. Я не живу ни в одном ни в другом. Это просто вложение. АППС - архиудачное, Веник - пройоп, но уже возвращает деньги. Откровенно говоря, при всех недостатках АППСа, у него по сравнию с новостроями последних лет столько преимушеств, что я-бы не стал его продавать просто потому, что если когда-то доведется искать нечто подобное, то рискую не найти. Но это на мой вкус, я его не навязываю никому другому.
Случайно, вы не в курсе насчет аналогичного в Одессе, имеется ввиду более менее качественное, без лишних понтов, построенное в 200х, на что стоило бы обратить внимание ? Точнее, где или хотя-бы какие стройкомпании строили ? Можно (даже лучше) в ЛС. Спасибо.
airmax78 написав:Да уж... Совсем не ради понтов покупают состоявшиеся люди бмв, ауди и мерседесы. Именно о надежности думают. Ведь о надежности современных БМВ и Мерседесов ходят легенды. Хорошо хоть Рейндж Роверы из-за надежности не покупают. Короче - айфон - это понты. БМВ - состоявшиеся люди из-за потребительских свойств и надежности. Главное не перепутать.
Какая глубина мысли. Просто глубина глубин. Я склоняюсь перед ВАШИМИ аналитическими способностями. "Нет ничего невозможного для человека ...с интеллектом" (с)
airmax78 написав:Первый там очень уютные планировки и влажность в полном порядке. Иногда даже слишком.
Це до питання чому у нас будуть омно. Патамамушо АППС панель стіною це найкращий будинок по рейтингу людей, які думають що вони будівельники. Не здивуюся якщо поважний форумчанин ще й грамоту отримав за якийсь вузол в даному «шедеврі».
Востаннє редагувалось Первый в Пон 30 сер, 2021 07:12, всього редагувалось 1 раз.
не нашел в той рекламной статейке упоминание про запуск электрички конкретно на вышгород конкретно в 2022ом, там вообще лишь о намерениях и достаточно обтекаемо по крайней мере экспресс на борисполь был в свое время построен и запущен достаточно бодро, правда еще предыдущей властью во всем остальном - просто посмотрим лично я будущего видеть не умею, но очень сомневаюсь, что его умеете видеть вы, либо кто то еще
зы; кстати вы сами то ту статейку перечитайте внимательнее - упоминания о скорости 120 км/ч+ там нет, сам представитель штадлера осторожно говорит "думаю, шо меньше 100 км/ч", а на недавней выставке уз представила кроме единственного флирта еще и массу отремонтированного ископаемого хлама, на который возлагаются большие надежды думаю вы не столь хорошо владеете вопросом, как хотите это продемонстрировать на этом оффтоп о шрт предлагаю закрывать на слове "посмотрим", в смысле
Востаннє редагувалось kingkongovets в Пон 30 сер, 2021 07:14, всього редагувалось 2 разів.