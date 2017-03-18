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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Пон 30 сер, 2021 08:53
rjkz написав: airmax78 написав:
rjkz, Вы сами открыли нам этот колодец своими удивительными историями об убийственном микроклимате в газоблоке, особенно на фоне лечебного микроклимата панели. Че уж теперь сетовать.
Ой-вэй! Кто сетует?
У меня стойкая психика, можете продолжать.
Мне пох кто там что пишет и как я выгляжу на велосипеде.
Мне пох даже как я выгляжу на моноколесе. А у Вас "состоявшиеся люди" мерседесы покупают ради "потребительских свойств и надежности"
При чем же еще и регулярно их меняют с каждым обновлением модельного ряда (наверное чтобы надежность не подвела).
Востаннє редагувалось airmax78
в Пон 30 сер, 2021 08:55, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 30 сер, 2021 08:55
Voistov написав:
Всегда интересовало почему вот на Мерседес не гонят, а на айфоны да.Айфон это мерс мобильных телефонов
.
В этом убеждены только владельцы айфонов, т.е. те легковнушаемые люди, которых в этом удалось убедить маркетологам Apple.
На самом деле никакой не мерс. И даже не Ауди.
То же самое сейчас в Киеве с КАНом происходит. Убедили легковнушаемых, что это "мерс" и бегу они в ОП КАНа, бедолаги, тащат в зубах котлетки. А в карманах айфоны...
В общем, надо уметь посредственный(но достаточно неплохой) товар впаривать лохам за огромные деньги.
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Damien
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Додано: Пон 30 сер, 2021 09:05
Первый написав:
https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/prodam-2-h-komn-kvartiru-apps-m-poznyaki-ul-m-dragomanova-23a-IDMiJzW.html
Знайшов останню АППС.
Огонь!
Це мрія, а не житло. Ще й у сусідів таке ж саме.
Нада брать. Ціна як для мрії - шара. Поки Маня жарить каклєти в харчоблоку 8.4 квадрати, можна в «залі» пиваса пару двухлітровочок потягнути…
Як мало людям тре. Уібашений панельний будинок і харчоблок у 8 квадратів.
А потім якого біса у нас міста як гето.
Ти йому - подивися на те що збудували в парк лейк сіті, а тобі - то омно, МОПи омно, от АППС це мрія. Капець однако чути таке від людей, які називають себе будівельниками.
Таки тиждень болі розпочато:-)
Нежность к АППС потому что это было "супер-удачное вложение окупило себя 12 раз". А модные мопы купить было не судьба - поэтому они фу, маркетинг, втюхивают лохам. Других причин такой странной позиции не вижу. Ну не может человек в здравом уме утверждать, что АППС это также хорошо, а местами и гораздо лучше, чем то, что сейчас строят всякие КАНы с Сагами и Тарянами.
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Додано: Пон 30 сер, 2021 09:12
Damien написав: Voistov написав:
Всегда интересовало почему вот на Мерседес не гонят, а на айфоны да.Айфон это мерс мобильных телефонов
.
В этом убеждены только владельцы айфонов, т.е. те легковнушаемые люди, которых в этом удалось убедить маркетологам Apple.
На самом деле никакой не мерс. И даже не Ауди.
То же самое сейчас в Киеве с КАНом происходит. Убедили легковнушаемых, что это "мерс" и бегу они в ОП КАНа, бедолаги, тащат в зубах котлетки. А в карманах айфоны...
В общем, надо уметь посредственный(но достаточно неплохой) товар впаривать лохам за огромные деньги.
побуду немного первым:
интересно, а на шо тратят сэкономленные миллионы продуманные и ниразуневнушаемые счастливые обладатели андроидов и аппс люксов?)
я вот убежденный юзер айфона, мака и вообще всей эппловской продукции уже 15+ лет и мне реально пофиг на все остальное, оно прекрасно работает и дружит между собой, ты платишь и тупо пользуешься с комфортом и без гемора
вам он не нужен? ну супер, рад за вас)
шо купили на сэкономленное, чего не купил я?
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