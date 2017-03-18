RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 8409841084118412>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.3 5 70
1. Не вище 900
10%
7
2. 901 - 1050
4%
3
3. 1050 - 1200
11%
8
4. 1201 - 1300
10%
7
5. 1301 - 1400
13%
9
6. 1401 - 1500
20%
14
7. 1501 - 1650
13%
9
8. 1651 - 1800
9%
6
9. Більше 1800
10%
7
Всього голосів : 70
Повідомлення Додано: Пон 30 сер, 2021 09:23

  Унуноктий написав:За пол года минус 8000 человек http://kyiv.ukrstat.gov.ua/p.php3?c=1127&lang=1

нет данных по миграции, что важнее.
sequence
 
Повідомлень: 5649
З нами з: 29.12.15
Подякував: 1508 раз.
Подякували: 1479 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 30 сер, 2021 09:40

  UA написав:
  trololo написав:а какие же такие невыносимые условия проживания создает газоблок?

В частном доме никаких негативных влияний на условия проживания.


фух, аж отлегло.
trololo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5293
З нами з: 16.10.14
Подякував: 2487 раз.
Подякували: 1345 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Пон 30 сер, 2021 09:50

  trololo написав:
  UA написав:
  trololo написав:а какие же такие невыносимые условия проживания создает газоблок?

В частном доме никаких негативных влияний на условия проживания.


фух, аж отлегло.

Рано расслабляться, пока не измерили влажность. Отметите потом на шкале:
Атакама>Неправильный говноблок>Сахара>Правильный говноблок>Гоби>Набережная Круазет>АППС Люкс>Экваториальный тропический лес
airmax78
 
Повідомлень: 39496
З нами з: 25.10.12
Подякував: 935 раз.
Подякували: 4821 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 30 сер, 2021 09:54

  stas_rst написав:
  Мизантрóп написав:Звісно,центр СНІДу поруч,публіка бродяча.

а без сарказму ? :) ваші варіанти ?
2К до 80-90 Куо, правий берег, забудова першої декади 2000-х теж маст хев.

не переживайте, там из бродячих разве что бродячего Флая изредка найдете и то придется постараться. Метро рядом, там всюду сделали недавно ремонт, район тихий, много зелени. На авто в центр сложно
sequence
 
Повідомлень: 5649
З нами з: 29.12.15
Подякував: 1508 раз.
Подякували: 1479 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 30 сер, 2021 09:58

  Hotab написав:
  kingkongovets написав:вам он не нужен? ну супер, рад за вас)
шо купили на сэкономленное, чего не купил я?

Авторство этого противопоставления принадлежит курящим, которым говорят "ты за 20 лет прикупил хороший автомобиль". И вот они отвечают подобным образом. Но ведь это хрень, не так ли?? Честнее сказать, что "ифон подчеркивает мою статусность" и хватит. Ведь в большинстве случаев так и есть.


изначально там речь шла о маркетинге и внушаемости
так вот я сказал шо очень благодарен джоббсу и эпплу за то шо они позбавили меня вечной бентеги и гаджет-аддиктивного дрочерства, теперь я послушно обновляю гаджеты и кайфую, а не с покупкой каждой новой модели от нокии, или се пытаюсь выяснить шо же все таки лучше

а возвращаясь к теме ветки - я точно так же нашел пока для себя максимально комфортное жилье на свой вкус и точно так же кайфую и мне точно так же пофиг как и на модные мопы, так и на аппс люксы

я прекрасно отдаю себе отчет шо и в случае с гаджетами, так и в случае с жильем я мягко говоря ничего не экономлю, ну и шо?
если для вас это называется "подчеркиванием статуса" - ну ок, я думаю прежде всего о собственном комфорте как лично я его понимаю
у каждого свое мнение
kingkongovets
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9685
З нами з: 05.06.16
Подякував: 1307 раз.
Подякували: 2182 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 30 сер, 2021 10:05

  kingkongovets написав:помню как рикз тут когда то оглушительно хлопал дверью, открывая свою ветку про аренду со словами "да шоп я туда еще раз! да я зарекся! да пошли они наа...!"
снова прорвало смотрю
не рефлексирует он ни разу бгг

зы:
коля, купи нормальный телефон, не гони
если считаешь шо тебе не нужен айфон - тебе же лучше
то же и с модными мопами и овноблоками
не надо нам тут стока постов о том как мы тебе безразличны
притомил уже

Можно долго рассуждать про ненависть к центру, левому берегу, модным мопам, газоблоку, но у нас есть цены продажи и, прежде всего, аренды. Которые нам показывают что востребовано и за сколько. И вот тут кажется, что объекты Ркжз пасут задних. Когда "распиаренная"республика сдается по 15 кгрн за 35 квадратов. Пох по 18 кгрн. Центр по 1куе. Оболонская набережная по 19. Это те локации, которые вы, как минимум, недолюбливаете. Но с прайсами тяжело спорить.

Так же долго можно рассуждать про сверхпредложение на рынке недвиги Киева, но даже в этих условиях при правильном входе грех жаловаться.
Востаннє редагувалось hume в Пон 30 сер, 2021 10:12, всього редагувалось 1 раз.
hume
 
Повідомлень: 8161
З нами з: 27.12.12
Подякував: 879 раз.
Подякували: 1582 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 30 сер, 2021 10:09

hume, это вы к рикзу обращались?
мои объекты вроде задних не пасут)
kingkongovets
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9685
З нами з: 05.06.16
Подякував: 1307 раз.
Подякували: 2182 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 30 сер, 2021 10:12

  kingkongovets написав:hume, это вы к рикзу обращались?
мои объекты вроде задних не пасут)

Да, конечно, поправил. Уже поздно заметил :mrgreen:
hume
 
Повідомлень: 8161
З нами з: 27.12.12
Подякував: 879 раз.
Подякували: 1582 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 30 сер, 2021 10:13

  kingkongovets написав:
  Damien написав:
  Voistov написав:
Всегда интересовало почему вот на Мерседес не гонят, а на айфоны да.
Айфон это мерс мобильных телефонов.

В этом убеждены только владельцы айфонов, т.е. те легковнушаемые люди, которых в этом удалось убедить маркетологам Apple.
На самом деле никакой не мерс. И даже не Ауди.
То же самое сейчас в Киеве с КАНом происходит. Убедили легковнушаемых, что это "мерс" и бегу они в ОП КАНа, бедолаги, тащат в зубах котлетки. А в карманах айфоны...
В общем, надо уметь посредственный(но достаточно неплохой) товар впаривать лохам за огромные деньги.


побуду немного первым:
интересно, а на шо тратят сэкономленные миллионы продуманные и ниразуневнушаемые счастливые обладатели андроидов и аппс люксов?)

я вот убежденный юзер айфона, мака и вообще всей эппловской продукции уже 15+ лет и мне реально пофиг на все остальное, оно прекрасно работает и дружит между собой, ты платишь и тупо пользуешься с комфортом и без гемора
вам он не нужен? ну супер, рад за вас)
шо купили на сэкономленное, чего не купил я?

Вопрос ставится некорректно. Это не я что-то сэкономил, это Вы на ветер деньги пустили, получив то же качество, что и я, но за другие деньги.
Как пример - мы оба покупаем по однушке в новострое. В одном доме, одинаковые, на одном этаже, одинаковый вид из окна(в переносе на телефоны - я взял полностью аналогичный по характеристикам Huawei или Самсунг).
Но я просто приехал, достал из кармана и купил, а Вы наняли лимузин, оркестр,телевидение, модного ведущего, массовку(которая каждую минуту кричит СЛАВА КОНГУ! Молодец!), деньги конечно в биткойне(в гривне это было бы банально и не модно), который поменяют тут же по грабительскому курсу. Договор купли-продажи у Вас, конечно, не на простой бумаге, а на пергаменте и заверяет его лично министр юстиции, прилетевший на вертолете.
По итогу мы получили одинаковый товар, но за разные деньги.
Damien
 
Повідомлень: 402
З нами з: 28.04.20
Подякував: 261 раз.
Подякували: 261 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 30 сер, 2021 10:18

  Damien написав:По итогу мы получили одинаковый товар, но за разные деньги.


нет, абсолютно разного качества товар мы получили
просто по итогу кто то преисполнился мыслью о том, шо при этом шо то сэкономил, а кто то этим вообще не заморачивался

вы же никогда не юзали полноценную эппловскую экосистему, правда?)
и на этом оффтоп о переоцененности и статусности айфонов предлагаю заканчивать)
кановский продукт - детище не рекламщиков и сейлзов, а прежде всего маркетологов
не эппл придумал тачскрин, не кан придумал продавать "пространство"
просто и у тех и у тех это получилось лучше всего
kingkongovets
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9685
З нами з: 05.06.16
Подякував: 1307 раз.
Подякували: 2182 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 8409841084118412>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Hotab і 4 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 2134, 2135, 2136
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
21351 3845803
Переглянути останнє повідомлення
Пон 30 сер, 2021 09:38
airmax78
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 52, 53, 54
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
533 270090
Переглянути останнє повідомлення
Нед 29 сер, 2021 13:46
Frant
Срочный выкуп квартиры, дома в Киеве. Продажа квартиры, дома 1, 2, 3
presto » Суб 18 бер, 2017 21:33
20 49240
Переглянути останнє повідомлення
Сер 28 лип, 2021 16:42
adevv

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.