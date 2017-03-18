Додано: Пон 30 сер, 2021 09:58

Hotab написав: kingkongovets написав: вам он не нужен? ну супер, рад за вас)

шо купили на сэкономленное, чего не купил я? вам он не нужен? ну супер, рад за вас)шо купили на сэкономленное, чего не купил я?

Авторство этого противопоставления принадлежит курящим, которым говорят "ты за 20 лет прикупил хороший автомобиль". И вот они отвечают подобным образом. Но ведь это хрень, не так ли?? Честнее сказать, что "ифон подчеркивает мою статусность" и хватит. Ведь в большинстве случаев так и есть. Авторство этого противопоставления принадлежит курящим, которым говорят "ты за 20 лет прикупил хороший автомобиль". И вот они отвечают подобным образом. Но ведь это хрень, не так ли?? Честнее сказать, что "ифон подчеркивает мою статусность" и хватит. Ведь в большинстве случаев так и есть.

изначально там речь шла о маркетинге и внушаемоститак вот я сказал шо очень благодарен джоббсу и эпплу за то шо они позбавили меня вечной бентеги и гаджет-аддиктивного дрочерства, теперь я послушно обновляю гаджеты и кайфую, а не с покупкой каждой новой модели от нокии, или се пытаюсь выяснить шо же все таки лучшеа возвращаясь к теме ветки - я точно так же нашел пока для себя максимально комфортное жилье на свой вкус и точно так же кайфую и мне точно так же пофиг как и на модные мопы, так и на аппс люксыя прекрасно отдаю себе отчет шо и в случае с гаджетами, так и в случае с жильем я мягко говоря ничего не экономлю, ну и шо?если для вас это называется "подчеркиванием статуса" - ну ок, я думаю прежде всего о собственном комфорте как лично я его понимаюу каждого свое мнение