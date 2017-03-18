rjkz написав:Унуноктий написав:
Купите увлажнители воздуха, контролируйте влажность.
Потом посмотрите. Кстати, не хочу критиковать, но по фотке, создалось впечатление, что без подвала. Не так-ли?
да, без подвала. Это недостаток?
Для меня -да.
Подвал работает как тепловой насос сам по себе - зимой не даст дому промерзнуть даже без отопления, летом - дает прохладу. Отсекает от жилых помещений сырость и капиллярный подъем грунтовых вод.
Это удобный функционал для хознужд и техпомещений.
Но это очень увеличивает стоимость строительства.
А так, да - очень недорого можно построить дом без подвала и газоблока.
Я не критикую, если Вам норм - на здоровье.[/quote]А вы лично жили в доме с подвалом? Потому что те кто жили ничего хорошего тебе говорили. В основном про плесень и конденсат.
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