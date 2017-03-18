Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
kingkongovets написав:вам он не нужен? ну супер, рад за вас) шо купили на сэкономленное, чего не купил я?
Авторство этого противопоставления принадлежит курящим, которым говорят "ты за 20 лет прикупил хороший автомобиль". И вот они отвечают подобным образом. Но ведь это хрень, не так ли?? Честнее сказать, что "ифон подчеркивает мою статусность" и хватит. Ведь в большинстве случаев так и есть.
изначально там речь шла о маркетинге и внушаемости так вот я сказал шо очень благодарен джоббсу и эпплу за то шо они позбавили меня вечной бентеги и гаджет-аддиктивного дрочерства, теперь я послушно обновляю гаджеты и кайфую, а не с покупкой каждой новой модели от нокии, или се пытаюсь выяснить шо же все таки лучше
а возвращаясь к теме ветки - я точно так же нашел пока для себя максимально комфортное жилье на свой вкус и точно так же кайфую и мне точно так же пофиг как и на модные мопы, так и на аппс люксы
я прекрасно отдаю себе отчет шо и в случае с гаджетами, так и в случае с жильем я мягко говоря ничего не экономлю, ну и шо? если для вас это называется "подчеркиванием статуса" - ну ок, я думаю прежде всего о собственном комфорте как лично я его понимаю у каждого свое мнение
kingkongovets написав:помню как рикз тут когда то оглушительно хлопал дверью, открывая свою ветку про аренду со словами "да шоп я туда еще раз! да я зарекся! да пошли они наа...!" снова прорвало смотрю не рефлексирует он ни разу бгг
зы: коля, купи нормальный телефон, не гони если считаешь шо тебе не нужен айфон - тебе же лучше то же и с модными мопами и овноблоками не надо нам тут стока постов о том как мы тебе безразличны притомил уже
Можно долго рассуждать про ненависть к центру, левому берегу, модным мопам, газоблоку, но у нас есть цены продажи и, прежде всего, аренды. Которые нам показывают что востребовано и за сколько. И вот тут кажется, что объекты Ркжз пасут задних. Когда "распиаренная"республика сдается по 15 кгрн за 35 квадратов. Пох по 18 кгрн. Центр по 1куе. Оболонская набережная по 19. Это те локации, которые вы, как минимум, недолюбливаете. Но с прайсами тяжело спорить.
Так же долго можно рассуждать про сверхпредложение на рынке недвиги Киева, но даже в этих условиях при правильном входе грех жаловаться.
Востаннє редагувалось hume в Пон 30 сер, 2021 10:12, всього редагувалось 1 раз.
Voistov написав: Всегда интересовало почему вот на Мерседес не гонят, а на айфоны да. Айфон это мерс мобильных телефонов.
В этом убеждены только владельцы айфонов, т.е. те легковнушаемые люди, которых в этом удалось убедить маркетологам Apple. На самом деле никакой не мерс. И даже не Ауди. То же самое сейчас в Киеве с КАНом происходит. Убедили легковнушаемых, что это "мерс" и бегу они в ОП КАНа, бедолаги, тащат в зубах котлетки. А в карманах айфоны... В общем, надо уметь посредственный(но достаточно неплохой) товар впаривать лохам за огромные деньги.
побуду немного первым: интересно, а на шо тратят сэкономленные миллионы продуманные и ниразуневнушаемые счастливые обладатели андроидов и аппс люксов?)
я вот убежденный юзер айфона, мака и вообще всей эппловской продукции уже 15+ лет и мне реально пофиг на все остальное, оно прекрасно работает и дружит между собой, ты платишь и тупо пользуешься с комфортом и без гемора вам он не нужен? ну супер, рад за вас) шо купили на сэкономленное, чего не купил я?
Вопрос ставится некорректно. Это не я что-то сэкономил, это Вы на ветер деньги пустили, получив то же качество, что и я, но за другие деньги. Как пример - мы оба покупаем по однушке в новострое. В одном доме, одинаковые, на одном этаже, одинаковый вид из окна(в переносе на телефоны - я взял полностью аналогичный по характеристикам Huawei или Самсунг). Но я просто приехал, достал из кармана и купил, а Вы наняли лимузин, оркестр,телевидение, модного ведущего, массовку(которая каждую минуту кричит СЛАВА КОНГУ! Молодец!), деньги конечно в биткойне(в гривне это было бы банально и не модно), который поменяют тут же по грабительскому курсу. Договор купли-продажи у Вас, конечно, не на простой бумаге, а на пергаменте и заверяет его лично министр юстиции, прилетевший на вертолете. По итогу мы получили одинаковый товар, но за разные деньги.
Damien написав:По итогу мы получили одинаковый товар, но за разные деньги.
нет, абсолютно разного качества товар мы получили просто по итогу кто то преисполнился мыслью о том, шо при этом шо то сэкономил, а кто то этим вообще не заморачивался
вы же никогда не юзали полноценную эппловскую экосистему, правда?) и на этом оффтоп о переоцененности и статусности айфонов предлагаю заканчивать) кановский продукт - детище не рекламщиков и сейлзов, а прежде всего маркетологов не эппл придумал тачскрин, не кан придумал продавать "пространство" просто и у тех и у тех это получилось лучше всего