RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 8407840884098410

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.3 5 70
1. Не вище 900
10%
7
2. 901 - 1050
4%
3
3. 1050 - 1200
11%
8
4. 1201 - 1300
10%
7
5. 1301 - 1400
13%
9
6. 1401 - 1500
20%
14
7. 1501 - 1650
13%
9
8. 1651 - 1800
9%
6
9. Більше 1800
10%
7
Всього голосів : 70
Повідомлення Додано: Пон 30 сер, 2021 07:10

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

rjkz написав:
  Унуноктий написав:
  rjkz написав:[quote="5288069:Унуноктий"]
у меня дом из овноблока, наружніе 30 см внутрение 20 см.... чем мне єто грозит?


Купите увлажнители воздуха, контролируйте влажность.
Потом посмотрите. Кстати, не хочу критиковать, но по фотке, создалось впечатление, что без подвала. Не так-ли?

да, без подвала. Это недостаток?


Для меня -да.
Подвал работает как тепловой насос сам по себе - зимой не даст дому промерзнуть даже без отопления, летом - дает прохладу. Отсекает от жилых помещений сырость и капиллярный подъем грунтовых вод.
Это удобный функционал для хознужд и техпомещений.
Но это очень увеличивает стоимость строительства.
А так, да - очень недорого можно построить дом без подвала и газоблока.
Я не критикую, если Вам норм - на здоровье.[/quote]А вы лично жили в доме с подвалом? Потому что те кто жили ничего хорошего тебе говорили. В основном про плесень и конденсат.

Отправлено с моего RMX2170 через Tapatalk
Унуноктий
Аватар користувача
 
Повідомлень: 21584
З нами з: 20.04.08
Подякував: 374 раз.
Подякували: 563 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 8407840884098410
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 2134, 2135, 2136
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
21350 3845521
Переглянути останнє повідомлення
Пон 30 сер, 2021 06:09
Frant
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 52, 53, 54
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
533 270069
Переглянути останнє повідомлення
Нед 29 сер, 2021 13:46
Frant
Срочный выкуп квартиры, дома в Киеве. Продажа квартиры, дома 1, 2, 3
presto » Суб 18 бер, 2017 21:33
20 49240
Переглянути останнє повідомлення
Сер 28 лип, 2021 16:42
adevv

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Банк Восток (638)
30.08.2021 08:33
Місто Банк (1070)
30.08.2021 05:25
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.