Додано: Пон 30 сер, 2021 08:22

Унуноктий написав: rjkz написав: Унуноктий написав: да, без подвала. Это недостаток? да, без подвала. Это недостаток?



Для меня -да.

Подвал работает как тепловой насос сам по себе - зимой не даст дому промерзнуть даже без отопления, летом - дает прохладу. Отсекает от жилых помещений сырость и капиллярный подъем грунтовых вод.

Это удобный функционал для хознужд и техпомещений.

Но это очень увеличивает стоимость строительства.

А так, да - очень недорого можно построить дом без подвала и газоблока.

Я не критикую, если Вам норм - на здоровье. Для меня -да.Подвал работает как тепловой насос сам по себе - зимой не даст дому промерзнуть даже без отопления, летом - дает прохладу. Отсекает от жилых помещений сырость и капиллярный подъем грунтовых вод.Это удобный функционал для хознужд и техпомещений.Но это очень увеличивает стоимость строительства.А так, да - очень недорого можно построить дом без подвала и газоблока.Я не критикую, если Вам норм - на здоровье. А вы лично жили в доме с подвалом? Потому что те кто жили ничего хорошего тебе говорили. В основном про плесень и конденсат.



Отправлено с моего RMX2170 через Tapatalk А вы лично жили в доме с подвалом? Потому что те кто жили ничего хорошего тебе говорили. В основном про плесень и конденсат.Отправлено с моего RMX2170 через Tapatalk

Я еще раз повторяю, подвал - это мое ИМХО.В частном доме не жил, не имею желания. Не понимаю этого. Дитя асфальта.Но одна из моих квартир имеет в своем составе часть подвала - так было изначально, это не самозахват. Дореволюционный фонд. Так вот, плесени и конденсата, о которых Вы пишите нет СОВСЕМ. Зато летом там кондей не нужен практически до конца августа, а зимой отопление включается уже в январе.Как человек, который имеет в своем бэкграунде объекты в подвалах и с подвалами, могу сказать, что при грамотной гидропароизоляции, ни грибка ни сырости не будет.С любым грибком/плесенью можно элементарно справиться, добавив во время ремонта в краски, сухие смеси и пр фунгицид (по простому - противогрибковую жидкость). ЕЕ итак добавляют, но не всегда достаточно. В фасадных материалах ее больше, для внутренних работ - меньше. Я не рекомендую в таких местах как подвал использовать материалы на основе гипса, а предпочитаю на цементной.Я когда-то купил в ёпе концентрат финский. бутылочка была 60 грн. уже на 4 ремонта квартир хватило. Это средство не выводит грибок, а не дает ему появиться.