Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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rjkz написав:[quote="5288069:Унуноктий"] у меня дом из овноблока, наружніе 30 см внутрение 20 см.... чем мне єто грозит?
Купите увлажнители воздуха, контролируйте влажность. Потом посмотрите. Кстати, не хочу критиковать, но по фотке, создалось впечатление, что без подвала. Не так-ли?
да, без подвала. Это недостаток?
Для меня -да. Подвал работает как тепловой насос сам по себе - зимой не даст дому промерзнуть даже без отопления, летом - дает прохладу. Отсекает от жилых помещений сырость и капиллярный подъем грунтовых вод. Это удобный функционал для хознужд и техпомещений. Но это очень увеличивает стоимость строительства. А так, да - очень недорого можно построить дом без подвала и газоблока. Я не критикую, если Вам норм - на здоровье.[/quote]А вы лично жили в доме с подвалом? Потому что те кто жили ничего хорошего тебе говорили. В основном про плесень и конденсат.
Знайшов останню АППС. Огонь! Це мрія, а не житло. Ще й у сусідів таке ж саме. Нада брать. Ціна як для мрії - шара. Поки Маня жарить каклєти в харчоблоку 8.4 квадрати, можна в «залі» пиваса пару двухлітровочок потягнути… Як мало людям тре. Уібашений панельний будинок і харчоблок у 8 квадратів.
А потім якого біса у нас міста як гето.
Ти йому - подивися на те що збудували в парк лейк сіті, а тобі - то омно, МОПи омно, от АППС це мрія. Капець однако чути таке від людей, які називають себе будівельниками.
Таки тиждень болі розпочато:-)
Востаннє редагувалось Первый в Пон 30 сер, 2021 08:02, всього редагувалось 1 раз.
airmax78 написав:Первый там очень уютные планировки и влажность в полном порядке. Иногда даже слишком.
Це до питання чому у нас будуть омно. Патамамушо АППС панель стіною це найкращий будинок по рейтингу людей, які думають що вони будівельники. Не здивуюся якщо поважний форумчанин ще й грамоту отримав за якийсь вузол в даному «шедеврі».
Несомненно. Я смотрю, сегодня у моих оппонентов что ни пост, то кладезь мудрости.
Унуноктий написав:да, без подвала. Это недостаток?
Для меня -да. Подвал работает как тепловой насос сам по себе - зимой не даст дому промерзнуть даже без отопления, летом - дает прохладу. Отсекает от жилых помещений сырость и капиллярный подъем грунтовых вод. Это удобный функционал для хознужд и техпомещений. Но это очень увеличивает стоимость строительства. А так, да - очень недорого можно построить дом без подвала и газоблока. Я не критикую, если Вам норм - на здоровье.
А вы лично жили в доме с подвалом? Потому что те кто жили ничего хорошего тебе говорили. В основном про плесень и конденсат.
Отправлено с моего RMX2170 через Tapatalk
Я еще раз повторяю, подвал - это мое ИМХО. В частном доме не жил, не имею желания. Не понимаю этого. Дитя асфальта. Но одна из моих квартир имеет в своем составе часть подвала - так было изначально, это не самозахват. Дореволюционный фонд. Так вот, плесени и конденсата, о которых Вы пишите нет СОВСЕМ. Зато летом там кондей не нужен практически до конца августа, а зимой отопление включается уже в январе. Как человек, который имеет в своем бэкграунде объекты в подвалах и с подвалами, могу сказать, что при грамотной гидропароизоляции, ни грибка ни сырости не будет. С любым грибком/плесенью можно элементарно справиться, добавив во время ремонта в краски, сухие смеси и пр фунгицид (по простому - противогрибковую жидкость). ЕЕ итак добавляют, но не всегда достаточно. В фасадных материалах ее больше, для внутренних работ - меньше. Я не рекомендую в таких местах как подвал использовать материалы на основе гипса, а предпочитаю на цементной. Я когда-то купил в ёпе концентрат финский. бутылочка была 60 грн. уже на 4 ремонта квартир хватило. Это средство не выводит грибок, а не дает ему появиться.
airmax78 написав:Первый там очень уютные планировки и влажность в полном порядке. Иногда даже слишком.
Це до питання чому у нас будуть омно. Патамамушо АППС панель стіною це найкращий будинок по рейтингу людей, які думають що вони будівельники. Не здивуюся якщо поважний форумчанин ще й грамоту отримав за якийсь вузол в даному «шедеврі».
Несомненно. Я смотрю, сегодня у моих оппонентов что ни пост, то кладезь мудрости.
rjkz, Вы сами открыли нам этот колодец своими удивительными историями об убийственном микроклимате в газоблоке, особенно на фоне лечебного микроклимата панели. Че уж теперь сетовать.
Первый написав:https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/prodam-2-h-komn-kvartiru-apps-m-poznyaki-ul-m-dragomanova-23a-IDMiJzW.html
Знайшов останню АППС. Огонь! Це мрія, а не житло. Ще й у сусідів таке ж саме. Нада брать. Ціна як для мрії - шара. Поки Маня жарить каклєти в харчоблоку 8.4 квадрати, можна в «залі» пиваса пару двухлітровочок потягнути… Як мало людям тре. Уібашений панельний будинок і харчоблок у 8 квадратів.
А потім якого біса у нас міста як гето.
Ти йому - подивися на те що збудували в парк лейк сіті, а тобі - то омно, МОПи омно, от АППС це мрія. Капець однако чути таке від людей, які називають себе будівельниками.
Таки тиждень болі розпочато:-)
Ну я не сомневаюсь, что ты начиная с пятницы вечера и до понедельника утра сосешь "пивас под каклеты". Твой уровень.
А отличать АППС-люкс от просто АППС работник твоей профессии таки обязан. ВОн у Уно что-ли спроси. Мне то ты не поверишь. Как ты паришь людям хозяйский овноблок с такой квалификацией?
Унуноктий написав:да, без подвала. Это недостаток?
Для меня -да. Подвал работает как тепловой насос сам по себе - зимой не даст дому промерзнуть даже без отопления, летом - дает прохладу. Отсекает от жилых помещений сырость и капиллярный подъем грунтовых вод. Это удобный функционал для хознужд и техпомещений. Но это очень увеличивает стоимость строительства. А так, да - очень недорого можно построить дом без подвала и газоблока. Я не критикую, если Вам норм - на здоровье.
А вы лично жили в доме с подвалом? Потому что те кто жили ничего хорошего тебе говорили. В основном про плесень и конденсат.
Отправлено с моего RMX2170 через Tapatalk
пан з кіношною освітою - має глибокі будівельні знання?
rjkz написав:Купите увлажнители воздуха, контролируйте влажность. Потом посмотрите. Кстати, не хочу критиковать, но по фотке, создалось впечатление, что без подвала. Не так-ли?
да, без подвала. Это недостаток?
Для меня -да. Подвал работает как тепловой насос сам по себе - зимой не даст дому промерзнуть даже без отопления, летом - дает прохладу. Отсекает от жилых помещений сырость и капиллярный подъем грунтовых вод. Это удобный функционал для хознужд и техпомещений. Но это очень увеличивает стоимость строительства. А так, да - очень недорого можно построить дом без подвала и газоблока. .
Прямо лікнеп для наших нуворішів-скоробогатьків Тільки вони того, на жаль, не запам,ятають.
Первый написав: Це до питання чому у нас будуть омно. Патамамушо АППС панель стіною це найкращий будинок по рейтингу людей, які думають що вони будівельники. Не здивуюся якщо поважний форумчанин ще й грамоту отримав за якийсь вузол в даному «шедеврі».
Несомненно. Я смотрю, сегодня у моих оппонентов что ни пост, то кладезь мудрости.
rjkz, Вы сами открыли нам этот колодец своими удивительными историями об убийственном микроклимате в газоблоке, особенно на фоне лечебного микроклимата панели. Че уж теперь сетовать.
Ой-вэй! Кто сетует? У меня стойкая психика, можете продолжать. Мне пох кто там что пишет и как я выгляжу на велосипеде.
помню как рикз тут когда то оглушительно хлопал дверью, открывая свою ветку про аренду со словами "да шоп я туда еще раз! да я зарекся! да пошли они наа...!" снова прорвало смотрю не рефлексирует он ни разу бгг
зы: коля, купи нормальный телефон, не гони если считаешь шо тебе не нужен айфон - тебе же лучше то же и с модными мопами и овноблоками не надо нам тут стока постов о том как мы тебе безразличны притомил уже