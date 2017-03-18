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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 8408840984108411

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.3 5 70
1. Не вище 900
10%
7
2. 901 - 1050
4%
3
3. 1050 - 1200
11%
8
4. 1201 - 1300
10%
7
5. 1301 - 1400
13%
9
6. 1401 - 1500
20%
14
7. 1501 - 1650
13%
9
8. 1651 - 1800
9%
6
9. Більше 1800
10%
7
Всього голосів : 70
Повідомлення Додано: Пон 30 сер, 2021 08:53

  rjkz написав:
  airmax78 написав:rjkz, Вы сами открыли нам этот колодец своими удивительными историями об убийственном микроклимате в газоблоке, особенно на фоне лечебного микроклимата панели. Че уж теперь сетовать.


Ой-вэй! Кто сетует?
У меня стойкая психика, можете продолжать.
Мне пох кто там что пишет и как я выгляжу на велосипеде.
:mrgreen:

Мне пох даже как я выгляжу на моноколесе. А у Вас "состоявшиеся люди" мерседесы покупают ради "потребительских свойств и надежности" :mrgreen: При чем же еще и регулярно их меняют с каждым обновлением модельного ряда (наверное чтобы надежность не подвела).
Востаннє редагувалось airmax78 в Пон 30 сер, 2021 08:55, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 30 сер, 2021 08:55

  Voistov написав:
Всегда интересовало почему вот на Мерседес не гонят, а на айфоны да.
Айфон это мерс мобильных телефонов.

В этом убеждены только владельцы айфонов, т.е. те легковнушаемые люди, которых в этом удалось убедить маркетологам Apple.
На самом деле никакой не мерс. И даже не Ауди.
То же самое сейчас в Киеве с КАНом происходит. Убедили легковнушаемых, что это "мерс" и бегу они в ОП КАНа, бедолаги, тащат в зубах котлетки. А в карманах айфоны...
В общем, надо уметь посредственный(но достаточно неплохой) товар впаривать лохам за огромные деньги.
Damien
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 сер, 2021 09:05

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Первый написав:https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/prodam-2-h-komn-kvartiru-apps-m-poznyaki-ul-m-dragomanova-23a-IDMiJzW.html

Знайшов останню АППС.
Огонь!
Це мрія, а не житло. Ще й у сусідів таке ж саме.
Нада брать. Ціна як для мрії - шара. Поки Маня жарить каклєти в харчоблоку 8.4 квадрати, можна в «залі» пиваса пару двухлітровочок потягнути…
Як мало людям тре. Уібашений панельний будинок і харчоблок у 8 квадратів.

:-)
А потім якого біса у нас міста як гето.

Ти йому - подивися на те що збудували в парк лейк сіті, а тобі - то омно, МОПи омно, от АППС це мрія. Капець однако чути таке від людей, які називають себе будівельниками.

Таки тиждень болі розпочато:-)

Нежность к АППС потому что это было "супер-удачное вложение окупило себя 12 раз". А модные мопы купить было не судьба - поэтому они фу, маркетинг, втюхивают лохам. Других причин такой странной позиции не вижу. Ну не может человек в здравом уме утверждать, что АППС это также хорошо, а местами и гораздо лучше, чем то, что сейчас строят всякие КАНы с Сагами и Тарянами.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 сер, 2021 09:12

  Damien написав:
  Voistov написав:
Всегда интересовало почему вот на Мерседес не гонят, а на айфоны да.
Айфон это мерс мобильных телефонов.

В этом убеждены только владельцы айфонов, т.е. те легковнушаемые люди, которых в этом удалось убедить маркетологам Apple.
На самом деле никакой не мерс. И даже не Ауди.
То же самое сейчас в Киеве с КАНом происходит. Убедили легковнушаемых, что это "мерс" и бегу они в ОП КАНа, бедолаги, тащат в зубах котлетки. А в карманах айфоны...
В общем, надо уметь посредственный(но достаточно неплохой) товар впаривать лохам за огромные деньги.


побуду немного первым:
интересно, а на шо тратят сэкономленные миллионы продуманные и ниразуневнушаемые счастливые обладатели андроидов и аппс люксов?)

я вот убежденный юзер айфона, мака и вообще всей эппловской продукции уже 15+ лет и мне реально пофиг на все остальное, оно прекрасно работает и дружит между собой, ты платишь и тупо пользуешься с комфортом и без гемора
вам он не нужен? ну супер, рад за вас)
шо купили на сэкономленное, чего не купил я?
kingkongovets
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