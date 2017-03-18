RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 8407840884098410>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.3 5 70
1. Не вище 900
10%
7
2. 901 - 1050
4%
3
3. 1050 - 1200
11%
8
4. 1201 - 1300
10%
7
5. 1301 - 1400
13%
9
6. 1401 - 1500
20%
14
7. 1501 - 1650
13%
9
8. 1651 - 1800
9%
6
9. Більше 1800
10%
7
Всього голосів : 70
Повідомлення Додано: Нед 29 сер, 2021 23:34

Київ…таке зараз біля River mall…місцеві кажуть, що будматеріали і відходи від будівництва просто скидалися в воду
Тепер від водойми стоїть сильний сморід, який чутно навіть через закрите вікно в радіусі 1 км…
https://www.facebook.com/tv.company.mag ... 2659050646
kingkongovets
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9681
З нами з: 05.06.16
Подякував: 1306 раз.
Подякували: 2181 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 29 сер, 2021 23:35

  Унуноктий написав:
  hume написав:
  Унуноктий написав:6 гигов ОЗУ
но прикол в том что айфон был прорывом на 2 голові выше 15 лет назад... но когда то и нокия была зе бест...
доля айфонов на рынке неумолимо падает, но это наверное потому что потребитель глупеет и ничего не понимает)

Нужно отдать должное фото у них на высоте. У них есть своя аудитория в мире и им этого хватает. К сожалению скидок для бедных стран нет и цена везде +- одинаковая, поэтому наш народ найдет 102 причины почему айфон гвно а чайнафон за 9500 лучше. Кстати недавно пиксель рассматривал от Гугла, довольно понравился

это ты ещё нормального хуавея не видел, по сравнению с ним айфон свистоперделка


Всегда интересовало почему вот на Мерседес не гонят, а на айфоны да.
Айфон это мерс мобильных телефонов.
Voistov
 
Повідомлень: 105
З нами з: 15.02.21
Подякував: 30 раз.
Подякували: 23 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 29 сер, 2021 23:59

  Voistov написав:
  Унуноктий написав:
  hume написав: Нужно отдать должное фото у них на высоте. У них есть своя аудитория в мире и им этого хватает. К сожалению скидок для бедных стран нет и цена везде +- одинаковая, поэтому наш народ найдет 102 причины почему айфон гвно а чайнафон за 9500 лучше. Кстати недавно пиксель рассматривал от Гугла, довольно понравился

это ты ещё нормального хуавея не видел, по сравнению с ним айфон свистоперделка


Всегда интересовало почему вот на Мерседес не гонят, а на айфоны да.
Айфон это мерс мобильных телефонов.


Состоявшиеся люди покупают мерседесы, БМВ, АУДИ и тд, основываясь на потребительских свойствах и надежности.
ПОкупатели яфонов покупают результат пиара. Да, он относительно качественнен. Без этого не получилось -бы парить по двойной+ цене от конкурентов. И его покупатели не всегда умственно окрепшие люди. Скорей дань моде, которая есть результат пиара. И это присуще ряду комплексов ряда здесь активно рекламируемых застройщиков.
И есть таки разница в покупке полезной, но не незаменимой игрущки итранспортного средства от надежности которого зависит здоровье и жизнь.
rjkz
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12103
З нами з: 31.01.12
Подякував: 6132 раз.
Подякували: 3177 раз.
 
Профіль
2
2
1
Повідомлення Додано: Пон 30 сер, 2021 00:16

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Да уж... Совсем не ради понтов покупают состоявшиеся люди бмв, ауди и мерседесы. Именно о надежности думают. Ведь о надежности современных БМВ и Мерседесов ходят легенды. Хорошо хоть Рейндж Роверы из-за надежности не покупают. Короче - айфон - это понты. БМВ - состоявшиеся люди из-за потребительских свойств и надежности. Главное не перепутать.
airmax78
 
Повідомлень: 39490
З нами з: 25.10.12
Подякував: 935 раз.
Подякували: 4821 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 30 сер, 2021 00:58

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  rjkz написав:2. Да, мне тоже нравятся чистые и ухоженные МОПы. Я вообще люблю недвижимость. В том числе поэтому и выбрал профессию и профильное образование. Но не ее одну и не навязываю свои вкусы окружающим. Если Вы обратили внимание, я не рекламирую ни объекты ни какие-либо группы признаков, которые харатеризуют тот или иной класс недвижимости. Хотя предпочтения имею - недвига 00-х. Писал почему. Имеют право на существование все безопасные и безвредные технологии строительства. Остальное - дело рынка. А не только то, что выгодно в данный момент кому-то.
3. АППС - украинская панель, со своими достоинствами и недостатками. Как строитель, недостатки знал заранее и принял меры к их минимизации на моменте строительства, поэтому там "панель" не имеет того негатива, который обычно несет это слово. Веник - пенопластовый овноблок. Я не живу ни в одном ни в другом. Это просто вложение.
АППС - архиудачное, Веник - пройоп, но уже возвращает деньги. Откровенно говоря, при всех недостатках АППСа, у него по сравнию с новостроями последних лет столько преимушеств, что я-бы не стал его продавать просто потому, что если когда-то доведется искать нечто подобное, то рискую не найти. Но это на мой вкус, я его не навязываю никому другому.


Случайно, вы не в курсе насчет аналогичного в Одессе, имеется ввиду более менее качественное, без лишних понтов, построенное в 200х, на что стоило бы обратить внимание ? Точнее, где или хотя-бы какие стройкомпании строили ?
Можно (даже лучше) в ЛС. Спасибо.
Alex2007
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 3141
З нами з: 11.10.16
Подякував: 1550 раз.
Подякували: 1350 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Пон 30 сер, 2021 05:41

  kingkongovets написав:
и в тот же день:

В 2022 году запустим пригородные электропоезда от метро «Почайна» в Вышгород — Александр Кава

https://hromadske.radio/ru/news/2021/08 ... jGdr-Z3PmI

Я тоже уже постил.
  Denik написав:Дуже толкова стаття про Kyiv City Express
https://cfts.org.ua/articles/stadler_id ... 835/125855

Но 2022 - слишком оптимистично, так как:
- нужно предусмотреть финансирование в бюджете;
- нужно спроектировать изготовить и испытать поезд под высокие платформы, а не Stadler Flirt;
- нужно переложить весь путь, возможно где-то спрямив кривые, так как надо 120 км/час.
- нужно сделать электрификацию.
С последним особые проблемы, так как сейчас самой УЗ + за бюджетные деньги делается/планируется слишком много проектов:
Ковель-Изов
Житомир-Новоград-Волынский
Калиновка-Васильков
Сухолесы-Узин
Смела-Черкасы
Николаев-Долинская
Колосовка-Николаев
2-ой путь в порт Южный
2-ой путь Гребенка-Полтава
Новомосковск-Красноград
+ про то что я заикался, хотябы 3-ий главный путь Калиновка-Вишневое

Причем у самой УЗ самая большая потребность это Николаев-Долинская для вывоза растущего объема экспорта зерна.

Вообщем, Kyiv City Express - полноценно реально запустить (все чего наобещали) только в 2023-2024 перед выборами.
Denik
 
Повідомлень: 796
З нами з: 23.02.09
Подякував: 187 раз.
Подякували: 424 раз.
Попередження: 1
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 30 сер, 2021 06:18

  Alex2007 написав:
  rjkz написав:2. Да, мне тоже нравятся чистые и ухоженные МОПы. Я вообще люблю недвижимость. В том числе поэтому и выбрал профессию и профильное образование. Но не ее одну и не навязываю свои вкусы окружающим. Если Вы обратили внимание, я не рекламирую ни объекты ни какие-либо группы признаков, которые харатеризуют тот или иной класс недвижимости. Хотя предпочтения имею - недвига 00-х. Писал почему. Имеют право на существование все безопасные и безвредные технологии строительства. Остальное - дело рынка. А не только то, что выгодно в данный момент кому-то.
3. АППС - украинская панель, со своими достоинствами и недостатками. Как строитель, недостатки знал заранее и принял меры к их минимизации на моменте строительства, поэтому там "панель" не имеет того негатива, который обычно несет это слово. Веник - пенопластовый овноблок. Я не живу ни в одном ни в другом. Это просто вложение.
АППС - архиудачное, Веник - пройоп, но уже возвращает деньги. Откровенно говоря, при всех недостатках АППСа, у него по сравнию с новостроями последних лет столько преимушеств, что я-бы не стал его продавать просто потому, что если когда-то доведется искать нечто подобное, то рискую не найти. Но это на мой вкус, я его не навязываю никому другому.


Случайно, вы не в курсе насчет аналогичного в Одессе, имеется ввиду более менее качественное, без лишних понтов, построенное в 200х, на что стоило бы обратить внимание ? Точнее, где или хотя-бы какие стройкомпании строили ?
Можно (даже лучше) в ЛС. Спасибо.


К сожалению, нет. Не в курсе.
rjkz
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12103
З нами з: 31.01.12
Подякував: 6132 раз.
Подякували: 3177 раз.
 
Профіль
2
2
1
Повідомлення Додано: Пон 30 сер, 2021 06:23

  airmax78 написав:Да уж... Совсем не ради понтов покупают состоявшиеся люди бмв, ауди и мерседесы. Именно о надежности думают. Ведь о надежности современных БМВ и Мерседесов ходят легенды. Хорошо хоть Рейндж Роверы из-за надежности не покупают. Короче - айфон - это понты. БМВ - состоявшиеся люди из-за потребительских свойств и надежности. Главное не перепутать.


Какая глубина мысли.
Просто глубина глубин.
Я склоняюсь перед ВАШИМИ аналитическими способностями.
"Нет ничего невозможного для человека ...с интеллектом" (с)
rjkz
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12103
З нами з: 31.01.12
Подякував: 6132 раз.
Подякували: 3177 раз.
 
Профіль
2
2
1
Повідомлення Додано: Пон 30 сер, 2021 06:40

  airmax78 написав:Первый там очень уютные планировки и влажность в полном порядке. Иногда даже слишком.


Це до питання чому у нас будуть омно. Патамамушо АППС панель стіною це найкращий будинок по рейтингу людей, які думають що вони будівельники.
Не здивуюся якщо поважний форумчанин ще й грамоту отримав за якийсь вузол в даному «шедеврі».
Востаннє редагувалось Первый в Пон 30 сер, 2021 07:12, всього редагувалось 1 раз.
Первый
 
Повідомлень: 16350
З нами з: 27.10.09
Подякував: 235 раз.
Подякували: 2278 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 30 сер, 2021 07:03

  Denik написав:Я тоже уже постил.
Denik писал(а):
Дуже толкова стаття про Kyiv City Express
https://cfts.org.ua/articles/stadler_id ... 835/125855


не нашел в той рекламной статейке упоминание про запуск электрички конкретно на вышгород конкретно в 2022ом, там вообще лишь о намерениях и достаточно обтекаемо
по крайней мере экспресс на борисполь был в свое время построен и запущен достаточно бодро, правда еще предыдущей властью
во всем остальном - просто посмотрим
лично я будущего видеть не умею, но очень сомневаюсь, что его умеете видеть вы, либо кто то еще

зы; кстати вы сами то ту статейку перечитайте внимательнее - упоминания о скорости 120 км/ч+ там нет, сам представитель штадлера осторожно говорит "думаю, шо меньше 100 км/ч", а на недавней выставке уз представила кроме единственного флирта еще и массу отремонтированного ископаемого хлама, на который возлагаются большие надежды
думаю вы не столь хорошо владеете вопросом, как хотите это продемонстрировать
на этом оффтоп о шрт предлагаю закрывать
на слове "посмотрим", в смысле
Востаннє редагувалось kingkongovets в Пон 30 сер, 2021 07:14, всього редагувалось 2 разів.
kingkongovets
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9681
З нами з: 05.06.16
Подякував: 1306 раз.
Подякували: 2181 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 8407840884098410>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 2134, 2135, 2136
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
21350 3845521
Переглянути останнє повідомлення
Пон 30 сер, 2021 06:09
Frant
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 52, 53, 54
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
533 270069
Переглянути останнє повідомлення
Нед 29 сер, 2021 13:46
Frant
Срочный выкуп квартиры, дома в Киеве. Продажа квартиры, дома 1, 2, 3
presto » Суб 18 бер, 2017 21:33
20 49240
Переглянути останнє повідомлення
Сер 28 лип, 2021 16:42
adevv

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Банк Восток (638)
30.08.2021 08:33
Місто Банк (1070)
30.08.2021 05:25
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.